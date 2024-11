Parteienmonopol und Parteienfilz

In der Natur gilt das Recht des Stärkeren. Der Anführer einer Herde wird in Rangkämpfen bestimmt. Irgendwann in der Steinzeit müssen unsere Vorfahren erkannt haben, dass nicht der Stärkste, sondern der Klügste der beste Anführer ist. Nach der Gründung von Dörfern wurde der Beruf des Häuptlings von den Vätern auf die Söhne vererbt, wie auch in anderen Berufen die Kinder von den Eltern lernten. Dieses System der Vererbung von politischer Macht hat sich im Kern bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Die sich herausbildenden Nationalstaaten waren aber zu komplex, als dass sie von einer einzelnen Person geleitet werden konnten. Der Machtapparat, auf den sich die Herrscher stützen mussten, wurde zunehmend korrupt. Je undurchsichtiger die Verwaltung wurde, umso weniger Durchblick hatte der Herrscher und umso mehr Macht bekamen die Funktionäre, die sie zu ihrem eigenen Vorteil nutzten.

Als sich vor knapp 250 Jahren die USA gründeten, herrschte der Absolutismus in Europa noch unangefochten. Das europäische Herrschaftsmodell haben die USA im Kern kopiert, nur dass der Herrscher lediglich für 4 Jahre eingesetzt wurde, dass die Machteliten ihre Kandidaten dem Volk zur Genehmigung bzw., zur Auswahl vorlegen mussten und dass der Herrscher von Repräsentanten des Volkes sowie von Honoratioren (Senat) kontrolliert werden sollten. Vor 250 war das das Maximum an Demokratie, das man sich vorstellen konnte, heute ist dieses System aber ebenso veraltet, wie es absolutistische Monarchien wären. Auch die US-Präsidenten sind nicht in der Lage, das Land allein zu führen. Die Parteien sind nur Plattformen, auf denen sich Kandidaten präsentieren können. Die brauchen dann aber Unterstützer aus undurchsichtigen Netzwerken und vor allem Geldgeber für ihren Wahlkampf, die dann auch die politischen Inhalte beeinflussen wollen. Im Kern ist dieses System genauso korrupt, wie es der Absolutismus war.

Politische Korruption

Das europäische Konzept der politischen Parteien, die aus den sozialen Milieus heraus politische Positionen entwickelten und erst danach in ihrer Mitte nach geeigneten Personen suchten, die diese Inhalte glaubwürdig vertreten konnten, wäre ein geeignetes Modell zur Bekämpfung der Korruption. Das setzt aber voraus, dass die Parteien in diesen Milieus auch stark verankert sind. Das Konzept der Volksparteien, die alle Bevölkerungsschichten etwas und keine so richtig vertreten wollen, hat diese Grundlage gestört. Allerdings haben sich die sozialen Milieus auch ziemlich aufgelöst. Ohne über Ursache und Wirkung philosophieren zu wollen muss man festhalten, dass die Mitglieder der Ampelunion nur 1,35 % der Bevölkerung ausmachen. Von Verankerung kann also nicht mehr die Rede sein. Und die Politik wird auch nicht demokratisch von unter nach oben diskutiert und beschlossen. In den Hinterzimmern der Macht werden Programmentwürfe geschrieben und dann nach unten weitergereicht. Von dort können dann Änderungsanträge gestellt werden. Die Antragskommissionen der Parteitage filtern die aber zuvor, und ihre Empfehlungen werden von den Delegierten, die auch keine einfachen Parteimitglieder sind, beschlossen. Die Mehrheit der einfachen Parteimitglieder wird wohl nur als Beitragszahler und Plakatkleber anzusehen sein, und von den Parteifunktionären werden sie auch so behandelt. Zudem sind 53,5 Prozent der CDU/CSU/SPD-Mitglieder über 60. Am Ende sind es dann wohl nur ein halbes Promille der Bevölkerung, das die Machtpositionen im Staat unter sich auskungelt. Und hier tummeln sich dann lauter Versager, die außerhalb der Politik dauerarbeitslos wären.

