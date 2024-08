Paris 2024: Ein Fazit

Die olympische Show in Paris geht ihrem Ende entgegen. 329 Entscheidungen. Fast 12.000 Sportler. 15 Millionen Zuschauer. Nicht wenige flüchtende Pariser, fluchende Gewerbetreibende. Die Kostenangaben für das Event schwanken zwischen 4,5 und 11 Milliarden Euro. Es wäre Unsinn, eine Bilanz zu ziehen, die den Anspruch erhebt, allgemeingültig zu sein; jeder hat da seinen Blick. Meiner ist der des am Zeitgeschehen Interessierten, der eines ehemaligen Leistungssportlers und ein bisschen auch noch immer der eines staunenden Kindes. Ein demonstratives Wegsehen kam daher für mich nicht in Frage.

Wenn man Politisierung, Wokeness, Kommerz und Doping kritisieren will, findet sich jede Menge Kritikwürdiges. Die Eröffnungszeremonie konnte der Versuchung nicht wiederstehen, der längst ins Absurde und Militante abgeglittenen Queerszenerie zu huldigen. Die Auswirkungen konnte man dann in zahlreichen Kampfsportarten bewundern, wo von der Öffentlichkeit zuvor weitgehend unbemerkt, genetische bedingte Männlichkeit bereits auf breiter Front in Frauenwettbewerbe eingesickert ist. Bei genauerem Hinsehen konnte man sich angesichts der Muskelberge, Durchschnittsgeschwindigkeiten und mitunter völlig unerwarteten Bestleistungen der Sportler auch des Verdachts nicht erwehren, dass das “Höher, Schneller, Weiter” inzwischen grundsätzlich mit chemischen Kampfstoffen, optimierten mikrobiologischen Eingriffen und wahrscheinlich den erwartbaren Spätschäden verbunden ist. Das Nachweismanagament hat den Antidopingkampf zum Erliegen gebracht. Man will diese Schlagzeilen aus dem Geschäft heraushalten. Chinesischen Olympiateilnehmern ließ man ihre hanebüchenen Erklärungen zu ihren positiven Dopingtests durchgehen. Und Russen die Teilnahme in Paris zu verweigern, bot dem IOC die willkommene Möglichkeit, in dieser Frage den Schein zu wahren.

Erwartbare Eklats

Der eine oder andere konkrete Eklat war zu erwarten und ist nun zu konstatieren. Der Versuch, in der trotz Irrsinnsaufwand akut gesundheitsgefährdenden, weil mit Fäkalien belasteten Seine Schwimmwettbewerbe auszutragen, muss rückschauend als unverantwortlich bezeichnet werden. Zu lange Anfahrtswege und der knappe Platz im olympischen Dorf wurden bemängelt. Die kanadische Fußballnationaltrainerin Bev Priestman wurde nach dem Versuch gesperrt, ihre Gegner beim Training mit einer Drohne auszuspionieren. Dressurreiterin Charlotte Dujardin wurde wegen aufgeflogener Tierquälerei suspendiert. Der holländische, wegen Kindesmissbrauchs verurteilte Beachvolleyballer van de Velde bekam vom IOC die Starterlaubnis, einen Maulkorb und jede Menge Pfiffe von den Rängen. Im Judo mussten die Marokkaner Abderrahmane Boushita, der Algerier Messaoud und Tadschike Nurali Emomali angesichts ihrer israelischen Gegner unsportliche Exempel statuieren.

