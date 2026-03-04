Papst Leo: Du sollst Predigten nicht von der KI schreiben lassen!

Am 19. Februar 2026 bat Papst Leo XIV. die Priester der Diözese Rom, Predigten nicht von einer künstlicher Intelligenz schreiben zu lassen. Eine Maschine könne keinen Glauben haben. Und was keinen Glauben habe, solle auch nicht verkünden. „…Und führe uns nicht in Versuchung“ gewinnt dieser Tage daher eine ganz neue Bedeutung. Die schnelle Recherche mit KI sei nicht gewünscht. Versetzen wir uns für einen Augenblick in die Lage eines Geistlichen, der samstags nach dem Kaffee sich zurückzieht in seine Denkerstube, den Gänsekiel spitzt, diesen in Tinte taucht und seine sonntägliche Predigt auf Büttenpapier formuliert. Zu Hilfe kommt ihm seine Bibliothek, er greift zu Thomas von Aquin, zu Augustinus, zu Bonaventura, zu Anselm von Canterbury und zu Karl Rahner und entlehnt daraus intelligente Gedanken, die er in seinen Predigttext einflicht. Die Geisteskraft historischer Figuren schmücken sein Werk, mit dem er seine Gemeinde erleuchten will.

Der Griff zur Weisheit zwischen zwei Buchdeckeln gilt als ehrenhaft. Er kostet Zeit, er verlangt Mühe. Doch sobald der Zugang über einen Bildschirm erfolgt, wird es plötzlich heikel. Meint Papst Leo. Hier beginne ich zu zweifeln. Ist wirklich das Werkzeug das Problem? Oder der Mensch, der es benutzt? Wer als Priester aus Büchern Informationen bezieht, zitiert auch fremde Gedanken. Wenn er eine Suchfunktion benutzt, tut er im Grunde dasselbe. Beides sind Hilfsmittel.

Das Grundproblem: Predigen können ist eine Kunst

Wer zehn Minuten lang seine Predigt vom Blatt abliest, schläfert seine Schäflein ein. Wer aber innerlich glüht, weil er die frohe Botschaft an den Mann bringen will, braucht kein Manuskript. Geschriebene Texte klingen lahm, wenn sie abgelesen werden. Die Kunst, eine Predigt frei vortragen zu können, ist mehr wert als alle Manuskripte. So wird das gesprochene Wort als Herzensanliegen empfunden. Und das beflügelt den Prediger und die Gemeinde. Lassen wir die KI zehn Stichpunkte zusammentragen, diese lassen sich merken. Auf der Kanzel oder bei Parteiversammlungen formulieren wir frei. Das weckt Lebensgeister. Und diese Kunst kann geübt werden, so wie Schuhe binden.

Von keinem Apostel ist überliefert, dass Jesus seine Gleichnisse vom Blatt abgelesen hätte. Er sandte – in Ermangelung von Emails und Social Media – seine Apostel jeweils einige Tage zuvor in die Orte, um seine Predigten anzukündigen. Ein kleiner Gedanke am Rande: Auch die Predigten des Papstes selbst werden nicht mehr durch berittene Boten in alle Welt getragen. Sie werden über Kameras gesendet, über Server verbreitet, über Leitungen übertragen. Niemand verlangt, dass er wieder mit Siegelwachs und Pergament arbeitet. Technik dient der Botschaft, sie ersetzt sie nicht. Der Papst fügte hinzu, dass es im Christentum nicht um das formale Aufsagen von Gebeten gehe, sondern um eine lebendige Beziehung zu Gott. Und was wäre lebendiger, als eine ohne Manuskript frei vorgetragene Predigt? Ich sehne mich danach.