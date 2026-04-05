Ostern ist das Fest der Auferstehung: Rückblick auf Corona

Schwere Jahre liegen hinter uns. Weitere Prüfungen liegen vor uns. Sechs Jahre ist Corona nun her, Ostern 2020 fand im Lockdown statt. Dazu ein paar interessante Gedanken. In meiner psychologischen “Autopsie” von Covid kehren wir immer wieder zur selben Frage zurück: Warum erkannten manche Menschen den Schwindel sofort, und warum konnten andere ihn überhaupt (teils sogar bis heute) nicht erkennen, egal wie eindeutig die Beweise auch wurden? Wir haben viele Antworten angeboten: Die Neurowissenschaft beschrieb den präfrontalen Cortex-Abbau. Die Soziologie die Konformität unter institutionellem Druck. Die Psychologie die Milgram-Gehorsamsdaten, die Asch-Konformitätsbefunde und die Schattenpsychologie von Menschen, für die universelle Konformität unerlässlich ist. Alle diese Antworten sind richtig.
Doch es gibt eine tiefere Ebene. Eine Ebene, die sich im Neuen Testament findet und die Jesus in Matthäus 13: 10-17 direkt ansprach – und die Carl Gustav Jung sein ganzes Berufsleben lang aus einer anderen Perspektive erforschte. Als die Jünger Jesus fragten, warum er in Gleichnissen und nicht in klaren Worten redete, war seine Antwort eine der psychologisch ehrlichsten Aussagen im gesamten Neuen Testament.
Spirituelle Hierarchie
Sie lauten: “[10] Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? [11] Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben. [12] Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. [13] Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen; [14] und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen! [15] Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.« [16] Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören! [17] Denn wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.”
Der zentrale Satz hier ist: “Denn euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen, anderen aber nicht. Wer hat, dem wird gegeben werden; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat.” Diese Passage wurde jahrhundertelang als Rechtfertigung für eine spirituelle Hierarchie missbraucht: die Auserwählten, die Erlösten, die wenigen Auserwählten, die über der verdammten Mehrheit stehen. Diese Interpretation hat Menschen mit einem echten Gewissen immer schon beunruhigt. Und das zu Recht.
Abprallende Symbolik
Liest man es jedoch als psychologische Diagnose und nicht als theologisches Urteil, ergibt sich etwas völlig anderes: Das Symbol, die Parabel, die tiefere Bedeutung, die in der Geschichte verschlüsselte Wahrheit verfehlt ihre Wirkung nicht, weil manche Menschen spirituell unterentwickelt sind. Sie verfehlt ihre Wirkung, weil das Symbol nur in einer Person wirksam werden kann, die über die entsprechende psychische Realität verfügt, um es zu empfangen. Der unbewusste Inhalt, den das Symbol erreichen soll, muss bereits in der Person vorhanden und zugänglich sein, damit das Symbol Wirkung entfalten kann.
Wenn dieser Inhalt zu tief vergraben ist, wenn die ihn umgebenden Abwehrmechanismen zu stark sind, wenn die Person zu sehr in die psychologische Architektur verstrickt ist, die sie um ihr gegenwärtiges Realitätsverständnis herum aufgebaut hat, prallt das Symbol ab. Die Parabel vom Sämann wird zu einer netten Geschichte über einen Bauern. Die darin enthaltene Warnung erreicht ihr Ziel nie. Für denjenigen, der sich bereits geöffnet hat, der bereits einen Riss erlitten hat, der genug gelitten, genug desillusioniert und vom Leben, von Verlusten und dem Zusammenprall seiner Überzeugungen mit einer unerbittlichen Realität genug aufgebrochen wurde, hat sich bereits den inneren Raum geschaffen, in den die tiefere Bedeutung eindringen kann. Das Symbol findet die Wunde und spricht sie direkt an.
Keine Verurteilung, nur Diagnose
Für all denjenigen, dessen Ego noch hermetisch verschlossen ist, dessen Abwehrmechanismen vollkommen intakt sind und der noch nicht das Leid oder die Desillusionierung erfahren hat, die sie durchlässig machen würden: Dies ist keine Verurteilung, sondern eine Diagnose. Und diese erklärt Corona mit einer Präzision, die die Soziologie allein nicht erreichen kann. Diejenigen, die es sahen, die sofort erkannten, dass etwas zutiefst falsch war, die die Falschheit der “Pandemie“-Erzählung körperlich spürten, noch bevor sie den Grund dafür aussprechen konnten, waren nicht klüger. Sie waren nicht spirituell überlegen. Sie waren verletzlicher. Sie hatten bereits etwas durchgemacht, das die hermetische Mauer ihres verteidigten Egos zum Einsturz gebracht hatte. Eine schwere Krankheit. Einen Verlust. Den Verrat einer Institution, der sie vollkommen vertraut hatten. Eine Begegnung mit Leid, das die offizielle Version weder fassen noch erklären konnte.