Die Politik ist korrupt! Dafür kann man nicht nur die Beispiele des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch anführen, der zunächst in Kassel den Bau eines überflüssigen Flughafens durchsetzte und dann in den Vorstand des Baukonzern wechselte, der den Auftrag erhalten hatte. Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn, der gleich nach der Banklehre in die Politik wechselte, konnte sich wenige Wochen nach dem Beginn der Corona-Hysterie in Berlin eine Villa für über 4 Millionen Prozentleisten. Das Hauptproblem ist die Parteibuchwirtschaft bei öffentlichen Ämtern, weshalb die wichtigsten Posten mit unfähigen Parteifunktionären besetzt werden. Die Stellen für politische Beamte werden öffentlich ausschrieben. Trotzdem werden sie nicht gemäß Artikel 33, Absatz 2 Grundgesetz nach Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung besetzt, sondern nach Parteibuch und Quote. Die Formulierungen „die Stadt … sucht …“ in den Stellenanzeigen ist eine ein dreiste Lüge. Es wird in Wirklichkeit niemand gesucht und Stellenanzeige ist nur eine Formsache. Sollten dem Entscheidungsgremium drei Kandidaten vorgeschlagen werden müssen, so werden neben dem politisch ausgekungelten Bewerber noch die beiden schlechtesten Bewerber ausgesucht. Wer im Sinne von Artikels 33, Absatz 2 GG geeignet und befähigt ist, in der Vergangenheit fachliche Leistungen gezeigt hat und vielleicht noch ein Mann ist, wird dagegen aussortiert. Wenn dann Soziologen wie in Dresden zu Baudezernenten gemacht werden, stürzen auch Brücken ein. In so einem Staatsapparat übernehmen Lobbyisten die Macht. Die Pharmalobby formulierte die Corona-Politik, die Rüstungslobby fördert die Kriegstreiber und die Hersteller von Windkraftanlagen, Solarzellen und Wärmepumpen fördern den Kampf gegen den Klimawandel. Die Politiker, die formal an der Macht sind, müssen dann von den Lobbyisten nur noch ausreichend geschmiert werden.

Parteienmononpol

Die in Artikel 20, Absatz 3 GG verankerte Gewaltenteilung hat noch nie besonders gut funktioniert. Danach soll das Parlament die Regierung kontrollieren, in Wirklichkeit kontrolliert aber die Regierung die Regierungsfraktionen und damit das Parlament. Unabhängige Gerichte sollten die Bürger vor einem übergriffigen Staat schützen. Die Bundesgerichte werden aber von mit Landesregierungen und Bundestagsabgeordneten besetzten Richterwahlausschüssen mit treuen Gefolgsleuten der Parteien besetzt. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) werden ganz offen nach Parteibuch abwechselnd von Bundestag und Bundesrat nach Ampelunions-Parteienproporz gewählt. Ihre Bereitschaft, die Macht der Ampelunion zu verteidigen, wurde in dem Verfahren vor dem BVerfG zur Änderung des Bundeswahlgesetzes deutlich. Nach Artikel 21, Absatz 1 Satz 1 GG wirken die Parteien nur an der Willensbildung mit. Die Bedeutung des Wortes „Mitwirkung“ sagt aber nicht, dass sie die politische Willensbildung monopolisieren dürfen. Auch das BVerfG-Urteil des Zweiten Senats vom 24. Januar 2023 (2 BvF 2/18) stellte in Randnummer 106 fest: „Nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG wirken die Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Daneben nehmen auch einzelne Bürgerinnen und Bürger sowie gesellschaftliche Gruppierungen, Vereinigungen und Verbände an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes teil (vgl. BVerfGE 20, 56 <114>; 41, 399 <416 f.>; 85, 264 <284>)“.

Der Grundsatz der allgemeinen und gleichen Wahl nach Artikels 38, Absatz 1 GG gilt auch für das passive Wahlrecht, das nach Artikel 3, Absatz 1 GG nicht nur Parteimitgliedern oder den Parteien loyalen Parteilosen, die auf ihren Listen kandidieren, zustehen darf. Es muss aus der Kombination beider Regeln auch für Einzelbewerber und Bürgerinitiativen außerhalb von Parteien möglich sein, in den Bundestag gewählt zu werden. Auch Bürgerinitiativen nehmen an der politischen Willensbildung teil, sie sind aber nach Paragraph 18, Absatz 1 Bundeswahlgesetz (BWahlG) von einer Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen. Einzelbewerber können aktuell nur in einem Wahlkreis und nicht mit Landeslisten oder bundesweit kandidieren. Die Vorschrift erlaubt nur Parteien und nicht Bürger- oder Wählerinitiativen, zu Bundestagswahlen Vorschlagslisten einzureichen. Dieser Ausschluss unstetiger Organisationen und ihrer Mitglieder von passiven Wahlrecht ist mit Artikel 38, Absatz 1 GG ebenso unvereinbar wie mit Artikel 21, Absatz 1 Satz 1 GG im Verbindung mit Artikel 20, Absatz 2, Satz 1 GG – denn “alle Staatsgewalt geht vom Volke aus”, und nicht von den Parteien (nicht nur Ampelunion), deren Mitglieder nur rund 2 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Der Anspruch der 98 Prozent Nicht-Mitglieder auf das passive Wahlrecht wird damit ebenso verletzt wie der Gleichbehandlungsgrundsatz, denn Nicht-Parteimitglieder dürfen nur als Direktkandidaten in Wahlkreisen kandidieren und nicht mit Landeslisten.

