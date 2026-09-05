„Out of the box“ im „Deep Dive“: Deutschlands grassierender Sprachverlust

Es wird immer auffälliger, dass die Deutschen – und insbesondere die deutsche Jugend – eine von unsäglichen Anglizismen durchsetzte Sprache adaptieren, die den allgemeinen geistigen Tiefstand und vor allem die Fremdbestimmung jener illustriert, die sie benutzen; eine Sprache, die verschleiern und vertuschen will, statt aufzuklären und zu überzeugen. Neue, sinnentleerte Formeln, bar jeder Lebensrichtigkeit, sind entstanden. Hinzu kommen aber auch künstlich erzeugte neue Füllwörter und Marotten wie etwa ein zu sich selbst gesprochenes, sich bestätigendes und ständig wiederholten „…genau“, oder das Verwunderung ausdrücken sollende, zweifelnd fragende „okaaayy!??“. Solcherlei setzt sich sodann mit dem berüchtigten Manager-Esperanto fort, das von Vorständen und Führungskräften bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die Runde (oder ins Plenum) geworfen wird.

Nichtssagend, bemüht kosmopolitisch und doch hinterwäldlerisch-provinziell sind diese Worthülsen, armseligen Floskeln und stupiden Mantras. Wer so spricht, muss innerlich zutiefst unsicher und komplexbeladen sein. Um nicht gänzlich missverstanden zu werden: Korrekt und gezielt verwendete Fremdwörter waren zu allen Zeiten auch für die deutsche Sprache eine Bereicherung; heute aber verschanzen sich vor allem deutsche Teenager hinter der Mauer eines infantilen, fremden Wortschwalls, weil sie glauben, nur so würden sie noch Anerkennung erlangen oder besonders “hip“, kosmopolitisch und “sophisticated” wirken. Obwohl sie entsprechende deutsche Wörter sehr leicht finden könnten, sagen sie beispielsweise „Icebreaker“ statt „Eisbrecher“ oder „on track“ statt „in der Spur“. Leider musste man in den letzten Jahren verstärkt feststellen, dass sogar die junge Rechte in Deutschland damit begonnen haben, sich diesen fremden Slang anzueignen und eine Lawine absurder Vokabeln auf ihre Zuhörer niederregnen zu lassen – von Jungeuropa über die Identitäre Bewegung bis zur Generation Deutschland. In Frankreich wäre dergleichen völlig ausgeschlossen. Unbewusst macht sich die deutsche Jugend so zu willigen Sklaven derer, die nur allzu gerne ihre Kolonialherren sein wollen.

Dialoge zum Davonlaufen

Der nachfolgende fiktive Dialog mag vielen zwar übertrieben anmuten, ist aber in TV-Formaten und “Reality-Shows” gang und gäbe. Zwei junge Mädels, nennen wir sie Lisa und Anna, Typus Daniela Katzenberger, haben am selben Tag als neue Mitarbeiterinnen in einer Bank zusammen angefangen und unterhalten sich jetzt im „Meeting Point“ der Firma. So in etwa könnte sich dieser Alptraum auf Englisch (mit zunehmend auch orientalischen Einschlüssen) dann anhören:

Lisa: „Ist ja nice, dass wir zusammen hier starten. Das ganze Socialising gefällt mir jetzt schon, echt edgy hier. War ne Challenge bis hierher, aber das wird jetzt mein Shelter, ich brauche tatsächlich immer einen Safe Space. Wurde aber von HR auch super supported und empowered. Mein Storytelling hat die sicher geflasht. Onboarding und Roadmap sind hier top. Wurdest du auch vorher gespoilert?“