Dennoch gab es, rein sportlich gesehen, mehr Licht als Schatten. Jedenfalls auf den ersten Blick: Eine überwältigende Zuschauerkulisse, ausverkaufte Stadien, Hallen und Tribünen. Dramatische Last-Second-Entscheidungen bei vielen Ballsportarten. Das Glockenläuten der siegreichen Läufer, Springer und Werfer im Stade de France. Die für Gewinner eingerichtete Videoschalte nachhause. Viele überzeugende Gimmicks der Franzosen. Der Medienmaschinerie gelang es, gut verkäufliche ikonische Bilder und Stories zu produzieren. Es war allerhand geboten. Der „Rachefeldzug“ der bei der letzten WM abgestraften US-Basketballer. Der dank seiner reduzierten Ausrüstung und einer Hand in der Hosentasche zum “türkischen James Bond” aufgestiegene Sportschütze Yusuf Dikeç. Der vierfach goldgekrönte Nationalheld Marchand. Der Überflieger Duplantis. Und dann mein persönliches Highlight: Der Geniestreich des Stadion-DJ‘s, der beim Damenfinale des grandios in Szene gesetzten Beachvolleyballs unterm Eiffelturm einen am Netz aufkommenden kanadisch-brasilianischen Zickenkrieg kurzerhand mit John Lennons „Give Peace a Chance“ in eine Ansammlung schuldbewusst lächelnder Schulmädchen verwandelte und den Zuschauern in aller Welt damit einen völlig unerwarteten Gänsehautmoment bescherte.

Ohne Identität geht es nicht

Nicht nur die konkurrierenden Sportler, sondern auch die Idee der friedlich streitenden Nationen sind tragende Säulen des olympischen Gedankens. Und das transportieren nach wie vor Nationalmannschaften, Hymnen, Fahnen, Trikotfarben und Medaillenspiegel. Die Tatsache, dass kenianische Langstreckenläufer, chinesische Tischtennisspieler, kubanische Kampfsportler, US-amerikanische Sprinter inzwischen mit Dutzenden verschiedenen Staatsangehörigkeiten antreten oder sich Katar seine Stars nach Belieben zusammenkauft, will nicht so recht zum inszenierten Länderkampf passen und damit zu einer Konkurrenz, hinter der sich ja – ob man das so sagen mag oder nicht – auch die Leistungsbilanz von Sozialisationen, Ethnien und Kulturen versteckt.

Wenn nicht wenige Deutsche den seinen Gegner um Längen überlegenen, blonden germanischen Recken Oliver Zeidler hervorheben, der als einsamer Ruderer gegen den Strom förmlich von Arno Breker ins Boot gemeißelt scheint, dann ist dies ein fast hilflos zu nennender Ausdruck eines unterdrückten Verlangens nach Identität, Größe und Bedeutung. Was Deutsche von Teilnehmern anderer Nationen aber überhaupt noch unterscheidet, bleibt einigermaßen unklar. Auch Oliver Zeidlers Kruppstahlbizeps täuscht nicht darüber hinweg; außer einer formalen Eintragung im Pass ist da zunächst nicht mehr viel.

Ordnende Zugehörigkeiten

Die einzige Goldmedaille in der ehemaligen deutschen Erfolgssparte Leichtathletik verdanken die Deutschen einer Kugelstoßsiegerin, deren Phänotypus und Spiritualität erkennbar mit ihrem nigerianischen Papa verbunden sind. Im Fall des Silbermedaillengewinners Leon Neugebauer liegt der Migrationshintergrund in Kamerun. Sämtliche deutschen Sprinter sind dunkelhäutig. In der rhythmischen Sportgymnastik erringt mit Darja Varfolomeev eine eingebürgerte deutschrussische Sportlerin eine der spärlichen deutschen Goldmedaillen, die ihr grandioses Talent der zweifellos der russischen Tanzaffinität und der dort zu findenden, aus westlicher Sicht “menschenfeindlichen” Trainingsmethodik verdankt. Im Kajakvierer bestimmt eine Schlagfrau das Tempo, die aus Polen kommt. Viele der deutschen Olympioniken verdienen ihre Brötchen zudem in den Top-Ligen außerhalb Deutschlands und verbringen ihr halbes Leben in professionell aufgezogenen Trainingscamps irgendwo sonst in der Welt. Sie identifizieren sich dennoch mit Deutschland. Man sieht dies bei der Siegerehrung, man erlebt es in den Interviews. Offenbar funktioniert ein Sportlerleben ohne solche ordnenden Zugehörigkeiten nicht.

Das Gemeinsame bedarf einer Struktur, einer Identität, eines strikten durchsetzbaren Regelwerks. Man muss den Olympischen Spielen bei aller Kritik zubilligen, dass hier Identität, Integration und Wettbewerbsgeist nicht im Widerspruch stehen, sondern zusammenfinden. Gesellschaften könnten viel lernen.