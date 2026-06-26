Patriotismus oder Hochverrat an der Vielfalt?

BRDigung: Es ist spät am Vormittag, und der Autor dieser Zeilen zittert. Warum? Weil er es gewagt hat, über ein Thema nachzudenken, das in deutschen Landen gefährlicher ist als das Jonglieren mit brennenden Fackeln in einer Strohscheune: Nationalstolz. Man sagt mir, es brauche „Mut“ auszusprechen, dass man Deutscher ist. Und tatsächlich, wenn man diesen Satz heute in einer woken Wohngemeinschaft bei Bio-Soja-Latte und veganer Marmelade ausspricht, dann passiert es – Stille, entsetzte Blicke. Die brisante Frage lautet, ob man jetzt neuerdings einen Nazi in seiner Frühstücksroutine integriert habe?

In anderen Ländern ist das alles so einfach. Da hisst man nicht nur zur Fußball-WM die Nationalflagge im Garten, grillt ein Steak und singt stolz die Hymne des Landes, während der Nachbar daneben mit einem Feuerwerk gerade die Geburt seines ersten Enkels feiert. In Deutschland hingegen ist das Hissen einer Deutschlandfahne im eigenen Garten bereits ein komplexes soziologisches Experiment, das sofort als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird.

„Uneingeschränkte Toleranz“: Das Ende der Vernunft?

Es ist schon eine bemerkenswerte Leistung: Wir haben es geschafft, ein Land zu bauen, das für Rechtsstaat, Demokratie und (gottlob!) eine funktionierende Mülltrennung steht, trauen uns aber kaum, unser Vaterland beim Namen zu nennen. Der Kritiker von Welt weiß natürlich: Wer „Heimat“ sagt, hat wahrscheinlich schon im Keller eine verbotene Fahne aus dem 19. Jahrhundert liegen, während er heimlich Schweinshaxe mit Sauerkraut isst – ein Akt der Aggression, wie wir alle wissen. Dabei ist das Konzept eigentlich simpel: Man kann gleichzeitig weltoffen sein und trotzdem wissen, wo das eigene Bett steht. Man kann den Rechtsstaat respektieren, ohne bei jedem kritischen Wort ein schlechtes Gewissen zu haben, als wäre man gerade falsch herum in der Einbahnstraße unterwegs.

Besonders amüsant ist die Debatte um die Toleranz. Wir sind mittlerweile so tolerant, dass wir anfangen, intolerante Dinge zu tolerieren, nur um ja nicht „intolerant“ zu wirken. Es ist ein herrlicher Teufelskreis: Wenn wir alles tolerieren, tolerieren wir schließlich auch die Abschaffung unserer eigenen Werte. Das ist dann zwar intellektuell brillant und hochgradig „woke“, aber am Ende sitzt man in einer sehr freien Gesellschaft, in der man leider nichts mehr sagen darf, weil es den gesellschaftlichen Konsens des „Sich-schuldig-Fühlens“ stören könnte.

Das Outing eines deutschen Heteros

Ich bekenne mich schuldig: Ich finde Deutschland noch immer okay! Denn ja: ich habe Schwarz-Rot-Gold im Herzen – und zwar nicht als Waffe, sondern als ein Gefühl im Sinne von „Mensch, wir haben es trotz des Wahnsinns unserer Kartell-Politiker und der Knechtschaft unserer Bürokratie bis jetzt noch ganz gut hinbekommen!“ Aber die Kritik wird zunehmend lauter. Der Ruf nach Veränderung ist unüberhörbar. Die AfD steht in den Startlöchern. Man sagt mir, das sei “gefährlich”. Man sagt mir, ich unterstütze eine Partei, die “demokratiefeindlich” sei. Wenn aber der Wunsch nach Freiheit und Stolz auf das eigene Land heute schon eine subversive Untergrundtätigkeit ist, dann bleibt mir nur noch eines zu fordern: Lasst uns eine deutsch-sprachige Gemeinde gründen, in der die Werte unserer Großväter noch zählen, wo Identität, Sprache, Freiheit, Fleiß, Bildung, Kultur, Gerechtigkeit aber auch unsere Geschichte, der Kitt sind, der unsere Gesellschaft zusammen hält. Hiermit beantrage ich schonmal offiziell meinen Mitgliedsausweis!

Und jetzt entschuldigen Sie mich… ich muss erst einmal meine Deutschlandflagge bügeln – rein vorsorglich, um die Nachbarn in den Wahnsinn zu treiben. Oder vielleicht auch nur, um zu sehen, ob das Bügeleisen noch funktioniert. So ist das eben bei uns: Ordnung muss sein – auch im Stolz. Nein; ich habe keine Angst vor einem gesunden Patriotismus. Angst macht mir „Unsere Demokratie™” mit ihren Denkverboten und Meldestellen, die gerade dabei ist, unsere Gesellschaft in einen übergriffigen Staat umzubauen.