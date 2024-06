Pandemie der Wahnsinnigen: Bildungsministerin feuert judenfreundliche Staatssekretärin

Nach der sogenannten Corona-“Pandemie”, die sich im Wesentlichen kernneurotischen und brandgefährlichen Politikerdarstellern verdankte, denen nur noch das jüngste Gericht helfen kann, folgt nun die Pandemie der Wahnsinnigen. Ich muss die letzten Monate einmal kurz zusammenfassen, damit der Leser auch im Bilde dieser Erkrankung ist, die wohl bald auch einen ICD-Code bekommt. Am 7. Oktober 2023 schlachteten radikale Moslems Israelis, in aller Regel Juden, auf bestialische Art und Weise ab, vergewaltigten, brandschatzten und entführten. Bis heute sind noch Geiseln in den Händen dieser geisteskranken Mörder. Die Solidarität mit dem Staat Israel, die gelogen war, hielt rund 48 Stunden an. Danach kamen die Ratten aus ihren akademischen Löchern und frönten ihrem Judenhass in einer Art und Weise, die Deutschland seit 1945 nicht mehr gesehen hat.

Da gab es die, die „beide Seiten verstehen konnten“, dicht gefolgt von denen, die stets meinten, „Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen, aber…“. So wie bekanntlich alles, was vor dem Wort „Aber“ steht, vernachlässigbar ist, war auch hier bereits alles geklärt und die Aussage, dass sich der Judenstaat netterweise verteidigen darf (als bräuchte er dazu die Genehmigung von irgendwelchen deutschen Professorinnen aus Monddisziplinen und Orchideenfächern) bereits widersprochen. So einfach geht das mit dem Framing im ehemaligen Land der Dichter und Denker, das heute allenfalls noch dicht zu ertragen ist.

Offener Brief der Schande

Nun, Monate nach dem Anschlag auf jüdisches Leben in Israel, geht der Spaß weiter. Eine Hochschulpräsidentin aus Hamburg lässt nicht nur widerrechtlichen, judenfeindlichen Protest auf ihrem Campus zu; sie ist sich auch nicht zu dumm, judenfeindlichen Tweets von Judenfeinden auf Twitter/X vorbehaltlos zuzustimmen. Die Politik hat in diesem Moment leider Wichtigeres zu tun; zum Beispiel feiernde Edel-Prolls auf Sylt den Garaus zu machen, weil sie einen schlimmen Text grölten.

Und dann gab es noch Sabine Döring: Die Philosophin war Staatssekretärin unter FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger – bis sie etwas gemacht hat, was ihrer Chefin so gar nicht gefallen hat. Anlass war der offene Brief von Hochschullehrern, die sich hinter die pro-palästinensischen, also antiisraelischen Proteste an Universitäten gestellt hatten. Die Professorenschar hatte darin das „Recht auf friedlichen Protest“ verteidigt (womit Judenhass und Pro-Hamas-Hetze an deutschen Unis gemeint waren) und dabei explizit erklärt, dass dies „auch die Besetzung von Uni-Gelände“ einschließe. Studenten seien „vor Polizeigewalt zu schützen“.

Judenfeindlichkeit neuerdings von der Wissenschaftsfreiheit gedeckt

Während Stark-Watzinger – immerhin – den Brief damals öffentlich kritisierte, ging ihre Staatssekretärin Döring einen Schritt weiter: Sie veranlasste – pflichtgemäß und dem Skandal völlig angemessen – eine Prüfung möglicher Konsequenzen innerhalb des Forschungsministeriums. Dabei ging es vor allem darum, den Protestbrief auf strafrechtliche Relevanz zu prüfen. Ziel sei laut dem ARD-Magazin „Panorama“ aber auch gewesen, in Reaktion auf diesen offenen Brief der Schande gegebenenfalls Fördermittel zu streichen.

Das ging Stark-Watzinger dann aber wohl viel zu weit – und sei, laut der Bildungsministerin, die bislang selbst nicht besonders durch Bildung aufgefallen war, ein Kündigungsgrund. Laut der FDP-Frau widerspreche das Verhalten Dörings nämlich „den Prinzipien der Wissenschaftsfreiheit“, wie sie am Sonntagabend betonte. „Die Wissenschaftsfreiheit ist ein sehr hohes Gut und zu Recht verfassungsrechtlich geschützt“, erklärte Stark-Watzinger. Zur Wissenschaftsfreiheit gehört in diesem Land nun offenbar auch die Verteidigung von Antisemiten.

Die Welt wird den Juden den 7.10. nicht verzeihen

Wir fassen zusammen: Ein grünes Eichhörnchen augenscheinlich auf Crystal Meth darf seit 20 Jahren in bunten Kleidern –eines geschmackloser als das andere – durch die Welt hüpfen, mit Judenfeinden kuscheln, judenfeindliche Ausstellungen loben, judenfeindliche Politik machen und sich dafür noch als “Kulturstaatsministerin” inszenieren. Hingegen muss eine wackere Staatssekretärin ihren Job verlieren, weil sie das gemacht hat, was in dieser Situation zu tun ist. Wenn es Frau Stark-Watzinger tatsächlich um die Freiheit der Wissenschaft ginge, dann würde sie sich vor allem um die Bedrohungslage von jüdischen Studenten kümmern, die ihre wissenschaftliche Ausbildung nicht gefahrenfrei wahrnehmen können und von ihren “Free-Palestine“-Kommilitonen drangsaliert und ausgegrenzt wurden.

Stattdessen entlässt sie kritische Stimmen – weil Watzinger weiß, dass Döring der Stachel in ihrem Fleisch war. Die geschasste Philosophin ist ein Spiegel, der zeigt, wie falsch die FDP-Ministerin gehandelt hat. Die Pandemie der Wahnsinnigen ist in vollem Gange; ICD-Code folgt. Der „Banalität des Bösen“ folgt heute die Banalität der Blöden. Auf die Frage, wovor ich Angst habe, kann ich nur antworten: Vor der Dämlichkeit der Anderen. Es bleibt, wie es bleibt: Den 7. Oktober 2023 wird die Welt den Juden nicht verzeihen. Deswegen sind politische Schreckgespenster wie Roth, Watzinger, Scholz (und wie diese ganzen Traurigkeiten heißen) leider Gottes nur folgerichtig.