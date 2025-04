Pastoren, die mit Wölfen heulen: Der Evangelische Kirchentag als grün-queere Erweckungsmesse

Der Evangelische Kirchentag 2025 startet heute, er steigt vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 in Hannover. Allerdings ist das kein Fest des Glaubens, sondern ein marktschreierischer Irrsinn. „Sie machten ein gegossenes Kalb und beteten es an“, heißt es in der Bibel (2. Mose 32,8). Hier ist es ähnlich – doch statt das Kreuz zu verehren, tanzen die Teilnehmer um hundert goldene Kälber.

Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ werben Gruppen wie „BDSM für Christen“. Dort werden Fesselspiele und sadomasochistische Praktiken als spirituelle Erfahrung verkauft. Die Veranstalter schreiben: „Gott liebt Dich, auch wenn Du weiter stöberst.“ Das klingt nicht nach Himmel. Das klingt nach etwas ganz anderem.

Sexspiele mit Fesseln sollen „Gebet“ sein

Ein Workshop heißt „Polyamorie“ und klärt auf, wie man mit vielen Personen gleichzeitig sexuell verkehrt. Oder: „Queere Tiere auf der Arche“. Als hätte man Bibel und Gender-Lehrbuch gemeinsam in den Mixer geworfen und übrig bleibt ein Brei von Selbstverwirklichung, Wollust, Wokeness und völliger Gottvergessenheit. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Protestanten keinen Beichtstuhl mehr kennen?

Kinder dürfen in Workshops die „genderqueere Vielfalt der Schöpfung“ erkunden: Tiere mit neuen Geschlechtern, Heilige mit neuen Identitäten. Noah wusste vermutlich nichts davon – aber er wird jetzt umgedeutet. Der Kirchentag leistet sich eine eigene Regenbogentheologie – inklusive „FLINTA-Frühstücksgottesdienst“. Für Lesben und alle, die nicht wissen, was sie in der Hose haben.

Noah hatte angeblich queere Tiere an Bord

Und wer da denkt, wenigstens die Liturgie bleibe unangetastet, wird eines Schlimmeren belehrt: Es gibt Seminare mit Titeln wie „Queering kirchliche Räume“ oder „Gendersensible Liturgie“. Statt Gebet steht hier politische Erziehung auf dem Programm, statt tätiger Buße Aktivismus. Statt Jesus: Luisa Neubauer. Und natürlich Ricarda Lang. Todsünden kennt man offenbar nicht mehr. Das wird den Katholiken überlassen.

Der politische Teil ist längst wichtiger als der theologische. Auf den Bühnen: Katrin Göring-Eckardt, Christian Wulff, Bodo Ramelow, Armin Laschet, Frank-Walter Steinmeier. Sogar Luisa Neubauer darf die Bibel erklären. Keine weiteren Fragen. Und die AfD? Ausgeschlossen.

Jesus wäre heute nicht eingeladen

„Kein Wir gegen Die“, behauptet Kirchentags-Generalsekretärin Kristin Jahn. Und lädt gleichzeitig zu Workshops wie „Rechte Narrative im digitalen Raum“ oder „Stammtischparolen erkennen“. Ihre Inklusion endet exakt dort, wo andere Meinungen beginnen. Vielfalt? Ja. – aber nur in einer Richtung. Jesus sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14,6). Doch auf dem Kirchentag entscheidet “Correctiv”, was Wahrheit ist.

Das Innenministerium sponsort das Ganze. ARD und ZDF filmen in 4K. Die evangelische Kirche verrät nicht nur ihren Glauben, sie verhökert ihn – und lässt sich ihn vom Steuerzahler bezahlen. Für Zeitgeistpropaganda – als gäbe es keine wichtigeren Themen. Christenverfolgung weltweit? Darüber kein Wort. Kirchenschändungen in Deutschland? Daran kein Interesse. Manche nennen das Heuchelei in Reinform.

Staat zahlt, Kirche tanzt

Dafür sind beim Thema „queere Klimagerechtigkeit“ alle dabei. Auf Podien wird darüber diskutiert, in welchen NGOs Jesus heute wohl Mitglied wäre. Vermutlich in keiner – denn Jesus hat keine politischen Programme vertreten. Er hat zur Umkehr gerufen: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“ (Matthäus 4,17).

Auf dem Kirchentag heißt es stattdessen: „My Body, My Choice“ (“mein Körper, meine Wahl”). Der Evangelische Kirchentag 2025 ist kein Ort der Verkündigung. Er ist ein linksgrüner Selbstvergewisserungskongress mit Kirchenliedern. Der Altar ist zur Showbühne geworden, das Kreuz zur Deko.

Diese Kirche hat ihren Glauben verloren

Jesus würde die Regenbogenflaggen vom Altar reißen und brüllen: „Ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht“ (Matthäus 21,13). Doch draußen tanzen sie weiter. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sendet live. Und das Schaf vor dem Fernseher klatscht. Es merkt nicht, dass es längst nicht mehr Gott folgt, sondern grundfalschen Propheten.

Meine Seele würde frieren, wenn ich nicht so fest an Gott glauben würde.Pastoren, die mit Wölfen heulen: Der Evangelische Kirchentag als linksgrün-queere Erweckungsmesse