Ukraine, Region Tschernihiw, im November 2029: Es ist ein nasskalter Morgen auf dem frisch eingeweihten Truppenübungsplatz „Stahlhammer Ost“, rund 150 Kilometer nordöstlich von Kiew und in unmittelbarer Nachbarschaft zum russischen Großraum. Wo einst weite Steppen und verwilderte Brachflächen die Landschaft prägten, erstreckt sich nun auf 18.000 Quadratkilometern – einer Fläche fast so groß wie Sachsen – der größte deutsche Panzer- und Drohnenspielplatz Europas. Bundeskanzler Friedrich Merz, im dritten Wahlgang frisch gewählt, führt eine Koalitionsregierung aus Union, SPD, Grünen und Linken an, die mit einer Mehrheit von einer Stimme gegenüber der AfD-Opposition regiert. Heute steht er auf einer gepanzerten Tribüne, trägt einen maßgeschneiderten oliv-grünen Lodenmantel über seiner neuen, schusssicheren Krawatte und blickt stolz auf das, was das Kanzleramt offiziell als „Asymmetrische Raumordnungspolitik“ bezeichnet.

„Die deutsche Panzerbrigade 45 in Litauen ist viel zu klein. Wir müssen Putin tief im eigenen Land treffen. Schauen Sie sich Singapur an“, brüllt der Kanzler gegen das Surren von 4.500 neu ausgelieferten Leopard-3-Plug-In-Hybridpanzern an. „Ein winziger Stadtstaat, 744 Quadratkilometer groß, aber über 3.100 Panzerfahrzeuge. Die passen dort gar nicht alle hin, also übt man einfach in Australien. Wir in Deutschland hatten dasselbe Problem: Zu viele Windräder und Solarfelder, zu viele Krötenwanderungen, zu wenig Platz für echte, kompromisslose Abschreckung.“

Auf dem Weg zur stärksten konventionellen Armee Europas

Begonnen hatte alles im Spätherbst 2026, als ein unscheinbarer Artikel über die singapurische Militärdoktrin im Kanzleramt die Runde machte. Merz, der schon im Mai 2025 verkündet hatte, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen, ist seit jeher ein Freund klarer Kanten und effizienter Flächennutzung: Sofort erkannte er das Potenzial! Wenn ein Staat ohne Hinterland zur hochgerüsteten Festung werden kann, warum sollte die größte Volkswirtschaft Europas sich mit lächerlichen 350.000 Quadratkilometern eigenen Territoriums zufriedengeben?

Binnen drei Jahren wurde die Bundesrepublik konsequent nach dem Vorbild des asiatischen Tigerstaates umgebaut. Das Grundgesetz erhielt einen praktischen Anhang zur „Wehrhaften Effizienz“, die Schuldenbremse wurde durch das „Sondervermögen Unendlich“ ersetzt, und das Kaugummikauen in öffentlichen Verkehrsmitteln steht inzwischen unter empfindlicher Geldstrafe – schließlich braucht die Rüstungsindustrie jeden verfügbaren Rohstoff für Dichtungsgummis.

Manöver direkt am Rand des Konfliktfeldes

Doch wohin mit dem ganzen Stahl? In der Lüneburger Heide standen zwischenzeitlich mehr Kampfpanzer und Schützenpanzer herum als Heidschnucken, und auf der Autobahn A2 musste der Berufsverkehr auf den Standstreifen ausweichen, weil die linke und mittlere Spur dauerhaft für Gefechtsübungen der Bundeswehr reserviert waren. Die Lösung lag, ganz im Sinne unternehmerischer Prozessoptimierung, auf der Hand: Outsourcing! Da Australien für den Transport deutscher Kettenfahrzeuge schlicht zu weit entfernt war und die Deutsche Bahn für den Schienentransport nach Queensland keine verlässlichen Alternative bieten konnte, entschied sich die Bundesregierung für den pragmatischen Weg. Man pachtete auf ukrainischem Boden weite, dünn besiedelte Grenzregionen – logistisch ideal gelegen, um Großübungen direkt in den russischen Großraum hinein auszudehnen zu können und mögliche Konflikte dort unmittelbar auszutragen.

