Panzer statt Elektrofahrzeuge: Deutschlands Autobauer sollen zu Rüstungsschmieden werden

Die staatlich geförderte Rüstungs-Planwirtschaft in Deutschland und Europa nimmt tatsächlich immer schneller Gestalt an. Bei den Waffenherstellern herrscht Goldgräberstimmung. Volkswagen, wo man gerade einen epochalen Gewinneinbruch von fast 31 Prozent vermelden musste, kündigte mim die Produktion von Militärausrüstung an – obwohl noch gar keine entsprechende Anfrage seitens der Politik gestellt wurde, wie der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume mitteilte. Die vorauseilende Umstellung auf Kriegswirtschaft kann manchen anscheinend nicht schnell genug gehen: Blume erklärte, in Deutschland und Europa brauche es mehr Investitionen, um angesichts der aktuellen geopolitischen Lage „wieder sicher zu sein“. Offenbar will man sich frühzeitig ein dickes Stück vom schuldenfinanzierten Kuchen im allgemeinen Hochrüstungswahn sichern. Zwar sei man „nicht in konkreten Gesprächen darüber, was Volkswagen tun kann“, so Blume; er denke jedoch, „wenn es die Möglichkeit gäbe, militärische Fahrzeuge einzusetzen, müssten wir uns die Konzepte ansehen“. Die Initiativen müssten aber „vor allem von der Rüstungsindustrie ausgehen“. Schwärmt man in Wolfsburg schon vom diesmal elektrogetriebenen VW-Kübelwagen für den nächsten Ostfeldzug?

Anstelle von „Schwerter zu Pflugscharen“ also: Panzer statt Elektroautos. Und die Rüstungsindustrie selbst als einzige verbliebene Boom-Branche einer zerfallenden Wirtschaft steht längst bereit, diese Konversion durchzuführen – und weiß selbst kaum noch, wie sie dem unverhofften Bedarf nach immer mehr Waffen noch nachkommen soll. Was gestern Biontech mit seiner verzapften Gen-Plörre war, ist jetzt Rheinmetall als nächster Alarmismus-Profiteur: „Das Potenzial bis zum Jahr 2030 sehen wir bei Rheinmetall zwischen 300 und 400 Milliarden Euro“, erklärte Konzernchef Armin Papperger, der davon ausgeht, dass die europäischen NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben auf 2,5 bis 3,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung steigern werden. Pappberger merkt an, dass sein Laden zwar in der Lage sei, die neue Auftragsflut zu bewältigen; er mahnt aber “schnelle Budgetentscheidungen” der Politik an, denn erst dann könne man die notwendigen Investitionen tätigen und die Produktionskapazitäten wesentlich erhöhen. Im Klartext: Erst mal weg mit der Schuldenbremse, dann rollt der Rubel und wenig später tun es auch die Panzer.

Klima kollektiver Kriegshysterie

Der Rheinmetall-Boss schätzt den zusätzlichen Personalbedarf auf 8.000 neue Arbeitskräfte, womit die gesamte Belegschaft dann rund 40.000 Menschen umfassen würde. Das ist zwar weniger als derzeit alle vier Tagen dank der Ampel-Energie- und Industrievernichtungspolitik an Arbeitsplätzen hierzulande freigesetzt wird, macht sich aber gut im neuen grünen Kriegsdeutschland, wo eigentlich nur noch die Ausrufung von Vier- oder Fünfjahresplänen fehlt, um nahtlos an sozialistische Zeiten wiederanzuknüpfen. Dass in diesem Klima kollektiver Kriegshysterie auch Werke, die derzeit noch als Zulieferbetriebe für die von der Politik systematisch zerstörte und kaum mehr profitable Autoindustrie tätig sind, demnächst für die Waffenproduktion genutzt werden, ist nur naheliegend. Papperger denkt in diesem Sinne sogar schon gesamtwirtschaftlich „Im Grunde genommen müssten wir im automobilen Bereich Leute entlassen – das wollen wir aber nicht.“ Vielmehr wolle Rheinmetall lieber gleich ganze Werke von Autokonzernen übernehmen, die in Bedrängnis sind, möglicherweise auch von VW. Ein fertiges Konzept gebe es bislang noch nicht.

Zu dieser absurden Entwicklung passt, dass Rheinmetall gestern eine Umsatzsteigerung um 36 Prozent auf rund 9,7 Milliarden Euro und einen Rekordgewinn von 1,478 Milliarden Euro bekanntgab – ein Anstieg von 61 Prozent. Diese Zahlen könnten symbolträchtiger kaum sein: Die Autoindustrie ist durch die grüne Transformation in die Klimaneutralität ruiniert, der ehemalige deutsche Vorzeigekonzern VW erleidet einen Gewinneinbruch von 31 Prozent – während der Rüstungsgigant Rheinmetall um 61 Prozent zulegt. Das ist vermutlich das “grüne Wirtschaftswunder”, von dem Habeck und Baerbock vor dem Ampel-Start gefaselt hatten. Der Staat, der die Autoindustrie mit seine irren Klimaideologie ruiniert hat, schafft nun aufgrund völlig aus der Luft gegriffener militärischer Bedrohungen durch Russland eine künstliche Nachfrage nach Rüstungsgütern und will so nebenbei ein künstliches Wirtschaftswunder aus dem Boden stampfen, das ausgerechnet auf der die Militarisierung einer über Jahrzehnte gnadenlos pazifizierten Gesellschaft beruht. Ein Volk, dem man jeden Patriotismus, jede nationale Identität, jeden Bezug zum eigenen Land und jedes Recht auf Selbsterhaltung abgesprochen hat, soll plötzlich verteidigungs- und kriegstüchtig sein. Es ist ein weiterer ungeheuerlicher Aspekt der absoluten Verkommenheit der Politkaste in Deutschland und Europa, der offenbar wieder einmal nichts anderes mehr einfällt, als sich in die Erfindung äußerer Feinde und in den Krieg zu flüchten, um vom eigenen Totalversagen abzulenken.