Palastrevolution in der CDU?

Martina Schweinsburg, frisch gewählte CDU-Landtagsabgeordnete in Thüringen, zeigt sich rebellisch: Die Abgrenzung gegen die AfD nennt sie “Pippi-Langstrumpf-Politik” und verweist auf die 33 Prozent der Thüringer Wähler, die ihre Stimme der Alternative gegeben haben. Diesen Wählern müsse man Respekt zeigen und die AfD nicht länger wie ein “böses Kind behandeln, mit dem man nicht spielen darf”. Und das von einer Politikerin, die als enge Vertraute Mario Voigts gilt, ja sogar zu seinem “Expertenkreis” gehört! Wie passt das mit Voigts Überzeugung zusammen, er habe vom Wähler den Auftrag erhalten, die neue Landesregierung zu bilden? Schließlich habe seine CDU die meisten “demokratischen Stimmen” bekommen. Diese Aussage rangiert nur einen Hauch unterhalb der berüchtigten Nazi-Keule und ist kaum dazu angetan, dem politischen Gegner Respekt zu zollen. Hängen die rebellierenden Thüringer CDU-Abgeordneten nun einfach ihr Fähnchen in den neuen politischen Wind oder sind sie lediglich in der Realität angekommen? Haben sie es eventuell satt, gegen Anträge der AfD zu stimmen, die sie dann ein paar Wochen später mühsam kopieren müssen, um sie als die eigenen einzubringen? So geschehen beim Vorstoß der Thüringer AfD, Auszubildende in Gesundheitsfachberufen vom Schulgeld zu befreien, um diese wieder attraktiver zu machen. Den lehnte man im Februar 2022 ab, um ihn dann im Mai nahezu wortgleich selbst dem Landtag vorzulegen. Mit Plagiaten hat Mario Voigt bekanntlich Erfahrung

Vielleicht ist es aber auch die Aussicht auf eine sogenannte “Brombeer-Koalition”, welche denjenigen CDU-Abgeordneten, die noch einen Anflug von Konservativismus im Leibe tragen, schwer im Magen liegt. Koalieren mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht? Man musste in der Vergangenheit kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass dieses von den Medien bewusst gegen die AfD in Stellung gebracht wurde, aber der Gedanke an eine politische Zusammenarbeit mit den in der Wolle gefärbten Kommunisten stößt – wie man auch an Diskussionen in den sozialen Medien erkennen kann – so manchem Christdemokraten bitter auf. Mag auch Mario Voigt bereit sein, seine Seele zu verkaufen, um Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten abzulösen: Teile seiner Anhängerschaft hegen Zweifel.

Wenn zwei das Gleiche sagen…

In den Tagen nach dem Terrorakt in Solingen haben wir ohnehin erlebt, wie fleißig politische Positionen durch die große Themenwaschmaschine gejagt wurden. Aus “Blau” wurde “Schwarz” oder sogar “Rot”, sogar Frank-Walter Steinmeier übte bei der Trauerfeier für die Opfer ein wenig zaghafte Kritik an der aktuellen Migrationspolitik; zaghaft genug freilich, um jederzeit wieder zurückrudern zu können. Das Phänomen ist nicht neu, im Volksmund sagt man schließlich nicht umsonst: “Wenn zwei das Gleiche sagen, ist es noch lange nicht dasselbe.” Und ebenso alt ist die Empörung über die Dreistigkeit dabei: “Meine Migrationskritik ist ehrenwerter als deine Migrationskritik, weil ich kein Rechter bin!” Im Falle des BSW geht es aber nicht nur um das Thema Migration, sondern um das deutsch-russische Verhältnis. Wagenknecht ist das, was man in Deutschland abwertend eine “Putin-Versteherin” nennt. Und bislang stand fest: Wer sich für Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland einsetzt, steht mit einem Bein schon in der Hölle. Auch wenn seine Gründe rein pragmatischer Natur sind.

