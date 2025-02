Diese Gesellschaft ist geisteskrank und wird auf kurz oder lang abgewickelt werden – wie einst Schlecker. Das einstige Land der Dichter und Denker ist vermutlich dicht, aber ganz sicher nicht denkend. Die kognitive Dissonanz zwischen dem Kampf gegen das Dritte Reich (das seit 80 Jahren nicht mehr existiert) und dem wackeren, mit 90 Jahren Verzögerung geführten Nachholkampf im Jahre 2025 gegen Adolf Hitler – oder hilfsweise eben gegen wahnhafte Projektionen – wird Ihnen präsentiert unter anderem von den “Omas gegen Rechts”: Während deren Eltern Auschwitz erst möglich gemacht haben, fühlen sich sie, ihre Kinder und Enkel genötigt, den verpassten Widerstand gegen die Nazis nachzuholen. Gratismutiger “Widerstand” der Mehrheit, regierungsorchestriert und staatlich organisiert.

Und da es keine echten Nazis mehr gibt, weil tot, müssen eben Stellvertreterfeinde für den Nazi-Exorzismus gefunden werden, koste es was es wolle, und wenn damit die schlimmste Relativierung und Verharmlosung der damaligen Verbrechen in Kauf genommen wird. Das ist die genannte Projektion. Abweichende Meinungen gelten als rechts, also rechtsextrem, wer von Klima über Corona bis Migration gegen das linksgrüne Narrativ aufbegehrt, ist Neonazi und Faschist.

Alle in einen Sack und draufkloppen

Wie wusste schon Volker Pispers: „Wenn das Feindbild geklärt ist, dann hat der Tag Struktur“. Und für die todesmutigen Antifanten aller Altersstufen – Motto: je oller, desto doller – ist einfach jeder ein Feindbild, der nicht links ist, ob Friedrich Merz oder eine lesbische Kanzlerkandidatin, ob Kay Gottschalk, Frauke Petry, Daniel Matissek, Thilo Sarrazin oder der Autor dieser Zeilen. Einfach alle in einen Sack und draufkloppen – man trifft immer den Richtigen! Ganz schön cool, oder?

Dabei merken diese Menschen gar nicht, wie sehr sie selbst so ticken wie die wahren Nazis. Wie sie andere verletzen. Sie spüren nicht, wie sie ausgrenzen. Sie verstehen nicht, dass sie die Faschisten sind, weil sie die Gesellschaft in werte und unwerte Meinungsträgern einteilen. Sie nutzen die seelenlosen Mechanismen der Täter von 1938 und 1945 und merken es nicht einmal mehr – und diese Mechanismen lauten: Ausgrenzen und Diffamieren. Debanking. Beim Arbeitgeber anschwärzen. Verleumden und Abstempeln. Wenn morgen der Ruf nach Einrichtung von “Schutzhaft” und Internierungslagern gegen AfDler und abtrünnige CDUler erschallte – die Mehrheit derer, die bei den aktuellen Massenaufmärschen mitlaufen, würde dazu klatschen. Sie fühlen sich als die Anständigen, aber sie sind der eigentliche Bodensatz dieser Gesellschaft, der die Deutschen wieder hässlich macht, zu einer dummen, weil unfreien Masse an kranken Menschen, die nichts, aber auch gar nichts dazugelernt haben.

„Da bin, da bleib“

So kann es sein, dass ein schwuler, rechter Jude ausgegrenzt, verlacht und verhasst wird – aber nicht etwa, weil er schwul ist oder Jude ist, sondern weil er rechts it. Doch das ist egal. Ausgegrenzt ist ausgegrenzt, warum und weshalb ist am Ende völlig gleichgültig. Für diese Kämpfer gegen rechts ist die größte Gefahr für Juden und für Homosexuelle allen Ernstes ein AfD-Landrat in Südthüringen. Wie, bitte, erklären Sie mir, wie kann man nur so eindimensional und plump sein? Formal Hochgebildete, oftmals Beamte, also Nettosteuerempfänger und Brutto-Quartalsirre, erdreisten sich, für irgendwelche angeblich bedrohte Randgruppen zu sprechen – obwohl diese selbst am liebsten von diesen paternalistischen Vollidioten in Ruhe gelassen werden wollen. Sie brauchen Juden, sie reden sie schwach, damit sie ihnen als Kuscheltier dienen. Sie brauchen Homosexuelle, sie reden sie klein, damit sie sich in ihre dümmlichen Insignien des Gutseins einreihen. Und sie brauchen auch Muslime, um sie zu marginalisieren, damit sie im “Kampf gegen Rechts” als schützenswertes Objekt dienen.

Was die „Omas gegen Rechts“ angelangt, so ist ihr im Kern gaskranker Kampf gegen Rechts am Ende eine Beschäftigungstherapie und dient als letzte Etappe zwischen Altenheim und Friedhof. Sie kämpfen für sich, damit sie ihrer Existenz eine Bedeutung geben. Kein einziger sogenannter Nazi wird sich dadurch beeindrucken lassen, dass eine durchgeknallte Horde durch Erfurt, Erlangen, Lübeck, Wiesbaden oder Wuppertal marschiert. Dabei sind die „Omas“ larmoyant wie weiland die Schlecker-Frauen, die immerhin ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Diese Gesellschaft ist geisteskrank und kann wie Philipp Holzmann abgewickelt werden. Bin ich wütend, dann kaschiere ich nur, wie enttäuscht ich bin. Bin ich aggressiv, dann zeigt es, wie sehr sie mir wehgetan haben. Aber das ist heute nicht mehr wichtig. „Da bin, da bleib“, ihr schrecklichen Menschen…