Der Riss ließ das Licht herein. Und das Licht ermöglichte es ihnen zu sehen. Diejenigen, die nicht sehen konnten, die sich nicht nur fügten, sondern auch durchsetzten, die nicht nur akzeptierten, sondern angriffen, waren nicht dümmer. Sie waren nur stärker verteidigt. Ihre psychologische Bindung an die bestehende Struktur war zu groß. Ihre Verteidigung zu solide. Der Preis des Sehens war zu hoch angesichts all dessen, was dieses Sehen von ihnen verlangt hätte, zu zerstören. Diese Feststellungen sollen keine Verurteilung sein. Sie sind eine Diagnose. Und diese birgt eine Implikation, die unser gesamtes Verhalten gegenüber den Menschen um uns herum, die noch nicht sehen können, prägen sollte.. Auch vier Jahre nach dem Ende von Corona. In diesem Sinne: Ihnen, liebe Leser, ein frohes Osterfest.
7 Kommentare
Ich möchte da mit einem anderen Hinweis aufwarten:
Die Texte machen deutlich, dass die Jünger gerade nichts verstanden haben und auch nichts verstehen sollten. Das kann man an vielen Stellen direkt nachlesen. Die Verfasser dieser Reden verfolgten mit ihrer Darstellung einen ganz anderen Zweck: Es ging darum die Jünger eines jüdischen Messias als einfältig darzustellen, um die Juden davon abzuhalten, einem militärisch kämpfenden, sie befreienden Messias zu folgen. So wird mit allem „ein Schuh draus“.
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Hätten die Jünger tatsächlich etwas verstanden und hätten das die Verfasser ausdrücken wollen, wären sie nicht bei der Verhaftung Jesu geflohen … Auch eine Maria hat nicht begriffen, dass sie einen Gottessohn geboren haben sollte und auch ein Johannes der Täufer wurde nicht zu einem Jünger dieses Jesus.
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Das alles wurde aus vollkommen anderen Gründen so geschrieben – und zwar bezeichnend erst nach der jüdischen Niederlage im Jüdischen Krieg (66-70).
@Rückblick auf Corona
blicken sie liebr voraus auf die nächste „Pandemie“ !
Die verrückten sind doch längst dran, die nächste Terror-Aktion zu starten.
Offen ist nur noch , ob Lauterbach als WHO-Chef das ganze orchestriert !
Polizei und Militär scheine mir für Zwangsaktionen weitaus besser vorbereitet zu sein !
Und die Energie-Situation und der Aufstieg der AFD schreien doch inzwischen direkt nach einer neuen „Pandemie !
Viel hochtrabender Text, kann man mögen, muss man nicht.
Ein paar Gramm Hirn, die Fähigkeit zu hinterfragen und kritisches Denken haben genügt. Nur genau diese grundlegenden Eigenschaften und Fähigkeiten sind bei vielen nicht (mehr?) vorhanden. Waren es wahrscheinlich nie…
Ahja: und sich abseits von ÖRR und Mainstream zu informieren. Pflicht. Schon davor, während und danach. Immer.
Schlimmer als nicht sehen können ist nicht sehen wollen.
Der Aufstieg, über den auf vielen Webseiten diskutiert wird, ist spiritueller Art.
Der Geist überwindet dabei die Barrieren, in denen er über Äonen hinweg gefangengehalten war, und befreit sich von den Zwängen, die ihm durch die Matrix auferlegt wurden.
Wer dafür noch nicht reif ist, bleibt zurück.
Nach der Euro – Plünderung („Wie Versailles, nur ohne Krieg“), dem Kernkraft – Putsch, der Freigabe des Landes zur islamisch-afrikanischen Invasion und der Klimalüge war das Coronaverbrechen nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur totalen Vernichtung Deutschlands und seiner autochthonen Bevölkerung.
Wer also mindestens eines der ersten Vier durchschaut hatte, war gegen den Coronaterror gefeit.
Der Autor schreibt, alle Erklärungsversuche trafen zu, doch die Wahrheit lag noch auf einer Ebene tiefer.
Das Gleiche sage ich zu seiner Erklärung: was er schreibt ist zwar zutreffend, doch die Wahrheit liegt noch auf einer Ebene tiefer: sie ist nicht psych(olog)isch, sondern geistlich.
Der dies erhellende Vers der Bibel ist 2. Thessalonicher 2,10 und 11:
„Weil sie die Liebe zu Wahrheit nicht angezogen haben, durch die sie hätten gerettet werden können, (11) sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns (oder der Verführung), damit sie der Lüge glauben (müssen).“
Das bedeutet: es genügt nicht, nur glauben oder hypothetisch von der Existenz der Wahrheit auszugehen – man muss die Wahrheit LIEBEN. Jemanden, der keine Liebe zur Wahrheit hat, erkennt man zuverlässig daran, dass er etwas anderes als die Wahrheit mehr als diese liebt. Z.B. Geld, sozialen Status, die Zuneigung der Menschen, sein – wie und durch was auch immer zu Stande gekommenes – bisheriges Weltbild, Vergnügen (Urlaub), oder sogar moralisch vermeintlich sehr hohe Werte.
Es war während Corona sehr deutlich zu erkennen, dass der Riss nicht etwa zwischen Christen und Nichtchristen verlief, sondern zwischen jenen, die die Wahrheit lieben und jenen, die etwas anderes mehr lieben.