Anna: „Yeesss, finde das auch echt crazy, zwischen uns hat’s aber auch sofort gematcht, vielleicht werden wir ja Soulmates? Wir rocken das hier zusammen. Anderen hätte ich längst die Red Flag gezeigt. Die View aus meinem Fenster is ja sooo amazing, da krieg ich voll die Vibes. War bei mir auch krasser Struggle, wenn ich den Job nicht gekriegt hätte, wäre ich echt pissed gewesen. Zuerst wollten die mir nur 80.000 K geben, 85 hatte ich angedacht, aber dann war ich fein damit, advertising zu sein. Aber mal Real Talk: Die Gadgets beim Get-together vorhin waren schon halal, oder?“

Lisa: „Nachhaltige Benefits sind immer okay. Ich glaub echt, dass ich die Confidence dazu hab, mich hier zu expressen und meine ganze Personality und Attitude in dem Laden auszuleben.“

Anna: „Wallah, Bruda, wir sind ein Stück weit gesaved. Genau. In meiner alten Company hatte ich am Ende nur noch Pressure, wurde von den Typen auch ständig gecatcalled und fühlte mich total lost. Außerdem gab’s da auch kaum Work-Life-Balance. War alles Gossip und am Ende nur noch random, da muss man sich schon ehrlich machen.“

Lisa: „Das Mindset für den Job hab ich eh, aber an das interne Wording hier muss ich mich noch gewöhnen. Genau. Du wirst ganz schnell exposed, wenn du das nicht draufhast.“

Anna: „I like! Iconic! Bei so vielen Ladies hier musst du aber auch visible sein. Hatte früher 24/7 genug Showstopper um mich rum, die nur in ihrer Bubble waren. Shit, so was geht gaaar nicht. Bin sonst echt nicht gleich judgy, aber die warn gefühlt ganz schnell capped out. Eine Swimlane für eine smarte Lösung bauen oder auch mal out of the box denken war da Fehlanzeige. Denk bloß nicht, dass da mal einer tatsächlich ein next goal hatte oder in den Deep Dive gegangen wäre. Allyship konntest du auch vergessen. Hab sofort gemerkt: Wenn du hier sad oder blackpilled bist, kannst du gleich einpacken.“

Lisa: „Die Skills und die Governance müssen am Ende des Tages halt stimmen, sonst kannst du Impact vergessen. Genau. Contain geht anders. In der alten Firma haben die mein Gamechanging gar nicht wertgeschätzt, ich wurde day by day immer insecurer. Kein Wunder, dass sie dann immer wieder in irgendwelchen Bottlenecks steckten.“

Sprachverfall als Folge abtrainierter Selbstachtung

Wer einmal „Germanys Next Topmodel“ oder irgendeine Realityshow gesehen hat, weiß, daß ein solcher Sprachverfall natürlich nur deshalb möglich ist, weil den Deutschen jegliches positive Gefühl für das Eigene abtrainiert wurde, für den sonstigen Anspruch „mehr sein als scheinen“, für jede Demut vor eigener Kultur, Identität, Gott oder dem Ewigen und Großen, vor den eigenen Ahnen und Traditionen – vor allem aber jeglicher Wille zur Selbstbehauptung. Wir sind heute abermals jenes „Volk in der Mitte, das die Befehle der ganzen Welt empfängt“, wie der Historiker Heinrich von Treitschke die Deutschen der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg charakterisierte.

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Wiederaufstiege Deutschlands begannen immer auch mit einer Reinigung der Sprache von fremdländischen Narreteien. Preußen etwa war zunächst eine völlig unbedeutende Staatsgründung, bis Friedrich Wilhelm I., der „Soldatenkönig“, von seinem Vater den abgewirtschafteten, bankrotten Staat übernahm – und seinem Sohn schließlich einen reichen Staatsschatz und das schlagkräftigste Heer Europas hinterlassen konnte. Preußen war eine Schöpfung, mit der politisch niemand gerechnet hatte. In ihrer wechselhaften Geschichte haben die Deutschen schon oft Tugenden bewiesen und Kräfte freigesetzt, um schier aussichtslose Lagen zu bestehen. Daran müssen wir uns aufrichten.