Alternative Wahrheiten auch unter Juristen?

Hiergegen hatte der Verfasser am 13. Juni 2023 unter dem Aktenzeichen Az. 2 BvR 790/23 Verfassungsbeschwerde eingelegt (siehe hier). Die mündliche Verhandlung fand aber ohne ihn statt. Der Beschluss, mit dem seine Beschwerde nicht zur Entscheidung angenommen wurde. sagte zu diesem Punkt: „Soweit sie sich gegen § 18 Abs. 1 BWahlG wendet, ist sie verfristet und daher unzulässig. Die Beschränkung des Vorschlagrechts für Listenwahlvorschläge, die der Beschwerdeführende rügt, ist durch das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes nicht verändert worden.“ Im Bundesgesetzblatt, Teil I 2023, ausgegeben zu Bonn am 13. Juni 2023, Nr. 147, steht aber etwas anderes: Im Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023 heißt es in Artikel 2 (Änderung des Bundeswahlgesetzes): „Das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1482) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: … 5. § 18 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: ‚(1) Wahlvorschläge können von Parteien und von Wahlberechtigten nach Maßgabe des § 20 eingereicht werden.‘“

Das vom Bundestag beschlossene Gesetz sagt also, dass das Bundeswahlgesetz geändert wird, indem Paragraph 18, Absatz 1 neu gefasst wird – und die grüne BVerfG-Richterin, die für das Verfahren zuständig war, behauptet dummdreist das Gegenteil, dass diese Regelung also nicht geändert worden sei. Es ist unklar, ob die zwei anderen BVerfG-Richter, die den Beschluss ebenfalls unterschrieben haben, ihn überhaupt gelesen haben. Wenn man davon ausgeht, dass die Richter des BVerfG des Lesens und Schreibens mächtig sind, muss man hier von einer vorsätzlichen Rechtsverdrehung ausgehen. Oder gibt es inzwischen auch bei den Juristen alternative Wahrheiten? Wenn ein Mensch mit Penis und Bartwuchs, der sich als Frau bezeichnet, kein Mann mehr sein soll, dann kann eine Gesetzesänderung, bei der die Politiker das Gesetz nur ein bisschen und gar nicht so richtig ändern wollten, abweichend vom Gesetzblatt auch zu einer gefühlten Nicht-Änderung umdefiniert werden. Es gibt inzwischen wohl auch ein „nicht so richtig schwanger“, wenn es ein „nicht so richtig geändert“ gibt.

Macht statt Recht

In der Politik geht es nicht um Recht, es geht um Macht, und deshalb um Machterhalt. Eine vorauseilend-gehorsame Parteisoldatin hat den Gesetzestext (“Paragraph 18, Absatz 1 wird wie folgt gefasst…”) ignoriert und mit der Behauptung des Gegenteils (“Gesetz wurde nicht verändert”) verhindert, jede Diskussion über die Verfassungswidrigkeit des Parteienmonopols unterbunden. Ein korruptes System, in dem eine verschwindend kleine Minderheit von Parteifunktionären im Interesse von Lobbyisten regiert, soll mit aller Kraft erhalten bleiben. Es ist zu befürchten, dass dieses Gericht eine Partei, die nicht zu dem korrupten Machtzirkel gehört, nach dem gleichen Muster der Verdrehung von Tatsachen verbieten würde, sobald sie bundesweit in der Lage wäre, die Mehrheit der Wähler für sich zu gewinnen. Und nun soll dieses Gericht auch noch davor geschützt werden, dass eine mögliche neue Mehrheit im Bundesrecht andere Richter benennen könnte; diesbezüglich soll hier auf den Artikel des Verfassers hier auf Ansage! vom 29. Juli 2024 hingewiesen werden. Gegenüber dem gemeinsamen Positionspapier der Bundestagsfraktionen der Ampelunion als Anlage zu einer Pressemitteilung des Bundesjustizministeriums (BMJ) vom 23. Juli 2024 wurde aber im Gesetzentwurf geändert, dass die Gesetzeskraft von Entscheidungen des BVerfG soll nun nach dem neuen Artikel 94, Absatz 4 GG doch im BVerfGG geregelt werden soll. Insoweit wurde die Kritik des Verfassers berücksichtigt. Wurde die Kritik des Verfassers in Berlin also etwa gelesen und beherzigt?

