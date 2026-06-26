Outgesourcte Konsequenzen der Hypermoral: “Klimaaktivisten“ lassen die Gemeinschaft für angerichtete Schäden haften

Uns begegnen zunehmend mehr politische Vorgänge, deren eigentliche Bedeutung weit über den konkreten Anlass hinausreicht. Der 28-jährige “Klimaaktivist” und Lehrer (!) Fabian Beese, blockiert den Flughafen Köln/Bonn, verursacht erhebliche Störungen im Luftverkehr, löst Polizeieinsätze aus und sieht sich anschließend mit Schadensersatzforderungen in sechsstelliger Höhe sowie juristischen Konsequenzen konfrontiert. Ein Mitarbeiter des Flughafens hatte berichtet, dass die Blockade der Zufahrt eine Kettenreaktion ausgelöst habe: Start- und Landebahnen des Flughafengeländes seien gesperrt und Abflüge abgebrochen worden. Insgesamt seien rund 3.000 Passagiere von Flugausfällen betroffen gewesen, weitere etwa 10.000 Kunden von Verspätungen: “30 Jahre Schulden für Klimakleber nach Flughafen-Protest”, titelte “Blick” mit Blick auf die von Beese nach dem Verursacherprinzip zu tragenden Schäden. Wenig später erscheint im Internet ein Spendenaufruf: Unterstützer werden gebeten, die Anwaltskosten und finanziellen Folgen zu übernehmen. Die Begründung dafür lautet nicht etwa, dass hier jemand einen Fehler gemacht habe und nun auf Solidarität hoffe, nein: Geworben wird vielmehr mit dem Verweis auf den “Klimaschutz”. Nicht die Rechtsverletzung steht im Mittelpunkt, sondern die moralische Größe des Anliegens.

Gerade darin liegt die eigentliche Anmaßung, ja Brisanz des Vorgangs. Auf den ersten Blick mag es sich lediglich um eine weitere Episode aus dem mittlerweile vertrauten Kosmos des Klimaaktivismus handeln. Bei näherem Hinsehen berührt die Angelegenheit jedoch eine der zentralen Fragen jeder freiheitlichen Ordnung: das Verhältnis von Freiheit, Verantwortung und Haftung. Sie berührt die Frage, ob Menschen die Folgen ihres Handelns noch als ihre eigenen Folgen begreifen oder ob sich eine Kultur herausbildet, in der moralische Überzeugungen als Freibrief dienen, um sich von den Konsequenzen des eigenen Tuns zu entlasten. Die Irritation vieler Bürger speist sich deshalb nicht in erster Linie aus ihrer Haltung zur Klimapolitik. Selbst wer Umwelt- und Naturschutz für wichtige Anliegen hält, empfindet für solche Kampagnen häufig Unbehagen, das aus einem tief verankerten Gerechtigkeitsempfinden entsteht. Wer bewusst eine Handlung vornimmt, die Schäden verursacht, soll grundsätzlich auch bereit sein, für diese Schäden einzustehen. Diese Überzeugung ist älter als jede moderne Ideologie. Sie bildet einen der Grundpfeiler jeder funktionierenden Rechtsgemeinschaft.

Freiheit ist keine Beliebigkeit

Man könnte sogar sagen, dass die europäische Freiheitsgeschichte auf genau diesem Zusammenhang beruht. Die Freiheit des Bürgers war niemals als schrankenlose Beliebigkeit gedacht, sondern immer mit Verantwortung verbunden: Eigentum bedeutete Verantwortung, Verträge bedeuteten Verantwortung, politische Freiheit bedeutete Verantwortung. Die Vorstellung, dass man die Vorteile einer Handlung beanspruchen, die Nachteile jedoch auf andere abwälzen könne, galt lange Zeit als Ausdruck fehlender Reife und mangelnden Charakters. Gerade deshalb wirkt der moderne Aktivismus mindestens widersprüchlich. Er inszeniert sich als besonders mutig, rebellisch und verantwortungsbewusst. Zugleich zeigt er bei näherer Be-trachtung oft eine bemerkenswerte Scheu vor den Konsequenzen des eigenen Handelns: Man möchte die Aufmerksamkeit, die öffentliche Bühne und die moralische Anerkennung der Regelverletzung genießen, betrachtet aber die daraus resultierenden Kosten als Problem der Gemeinschaft. Die Gesellschaft soll ungefragt wie selbstverständlich für den Gratismut Einzelner haften.

