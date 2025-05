Pathologische Solidarität der Linken mit eingewanderten Kriminellen – auch in den USA

Gestern erst berichtete ich hier auf Ansage! über die Verhaftung des demokratischen Bürgermeisters Ras Baraka von Newark in New Jersey, der sich an illegalen Protesten in einer Abschiebeunterkunft beteiligte und damit gegen mehrere Bundesgesetze verstoßen hatte. Dabei handelte es sich um keinen Einzelfall; überall im Land fühlen sich Migrationslobbyisten dazu berufen, sich als wackere Streiter gegen angebliche “Willkür” und “Unmenschlichkeit” aufzuspielen und die konsequente Bekämpfung der illegalen Migration durch Donald Trump, die von einer großen Mehrheit der Amerikaner begrüßt wird, anzuprangern. In ihrem Drang, die grenzenlose Liebe zu illegal eingereisten Kriminellen medienwirksam zu demonstrieren, überschreiten dabei immer mehr Demokraten die vom Gesetz vorgegebenen roten Linien. (In Deutschland wäre übrigens mit einem ähnlich militanten Widerstand der linken Migrantifa und ihrer politischen Vertreter zu rechnen, sollte es irgendwann auch hier einmal eine wirkliche Migrationswende geben.)

Offenbar glauben sie, dass die Jahre unter Joe Biden, wo sie ihre Solidarität mit fragwürdigen Subjekten (wie etwa 2020 bei den George-Floyd-“Festspielen”) ungebremst ausleben konnten, ohne dafür belangt zu werden, noch immer andauern. Nun sehen sich auch zwei US-Kongressabgeordnete mit einer bevorstehenden Anklageerhebung konfrontiert, die gemeinsam mit dem Newarker Bürgermeister Baraka die Haftanstalt des Department of Homeland Security (DHS) gestürmt hatten, in der zahlreiche ihrer Schützlinge einsitzen, um auf die Heimreise zu warten. Sie verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Gelände des Detention Centers

Die in diesem Video zu sehende dicke Dame im roten Blazer ist die demokratische Abgeordnete Bonnie Watson Coleman, die wie eine Furie auf die anwesenden Polizisten losging und sie wie eine Verrückte anschrie, wüste Drohungen ausstieß und am Ende gegenüber einer Beamtin sogar handgreiflich wurde. Ihr Kollege Rob Mendez Jr. gebärdete sich nicht minder aggressiv, als die Bundespolizisten ihn mehrfach aufforderten, dass Gelände umgehend zu verlassen.

Heute gab das DHS offiziell bekannt, dass gegen beide Abgeordnete ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde und diese auf Grund der vorliegenden Beweisvideos auch angeklagt werden. „Nobody is above the law“ (“niemand steht über dem Gesetz”): Diesen Satz haben die Vertreter der Demokraten bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit mantraartig wiederholt – aber dabei ging es stets um Donald Trump. Für sie selbst gelten offenbar andere Maßstäbe. Nun scheint die Zeit gekommen, da sich diese Polit-Aktivisten an ihren eigenen Parolen messen lassen müssen – und das mit aller Konsequenz. Denn ein Angriff auf Bundesbeamte ist in den USA alles andere als ein Kavaliersdelikt – auch dann nicht, wenn man meint den Heiligenschein der „Guten“ auf dem Haupte zu tragen. Möge die Bestrafung schon aus generalpräventiven Gründen hart ausfallen, mindestens so hart wie für jeden einfachen Bürger, der sich das Gleiche leistet. Niemand steht über dem Gesetz.

