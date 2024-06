Pack die Badehose ein – und die militärische Schutzausrüstung: Abenteuer Freibad in Buntland

Zu den Meldungen, die seit Angela Merkels Freigabe Deutschlands zur islamischen Landnahme zum Alltag gehören, gehören auch die alljährlichen Gewaltexzesse in Freibädern im ganzen Land. Wo sexuelle Belästigungen und Massenschlägereien bis 2015 Seltenheitswert hatten, hat die übliche männlich-muslimische Problemklientel auch diese Orte einst unbeschwerter Sommeridylle zu Hochrisikogeboten gemacht, deren Besuch zur Mutprobe wird. Dies zeigte prompt wieder diese Woche, kaum dass die Quecksilbersäule wieder etwas höher kletterte, an verschiedenen Orten in Deutschland, so auch im migrantisch endbereicherten Frankfurt am Main: Kaum war das dortige Brentanobad – das größte Freibad Europas übrigens – wiedereröffnet, musste auch schon die Polizei anrücken, weil zwei 35-jährige Migranten drei Frauen beleidigt und belästigt hatten. Dabei waren längst sattsam bekannte Sätze gefallen wie „Ich ficke Dich und deine Mutter“, die ebenfalls zu den kulturellen Bereicherungen der Massenmigration gehören.

Die Schlichtungsversuche der Bademeister scheiterten – möglicherweise ja deshalb, weil der Anfang des Monats auch für Frankfurt angekündigte glorreiche Plan wohl im Brentanobad noch nicht umgesetzt wurde, Flüchtlinge und Asylbewerber zu Bademeistern zu machen (damit diese niederschwellig kulturkompatible Deeskalation mit der wachsenden importierten Problemklientel betreiben und der kartoffeldeutschen Restbevölkerung beim täglichen Aushandeln der Bedingungen des Zusammenlebens wenigstens am Schwimmbadrand behilflich sein können). Auch die Polizei hatte große Mühe, die beiden Übeltäter zur Räson zu bringen, die sich zunächst nicht ausweisen wollten. Nachdem die Personalien endlich festgestellt werden konnten, durften sie natürlich sofort konsequenzenlos wieder gehen. Ob es Anzeigen gibt, ist noch nicht klar; falls ja, ist jedoch so gut wie sicher, dass diese im Sande verlaufen werden.

Schlimmer geht immer

Trotz des Vorfalls sei man von Zuständen wie in Berlin, wo Freibäder zu Festungen werden müssen, weit entfernt, beschwichtigte der Frankfurter Bäderchef Boris Zielinski: „Wir haben einen Sicherheitsdienst in den Bädern und arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen. Toi, toi, toi gab es bei uns auch in den vergangenen Jahren keinerlei Vorfälle wie in anderen Großstädten“, erklärte er. Man setze auf „null Toleranz“ gegenüber Schlägern, Pöblern, Grabschern und aggressiven Jugendlichen. Gewiss: Schlimmer geht immer. Im Shithole Berlin hat man in den Freibädern inzwischen für 2,5 Millionen Euro Steuerzahlergeld Ausweiskontrollen am Eingang, Videoüberwachung an Ein- und Ausgängen, Taschenkontrollen, die Erhöhung der Zäune auf drei Meter, eine Verstärkung der Zäune, teilweise mit Stacheldraht und die Einführung einer Hilferuf-App eingeführt – und das nicht etwa zum Schutz von Biolaboren, Fußballstadien bei Hochrisikospielen oder militärischer Sperrgebiete, sondern für wohlgemerkt ganz normale Freibäder.

Es ist das sommerliche Pendant zu den Merkelpollern und maschinengewehrbewaffneten Patrouillen auf Weihnachtsmärkten im zerbröselnden “Wir schaffen das“-Deutschland. Ältere Berliner dürften sich dabei an die Zonengrenze in den heißesten Phasen des Kalten Krieges erinnert fühlen als an Schwimmbäder, welche bis vor kurzem noch völlig ungefährlich waren. „Wenn ich in ein Freibad gehe, graut es mir davor, wenn ich nur von Security und Polizei umgeben bin. Leider sind wir gerade auf dem Weg dahin“, klagt ddnn auch Peter Harzheim, Präsident des Bundesverbands der Schwimmmeister in Deutschland –dessen Mitglieder ihre Ausbildung wohl bald beim „Kommando Spezialkräfte“ der Bundeswehr absolvieren müssen, um ihre und die Sicherheit in den Bädern noch einigermaßen gewährleisten zu können. Im Berliner Rathaus findet man das alles nur halb so wild und feiert das paramilitärische Schutzaufgebot gar als großen Erfolg: „Seit Einführung der Maßnahmen war bislang keine Räumung von Freibädern mehr notwendig“, erklärt eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung. Das Ausbleiben von polizeilichen Großlagen gilt in der bunten Multi-Kulti-Hölle Deutschland inzwischen schon als freudige Nachricht.