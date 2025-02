Panamakanal: Freie Fahrt voraus!

Ein Sturm der Entrüstung brach im linken Globalisten-Lager aus, als Donald Trump ankündigte, den Panamakanal, den Präsident Jimmy Carter einst großzügig für einen symbolischen Dollar an Panama verkauft hatte, in den Besitz der USA zurückzuführen. Anlass für Trumps Vorstoss ist Chinas wachsender Einfluss in Panama: Wie fast überall auf der Welt versuchen die Kommunisten aus Peking andere Länder durch riesige Investitionen zunächst in ökonomische und später in politische Abhängigkeiten zu treiben. In Panama ging dies so weit, dass eine gemeinsame Kanal-Betreibergesellschaft zwischen den Chinesen und Panama gegründet werden sollte.

Damit würde China nicht nur die Kontrolle über den zivilen Schiffsverkehr zwischen Atlantik und Pazifik erlangen, sondern könnte auch die Passage US-amerikanischer Kriegsschiffe kontrollieren. Wie weit Chinas Einflussnahme in Panama bereits gediehen ist, zeigen tausende Werbeschilder, die man in chinesischer und spanischer Sprache entlang des Kanals aufgestellt hat.

Achtungserfolg von Richard Grenell

Nach Trumps Drohung beeilte man sich jedoch, die provokanten Tafeln wieder abzubauen. Derweil schickte Donald Trump seinen Sonderbotschafter für Krisengebiete, Rick Grenell, nach Panama, um mit Präsidenten Mulino ein paar deutliche Worte zu wechseln. Grenell, den Deutschen als von der Buntlandregierung am meisten gehasste US-Botschafter in Berlin noch gut in Erinnerung, kam von seiner Mission mit einem ersten Achtungserfolg zurück: Panama verzichtet ab sofort auf die exorbitanten Passagegebühren, die die USA bislang für die Nutzung des Kanals für ihre Marine-Schiffe zahlen mussten.

Über weitere Absprachen bezüglich der Zukunft des Kanals wurde zunächst geschwiegen. Man kann aber getrost davon ausgehen, dass Grenell nicht auf Bettel- oder Verhandlungsmission unterwegs war. Diese Geschichte dürfte wohl noch nicht vorbei sein…