Aber auch die Bindungswirkung für die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden ist nicht mit Artikel 79, Absatz 3 GG ist. Sie berührt den Grundsatz der Gewaltenteilung nach Artikel 20, Absatz 3 GG und verstößt gegen den Grundsatz der Volkssouveränität nach Artikel 20, Absatz 2 GG. Das Wort „alle“ im Satz „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ ist nicht auslegungsfähig. Das Wort bedeutet, dass keine Staatsgewalt von anderen Verfassungsorganen ausgehen darf – also auch nicht vom BVerfG. Dass Entscheidungen eines Gerichts die Parlamente binden sollen, ist mit Artikel 20, Absatz 2 GG unvereinbar. Eine dies bewirkende Verfassungsänderung ist nach Artikel 79, Absatz 3 GG unzulässig. Eine entsprechende Regelung würde eine neue Verfassung nach Artikel 146 GG erfordern, die in einer Volksabstimmung gebilligt werden müsste. Die Initiative der Ampelunion, das Grundgesetz trotzdem in dieser Weise zu ändern zeigt, wer die wirklichen Verfassungsfeinde in diesem Land sind.

Neue und andere Parteien

Es wäre aber keine Lösung, die Parteien insgesamt abzuschaffen. Alle anderen bekannten Organisationsformen wären noch korruptionsanfälliger. Artikel 21, Absatz 1 steht in einem Zusammenhang mit Artikel 33, Absatz 2 GG: Die Parteien sind danach angehalten, Kandidaten für öffentliche Ämter „nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung“ auszuwählen – und nicht nach Frauen-, Migranten-, sexuelle-Minderheiten- oder Links-Rechts-Quoten. Parteibuch- oder Vetternwirtschaft verstößt gegen Artikel 33 Abs. 2 GG; Parteien, die diese praktizieren, sind im Sinne von Artikel 21, Absatz 2 GG darauf ausgerichtet, „die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen“. Bringen sie inkompetente und korrupte Personen in Ministerämter oder andere leitende Funktionen, untergraben sie das Vertrauen der Bürger in den demokratischen Staat. Regelungen im Wahlrecht, die dies fördern und die Selbstreinigungs- und Erneuerungsprozesse des politischen Systems behindern, sind nicht mit Artikel 20, Absatz 2 GG zu vereinbaren.

Angesichts dieser Wechselwirkung hat das Grundgesetz den Parteien nur ein Mitwirkungsrecht und eben kein Monopol auf die politische Willensbildung eingeräumt. Aus dem Zusammenspiel der GG-Artikel 21, 33 und 38 ergibt sich auch die Notwendigkeit, dass immer wieder neue politische Kräfte entstehen müssen und etablierte Parteien auch in der Bedeutungslosigkeit versinken können. In Italien wurden Christdemokraten, Sozialisten, Sozialdemokraten und Republikaner in den 1990er Jahren nicht mehr gewählt, als deren Verstrickung mit der Mafia bekannt wurde. Überlebt haben die Kommunisten und die Neofaschisten, die für die Mafia zuvor nicht interessant waren. In der Mitte entstanden neue Parteien. Ein politisches System, dessen Kernbereich das Wahlrecht ist, darf diesen politischen Erneuerungs- und Selbstreinigungsmechanismus nicht blockieren.

Erkenntnisse der Steinzeit

Unser Land braucht nicht nur neue, sondern auch andere Parteien. Sie müssen wieder fest im Volk verankert sein. In den USA wird man zum Republikaner oder Demokraten, indem man sich für die Vorwahlen in die Wählerlisten der Parteien eintragen lässt. Auch deutsche Parteien könnten eine abgestufte Mitgliedschaft einführen. In einer Grundmitgliedschaft würde man sich für einen symbolischen Mitgliedsbeitrag registrieren, einen regelmäßigen Newsletter erhalten und an Mitgliederbefragungen zur Herstellung von Stimmungsbildern teilnehmen, die die Vorstände regelmäßig zu wichtigen Fragen einholen sollten. Es müsste auch möglich sein, auf Initiative von Mitgliedern Stimmungsbilder einzuholen. Daneben sollten auch verbindliche Mitgliederbefragungen möglich sei. Wer Delegierte für Parteitage wählen oder als Delegierter gewählt werden will, müsste dann zusätzlich Mitglied einer Ortsgruppe werden, in der die Wahlen stattfinden. Dann würde er auch den vollen Beitrag zahlen. Im Volk verankerte Parteien würden die Herausbildung korrupter Strukturen zwar nicht sicher verhindern, sie aber wesentlich erschweren.

Die Erkenntnis der Steinzeit, dass nicht der Stärkste, sondern der Klügste der beste Anführer ist, war richtig. Im Großstadtdschungel bestimmt sich die Stärke nicht nach den Muskeln, sondern nach der Brieftasche. Es geht um ein effektives Verfahren zur Bestenauswahl. Die ist heute sehr viel komplexer als in der Steinzeit, und das effektivste Verfahren muss erst noch geschaffen werden. Auf dem Weg dahin müssen neue oder erneuerte Parteien wohl einfach einfach ein paar Ideen ausprobieren.