„Es ist eine klassische Win-Win-Situation“, erklärt Regierungssprecher Jan Böhmermann vor der Bundespressekonferenz, während im Hintergrund eine Live-Schalte den Beschuss simulierter Stellungen nahe der Grenze zeigt. „Früher mussten wir erst auf einen Angriff warten, dann mühsam Truppen verlegen und uns über zerstörte Infrastruktur in Brandenburg ärgern. Jetzt üben wir direkt vor der Haustür des Konfliktpartners und tragen potenzielle Auseinandersetzungen gleich drüben im russischen Großraum aus. Die Wege sind kurz, die Übungsmunition ist scharf, und die deutsche Rüstung profitiert von kurzen Lieferketten.“

Die Kampfpanzer-Raketen-Drohnen-Flatrate

In der Heimat selbst herrscht derweil gespenstische Ruhe – und höchste Disziplin. Kein Wunder: Nahezu die gesamte Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren rotiert entweder im Rahmen der neuen, vierjährigen „Wehrpflicht“ in der Ost-Ukraine, oder steht in den umgebauten VW-Panzerwerken am Fließband. Auch Autos aus Stuttgart und München sind längst Geschichte. Dort laufen die neuen Taurus IV und Kampfdrohnen vom Band. Kritiker, die monieren, dass eine dauerhafte „Großübung mit scharfem Schuss“ an der Grenze und mit direktem Zugang zum Großraum von Russland möglicherweise als Eskalation missverstanden werden könnte, winkt das Verteidigungsministerium gelassen ab. Man habe schließlich ordnungsgemäß einen Pachtvertrag mit der Ukraine abgeschlossen – inklusive dreimonatiger Kündigungsfrist und der Pflicht, die Übungsflächen besenrein zu hinterlassen, sobald der Konflikt erfolgreich wegtrainiert wurde.

Auf der Tribüne in der Region Tschernihiw nickt Friedrich Merz zufrieden, als am Horizont eine Artilleriesalve den grauen Himmel erleuchtet. „Wissen Sie“, sagt er, während er sich eine Notiz auf seinem Klemmbrett macht, zu seinem Verteidigungsminister Boris Pistorius, „Singapur hat es vorgemacht. Man muss nicht groß sein, um stark zu sein. Man muss nur wissen, wo man sein Gerät abstellt.“

Luftpost aus dem Osten

Kaum hat der Kanzler den Satz beendet, durchschneidet ein hohes, metallisches Surren die kalte Novemberluft. Noch bevor das hochmoderne Flugabwehrsystem „Skyranger Sauerland“ hochfahren kann, stürzt eine leicht verirrte russische Aufklärungsdrohne aus dem angrenzenden Luftraum herab, streift das Tarnnetz der Ehrentribüne und detoniert mit einem trockenen Knall im matschigen Vorfeld – genau dort, wo die gepanzerte Dienst-Limousine des Kanzlers geparkt ist. Eine Druckwelle aus Schlamm, rußigem Rauch und aufgewirbelter Steppe fegt über das Podium. Als sich der Qualm verzieht, steht Merz noch immer kerzengerade am Beobachtungsstand. Der Lodenmantel ist bis zum Kragen mit ukrainischer Schwarzerde gesprenkelt, die schusssichere Krawatte hängt leicht angesengt auf halb acht, und ein vereinzeltes Grasbüschel, klebt wie eine Haarsträne auf der rußgeschwärzten Stirn des Regierungschefs.

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Merz wischt sich bedächtig etwas Matsch von der Nasenspitze, rückt seine Brille zurecht und blickt starr in Richtung Osten, während im Hintergrund die Alarmanlage seines ausgebrannten Dienstwagens wimmert. „Schauen Sie“, sagt er mit leicht belegter Stimme zu seinem blassen Verteidigungsminister „Genau deshalb brauchen wir mehr Übungsfläche. Schreiben Sie auf: Wir erweitern den Pachtvertrag um zwanzig Kilometer nach Osten – und bestellen sie sofort eine neue Krawatte, diesmal feuerfest. Und jetzt entschuldigen Sie mich – ich muss noch prüfen, ob wir für unsere Marine das Schwarze Meer als exklusives Trainingsbecken anmieten können.“