Ostern ist das Fest der Auferstehung: Rückblick auf Corona

Schwere Jahre liegen hinter uns. Weitere Prüfungen liegen vor uns. Sechs Jahre ist Corona nun her, Ostern 2020 fand im Lockdown statt. Dazu ein paar interessante Gedanken. In meiner psychologischen “Autopsie” von Covid kehren wir immer wieder zur selben Frage zurück: Warum erkannten manche Menschen den Schwindel sofort, und warum konnten andere ihn überhaupt (teils sogar bis heute) nicht erkennen, egal wie eindeutig die Beweise auch wurden? Wir haben viele Antworten angeboten: Die Neurowissenschaft beschrieb den präfrontalen Cortex-Abbau. Die Soziologie die Konformität unter institutionellem Druck. Die Psychologie die Milgram-Gehorsamsdaten, die Asch-Konformitätsbefunde und die Schattenpsychologie von Menschen, für die universelle Konformität unerlässlich ist. Alle diese Antworten sind richtig.

Doch es gibt eine tiefere Ebene. Eine Ebene, die sich im Neuen Testament findet und die Jesus in Matthäus 13: 10-17 direkt ansprach – und die Carl Gustav Jung sein ganzes Berufsleben lang aus einer anderen Perspektive erforschte. Als die Jünger Jesus fragten, warum er in Gleichnissen und nicht in klaren Worten redete, war seine Antwort eine der psychologisch ehrlichsten Aussagen im gesamten Neuen Testament.

Spirituelle Hierarchie

Sie lauten: “[10] Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? [11] Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben. [12] Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. [13] Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen; [14] und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen! [15] Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.« [16] Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören! [17] Denn wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.”

Der zentrale Satz hier ist: “Denn euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen, anderen aber nicht. Wer hat, dem wird gegeben werden; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat.” Diese Passage wurde jahrhundertelang als Rechtfertigung für eine spirituelle Hierarchie missbraucht: die Auserwählten, die Erlösten, die wenigen Auserwählten, die über der verdammten Mehrheit stehen. Diese Interpretation hat Menschen mit einem echten Gewissen immer schon beunruhigt. Und das zu Recht.

Abprallende Symbolik

Liest man es jedoch als psychologische Diagnose und nicht als theologisches Urteil, ergibt sich etwas völlig anderes: Das Symbol, die Parabel, die tiefere Bedeutung, die in der Geschichte verschlüsselte Wahrheit verfehlt ihre Wirkung nicht, weil manche Menschen spirituell unterentwickelt sind. Sie verfehlt ihre Wirkung, weil das Symbol nur in einer Person wirksam werden kann, die über die entsprechende psychische Realität verfügt, um es zu empfangen. Der unbewusste Inhalt, den das Symbol erreichen soll, muss bereits in der Person vorhanden und zugänglich sein, damit das Symbol Wirkung entfalten kann.

Wenn dieser Inhalt zu tief vergraben ist, wenn die ihn umgebenden Abwehrmechanismen zu stark sind, wenn die Person zu sehr in die psychologische Architektur verstrickt ist, die sie um ihr gegenwärtiges Realitätsverständnis herum aufgebaut hat, prallt das Symbol ab. Die Parabel vom Sämann wird zu einer netten Geschichte über einen Bauern. Die darin enthaltene Warnung erreicht ihr Ziel nie. Für denjenigen, der sich bereits geöffnet hat, der bereits einen Riss erlitten hat, der genug gelitten, genug desillusioniert und vom Leben, von Verlusten und dem Zusammenprall seiner Überzeugungen mit einer unerbittlichen Realität genug aufgebrochen wurde, hat sich bereits den inneren Raum geschaffen, in den die tiefere Bedeutung eindringen kann. Das Symbol findet die Wunde und spricht sie direkt an.

Keine Verurteilung, nur Diagnose

Für all denjenigen, dessen Ego noch hermetisch verschlossen ist, dessen Abwehrmechanismen vollkommen intakt sind und der noch nicht das Leid oder die Desillusionierung erfahren hat, die sie durchlässig machen würden: Dies ist keine Verurteilung, sondern eine Diagnose. Und diese erklärt Corona mit einer Präzision, die die Soziologie allein nicht erreichen kann. Diejenigen, die es sahen, die sofort erkannten, dass etwas zutiefst falsch war, die die Falschheit der “Pandemie“-Erzählung körperlich spürten, noch bevor sie den Grund dafür aussprechen konnten, waren nicht klüger. Sie waren nicht spirituell überlegen. Sie waren verletzlicher. Sie hatten bereits etwas durchgemacht, das die hermetische Mauer ihres verteidigten Egos zum Einsturz gebracht hatte. Eine schwere Krankheit. Einen Verlust. Den Verrat einer Institution, der sie vollkommen vertraut hatten. Eine Begegnung mit Leid, das die offizielle Version weder fassen noch erklären konnte.

Der Riss ließ das Licht herein. Und das Licht ermöglichte es ihnen zu sehen. Diejenigen, die nicht sehen konnten, die sich nicht nur fügten, sondern auch durchsetzten, die nicht nur akzeptierten, sondern angriffen, waren nicht dümmer. Sie waren nur stärker verteidigt. Ihre psychologische Bindung an die bestehende Struktur war zu groß. Ihre Verteidigung zu solide. Der Preis des Sehens war zu hoch angesichts all dessen, was dieses Sehen von ihnen verlangt hätte, zu zerstören. Diese Feststellungen sollen keine Verurteilung sein. Sie sind eine Diagnose. Und diese birgt eine Implikation, die unser gesamtes Verhalten gegenüber den Menschen um uns herum, die noch nicht sehen können, prägen sollte.. Auch vier Jahre nach dem Ende von Corona. In diesem Sinne: Ihnen, liebe Leser, ein frohes Osterfest.