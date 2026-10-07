Vergessen Sie den Schützenpanzer Marder! Schmeißen Sie den Bauschaum weg, mit dem russische Agenten im Elektronikmarkt gekaufte Drohnen reparieren! Und vergesst Brandenburg bitte – die zwei Pistolen und das verrostete Taschenmesser, die letztes Jahr im Kiefernwald als „strategisches Munitionsdepot Moskaus“ ausgehoben wurden! Der terrestrische Kleinkrieg ist etwas für Amateure. Deutschland hat verstanden: Die finale Schlacht um die Freiheit des Abendlandes wird nicht im Schlamm der Etappe entschieden, sondern exakt 500 Kilometer über unseren Köpfen. Der Düsseldorfer Rüstungsriese Rheinmetall hat das einzig Logische getan und die Serienproduktion von Satelliten gestartet. Denn warum sollte man sich mit schnödem Bodenpersonal abgeben, wenn man das Sonnensystem ins Produktportfolio aufnehmen kann? In Neuss rollen ab sofort nicht mehr nur Bleche vom Band, sondern hochpräzise Space-Hardware. Die Ära des „integrierten Orbital-Gefechtsfeldes“ ist angebrochen.

Zusammen mit dem finnischen Spezialisten Iceye baut Rheinmetall im Rahmen der Rheinmetall Iceye Space Solutions GmbH, selbstverständlich mit strammen 60 Prozent deutscher Mehrheit, sogenannte SAR-Satelliten. Das steht für „Synthetic Aperture Radar“ ist das neue Zauberwort: Das System schaut durch dichte Wolkendecken, stürmische Nächte und die vernebelte Aufklärungslogik ostasiatischer Militärbehörden hindurch. Egal ob bei Starkregen oder dichtem Nebel: Die Radarsatelliten knipsen jede feindliche Truppenbewegung gestochen scharf. Und damit die Truppe vor lauter Bildmaterial nicht den Überblick verliert, veredelt eine integrierte Künstliche Intelligenz die Rohdaten noch an Ort und Stelle. Die KI filtert vollautomatisch heraus, ob es sich beim Zielobjekt um einen feindlichen T-90-Panzer handelt oder nur um den Rasenmäher an einer illegale Gartenhütte im Kleingartenverein Neuss-Süd. Rund 50 dieser Hightech-Späher sollen künftig pro Jahr vom Neusser Fließband laufen. Der erste Orbitalschuss ist für Anfang 2027 geplant – stilecht an Bord einer Trägerrakete von Elon Musks SpaceX.

Der Ernstfall im Orbit: Neusser Ingenieurskunst trifft russische Bauschaum-Drohne

Doch was passiert eigentlich, wenn so ein rheinischer Präzisionssatellit auf dem Weg zu seiner Umlaufbahn unvermittelt auf ein russisches Aufklärungsmodell trifft? Experten zeichnen ein dramatisches Szenario. Während der Neusser Satellit mit frisch polierter Hülle, Solarpaneelen in TÜV-geprüfter Wabenoptik und einer hochgezüchteten KI vorbeigleitet, schwimmt ihm ein rostiger, dreifach umwickelter Blechzylinder mit Bauschaum entgegen – zusammengehalten von Panzertape, und angetrieben von zwei ausrangierten Waschmaschinenmotoren. Die Konfrontation verläuft nach allen Regeln des modernen Weltraumgefechts. Der russische Flugkörper versucht, den Neusser Späher mit einem Laserstrahl zu blenden. Die deutsche KI erkennt das Signal jedoch sofort als fehlerhaften Lichtimpuls und bucht dem russischen Botschafter in Deutschland vorsorglich ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die extraterrestrische Straßenverkehrsordnung im Weltall auf das Konto. Reagans SDI war ein feuchter Kehricht dagegen

Moskau erhebt Einspruch und versucht, das deutsche System per Funkstörsender zu kapern. Die Attacke zerschellt jedoch augenblicklich an der Neusser Firewall, die den Zugriffsversuch mangels ordnungsgemäß ausgefülltem DSGVO-Anmeldeformular und fehlender Zweifaktor-Authentifizierung rigoros ablehnt. Bei einer Beinahe-Kollision verkeilt sich eine herausstehende Bauschaum-Nase des russischen Relikts am Neusser Radarschirm. Die integrierte KI wertet den Vorfall als „verbotenes Parken in der Umlaufbahn“ und fordert per automatisierter Richtfunk-Nachricht umgehend den Einsatz eines orbitalen Abschleppdienstes beim „Allgemenen Deutschen Sateliten Club“ (ADSC) an.

Ein VIP-Ticket für die Spitze der Macht

Mit dem Einstieg ins Raumfahrtgeschäft eröffnet sich für die Bundesregierung eine historische Chance, die weit über militärische Aufklärung hinausgeht. Wenn Anfang 2027 die erste Neusser SpaceX-Rakete gen Himmel donnert, sollte ein Platz an der Spitze der Nutzlastverkleidung fest reserviert sein: für Bundeskanzler Friedrich Merz. Ein Orbitalflug wäre für den Regierungschef schließlich die ultimative politische Qualifikation. Von dort oben, schwebend in der Schwerelosigkeit, bietet sich eine Perspektive, die im Berliner Alltagstrott oft verloren geht. Aus 500 Kilometern Höhe schrumpfen Haushaltslöcher, zähe Koalitionsrunden und die deutsche Bürokratie auf die Größe von Staubkörnern zusammen. Endlich hätte der Kanzler den sprichwörtlichen „Gesamtüberblick“, den man sich im Kanzleramt bisher mühsam erarbeiten musste.

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Man hört bereits, dass sich der Kanzler in der wohligen Stille des Vakuums sichtlich wohlfühlt. Hier oben, weit abseits der Erdatmosphäre, gibt es keine nervigen Querschüsse des Koalitionspartners, keine giftigen Zwischenrufe der Opposition und vor allem nicht das geringste Geräusch der lästigen Demonstranten, deren Pfeifen und Buhrufe im schalltoten Raum der Weltallsphäre wirkungslos verhallen. Während die Erde unter ihm in friedlichem Blau rotiert, lehnt sich Merz im ledernen Kommandosessel entspannt zurück, genießt die absolute Ruhe des Alls und schickt gelegentlich einen stummen, aber herrschaftlichen Gruß hinab nach Berlin – in der Hoffnung, dass die Neusser Trägerrakete noch genügend Treibstoff für eine Verlängerung der Amtszeit in der Schwerelosigkeit hat. Sicher ist jedenfalls: Die Zukunft der deutschen Sicherheitspolitik liegt nicht mehr im Schützengraben – sie zieht demnächst in Neuss gefertigt ihre Bahnen um die Welt.