Diese Haltung unterscheidet den heutigen Aktivismus fundamental von klassischen Formen des zivilen Ungehorsams: Wer etwa an die amerikanische Bürgerrechtsbewegung denkt, stößt auf ein völlig anderes Verständnis politischer Verantwortung. Martin Luther King oder die Aktivisten der sechziger Jahre waren sich bewusst, dass ihr Handeln gegen bestehende Gesetze verstieß. Sie akzeptierten gerade deshalb die Möglichkeit von Verhaftungen, Geldstrafen oder Gefängnisaufenthalten. Die Bereitschaft, persönliche Nachteile auf sich zu nehmen, war ein wesentlicher Bestandteil ihrer moralischen Glaubwürdigkeit

Moral relativiert reale Konsequenzen

Die heutige Situation erscheint oft umgekehrt. Nicht die Übernahme der Konsequenzen verleiht dem Protest seine Legitimation, sondern die moralische Überzeugung soll die Konsequenzen relativieren. Die Sanktion wird nicht als Folge einer bewusst getroffenen Entscheidung betrachtet, sondern als Ausdruck gesellschaftlicher Ungerechtigkeit. Die gesetzliche Strafe oder Haftung für verursachte Schäden Dritter erscheint als der Skandal – nicht die Handlung, die zu ihr geführt hat. Damit verschiebt sich der gesamte moralische Schwerpunkt: Früher bewies der Aktivist die Ernsthaftigkeit seiner Überzeugung dadurch, dass er bereit war, für sie persönliche Opfer zu bringen; heute besteht die Tendenz, die Gesellschaft für die Kosten der eigenen Überzeugungen in Haftung zu nehmen. Besonders aufschlussreich ist dabei die Sprache solcher Kampagnen: Der Spendenaufruf wirbt nicht für die Finanzierung einer Rechtsverletzung. Er wirbt für den “Klimaschutz”. Die juristischen Folgen erscheinen lediglich als Nebeneffekt eines höheren moralischen Zwecks. Damit findet eine semantische Operation statt, die für große Teile der Gegenwart charakteristisch geworden ist. Die Aufmerksamkeit wird von den konkreten Folgen auf die abstrakte Absicht gelenkt.

Genau diesen Mechanismus beschrieb Max Weber mit seiner berühmten Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Der Gesinnungsethiker fragt nach der Reinheit seiner Motive. Er fühlt sich moralisch im Recht, weil seine Absichten gut sind. Der Verantwortungsethiker dagegen beurteilt sein Handeln nach den Wirkungen, die daraus entstehen. Für ihn genügt es nicht, das Gute zu wollen; er muss auch die Folgen seines Handelns verantworten. Der moderne Klimaaktivismus bewegt sich häufig vollständig innerhalb der Logik der Gesinnungsethik. Entscheidend ist nicht, welche Schäden entstehen, welche Kosten verursacht werden oder welche Belastungen andere Menschen tragen müssen. Entscheidend ist, dass die eigene Sache als nicht nur realitätsgemäß, sondern auch moralisch überlegen erscheint. Die Größe des Ziels soll die Kritik an den Mitteln überstrahlen. Und wer könnte ernsthaft an der Größe zweifeln, wenn “Klimaschutz” mittlerweile selbst durch die entsprechende Interpretation von Artikel 20a des Grundgesetzes und den Freiheitsrechten jüngerer Generationen durch das Bundesverfassungsgericht 2021 Verfassungsrang erlangt hat?

System moralischer Sonderrechte

Doch genau an diesem Punkt beginnt die Gefahr für eine freiheitliche Gesellschaft. Denn der Rechtsstaat lebt nicht von guten, ja unterstellt gleichen Absichten – sondern von gleichen Maßstäben. Er fragt nicht, ob jemand aus edlen oder fragwürdigen Motiven handelt, sondern er bewertet zunächst die Handlung selbst und ihre Folgen. Wer einen Schaden verursacht, haftet. Wer Regeln verletzt, muss mit Konsequenzen rechnen. Diese Nüchternheit schützt die Gesellschaft vor der Herrschaft konkurrierender Moralansprüche.

Sobald jedoch politische Überzeugungen beginnen, die Verantwortung für konkrete Folgen zu relativieren, entsteht ein System moralischer Sonderrechte. Dann gilt nicht mehr derselbe Maßstab für alle. Dann entscheidet die gesellschaftliche Anerkennung einer Sache darüber, wie streng ihre Vertreter beurteilt werden. Die Gesinnung wird wichtiger als die Handlung.