In Thüringen brachte der Boykott russischen Gases etwa die traditionelle Glasindustrie in Bedrängnis, die ihre Schmelzwannen nicht mehr kostendeckend betreiben konnte. Bodo Ramelows vollmundige Ankündigung, man müsse diesbezüglich nun einmal Opfer bringen, kam im Erfinderland der Christbaumkugel nicht gut an. Daraufhin sollte Wirtschaftsminister Habeck mit Subventionen aushelfen – der jedoch schaltete seine Ohren auf Durchzug. Da kann man sich, wie es die Thüringer AfD tat, schon einmal die Frage stellen, ob sich der Freistaat die Sanktionen gegen Russland überhaupt leisten kann. Zumal Deutschland auch mit anderen Ländern Handel betreibt, die auf der Demokratieskala ganz weit unten stehen. Die stehen bloß nicht so sehr im medialen Blickpunkt. Bei Sahra Wagenknecht hingegen kommt der Eindruck auf, die guten Beziehungen zu Russland seien ihr eine wahre Herzensangelegenheit. Die Politikerin, die sich einst dazu bekannte, “Neo-Stalinistin” zu sein und sich auch nie wirklich von der DDR-Diktatur distanziert hat, sollte für die CDU deshalb eigentlich auf einer ungeschriebenen Unvereinbarkeitsliste stehen.

Adenauer rotiert im Grab

Konrad Adenauer jedenfalls dürfte sich im Grabe umdrehen, wenn seine vorgeblichen politischen Nachfahren derartige Bündnisse eingehen. In den Fünfziger Jahren warnte die CDU sogar vor der SPD, deren Wege allesamt nach Moskau führten; wohin geht es dann erst mit Sahra Wagenknecht? Auf ein klares Wort dazu aus Berlin wird man vergeblich warten, auch wenn Friedrich Merz betonte, es könne von einer Zerreißprobe der CDU in Thüringen keine Rede sein. Zwar appellierte er an die Wähler in Brandenburg, nun die politische Mitte zu stärken, aber in die aktuellen Koalitionsgespräche mag er sich nicht einmischen. Einerseits leugnet er, jemals von einer Brandmauer zur AfD gesprochen zu haben – obwohl er sie selbst 2021 ins Leben rief –, andererseits deutet er an, auch mit dem BSW könne es nicht so schlimm werden, da sich Sahra Wagenknecht bekanntlich gern aus landespolitischen Fragen heraushalte und lieber Bundespolitik betriebe. “Macht, was ihr wollt, solange ich keine Verantwortung dafür tragen muss”, scheint Merz zwischen den Zeilen zu sagen und verhält sich damit eben so, wie er es Wagenknecht vorwirft: Mit den Niederungen der Thüringer Politik will er offensichtlich nichts zu tun haben. Bei Wagenknecht kann man sich da nicht so sicher sein, schließlich lächelte sie im Freistaat von allen Plakaten. So manch einer mag erstaunt gewesen sein, als statt ihrer plötzlich Katja Wolf am Wahlabend auf dem Bildschirm erschien.

Doch was wird jetzt aus den CDU-Rebellen wie Martina Schweinsburg? Sie kommt aus der Kommunalpolitik, und dort gab es schon seit längerem zumindest inoffizielle Gespräche mit der AfD, der man in migrationspolitischen Fragen zumindest in den letzten Jahren deutlich näher steht als dem BSW. Auf kommunaler Ebene wohlgemerkt;, denn dort sind die Folgen der unkontrollierten Einwanderung am deutlichsten spürbar. Schweinsburg gehörte dann auch zu den ersten Kommunalpolitikern, die eine Bezahlkarte für Migranten ins Spiel brachte. Ganz unglaubwürdig ist ihr Wunsch nach einer Zusammenarbeit also nicht. Mario Voigt hingegen zieht es vor, lieber weiter trotzig mit dem Fuß auf den Boden zu stampfen – noch nicht einmal einen Landtagspräsidenten gönnt er der AfD. Scheinbar setzt er auf das kurze Gedächtnis der Wähler, auch bezüglich des politischen Vorlebens der Migrationsbefürworterin Wolf. Wie auch immer: Nach der Thüringer Landesverfassung ist Noch-Ministerpräsident Bodo Ramelow der lachende Dritte im Bunde. Er bleibt nun so lange geschäftsführend im Amt, bis sich eine neue Landeregierung zusammengerauft hat. Vielleicht sogar mit seiner Beteiligung, wenn Mario Voigt weiterhin seltsame Bündnisse schmieden will, um sich an die Spitze des Landes zu hieven. Da bleibt einem vor Schreck das Brötchen Gehacktes im Hals stecken – denn das haben sich die Thüringer Wähler mit Sicherheit nicht so vorgestellt.