Arnold Gehlen hätte in dieser Entwicklung vermutlich ein Symptom jener „Hypermoral“ erkannt, die er als charakteristisches Merkmal moderner Wohlstandsgesellschaften beschrieb. Für Gehlen bestand eine der großen Gefahren der Moderne darin, dass konkrete Verantwortung gegenüber realen Menschen zunehmend durch abstrakte Verantwortung gegenüber der Menschheit ersetzt wird. Man fühlt sich verantwortlich für das Weltklima, für globale Gerechtigkeit oder für die Rettung des Planeten, während die unmittelbaren Folgen des eigenen Handelns für konkrete Mitmenschen aus dem Blick geraten. Der blockierte Flughafen liefert dafür ein nahezu perfektes Beispiel: Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die große Erzählung von der Klimarettung. In den Hintergrund treten dagegen jene Menschen, die ihre Termine verpassen, ihre Geschäftsreisen nicht antreten können, wichtige familiäre Ereignisse versäumen oder wirtschaftliche Schäden erleiden. Die konkrete Belastung realer Personen wird gegenüber dem abstrakten Ziel moralisch entwertet. Diese Verschiebung erklärt auch die bemerkenswerte Selbstverständlichkeit, mit der die Öffentlichkeit nun um finanzielle Unterstützung gebeten wird. Die eigene Handlung erscheint nicht als Ursache der Kosten, sondern als Ausdruck einer höheren moralischen Mission. Deshalb sollen andere gefälligst die Folgen übernehmen oder zumindest mittragen. Die Verantwortung wird kollektiviert, während die Handlung individualisiert bleibt.

Moralökonomie des Aktivismus

Genau hier offenbart sich ein tiefer kultureller Wandel. Die klassische bürgerliche Gesellschaft beruhte auf der Vorstellung, dass Freiheit und Haftung zwei Seiten derselben Medaille sind. Wer entscheiden darf, muss auch die Konsequenzen seiner Entscheidungen tragen. Diese Verbindung erzeugt Selbstdisziplin, Realismus und Verantwortungsbewusstsein. Sie zwingt den Einzelnen, die Folgen seines Handelns mitzudenken. Die neue Moralökonomie des Aktivismus funktioniert anders. Sie trennt Freiheit und Haftung voneinander. Der Einzelne beansprucht das Recht zur Grenzüberschreitung, erwartet jedoch, dass die Gemeinschaft ihn vor den Folgen schützt. Die persönliche Verantwortung wird also sozialisiert. Vielleicht erklärt genau das die Schärfe der öffentlichen Reaktionen auf solche Spendenaufrufe. Viele Menschen empfinden intuitiv, dass hier nicht über Klimapolitik gestritten wird. Zur Debatte steht vielmehr ein Grundprinzip jeder zivilisierten Ordnung. Die Frage lautet nicht, ob man für oder gegen Klimaschutz ist. Die Frage lautet, ob eine Gesellschaft noch daran festhält, dass Menschen für ihr eigenes Handeln einstehen müssen. Beese ist nicht das Opfer einer Unrechtsjustiz, der aus heiterem Himmel als Unschuldiger verurteilt wird; er hat sehenden Auges Recht gebrochen und Schäden angerichtet. Das wusste er – und offenbar vertraute er von vornherein darauf, dass ihn die Gemeinschaft Gleichgesinnter freikauft.

Am Ende geht es um weit mehr als um einen Flughafen oder eine Geldsammlung im Internet. Es geht um die Zukunft einer politischen Kultur. Eine Kultur, die Verantwortung durch Moral ersetzt, wird irgendwann feststellen, dass sie beides verloren hat. Sie verliert die Moral, weil diese zur bloßen Rechtfertigungsformel verkommt. Und sie verliert die Verantwortung, weil niemand mehr bereit ist, die Folgen des eigenen Handelns zu tragen. Der Flughafen war nur für wenige Stunden blockiert, doch die eigentliche Blockade liegt tiefer. Sie betrifft das Verhältnis einer Gesellschaft zu den Grundbegriffen von Freiheit, Schuld und Verantwortung. Und sie beginnt dort, wo Menschen glauben, die Reinheit ihrer Absichten könne sie von den Folgen ihres Handelns befreien.