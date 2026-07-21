Patt im Drohnenkrieg – und trotzdem kein Friedenswille

Für die Kriegsparteien Russland und NATO ist die Ukraine als Experimentierfeld wertvoll und und interessant. Wann endlich haben sie nach nunmehr über vier Jahren genug Erfahrungen in der Drohnenrevolution gewonnen? Ukraine, Russland, China und Iran gelten als führend hinsichtlich Drohnen-Knowhow. Ist jetzt nicht längst ein Drohen-Patt erreicht? Warum dieses Patt immer weiter zum nächsten Level fortführen, wo es nur immer noch mehr junge Männer in den Tod reißt? Einerseits dieses Patt auf ein immer höheres drohnentechnologisches Level zu schrauben, und andererseits immer mehr junge Soldaten – darunter Söldner aus aller Welt – zu töten, erscheint bizarr und grausam. Man fragt sich unweigerlich: Was ist das für eine brutale, dumme und menschenverachtende Politik, die Moskau, Brüssel und Washington hier betreiben?

Ja, der Krieg in der Ukraine ist längst zum Drohnenkrieg geworden. Nicht teure Panzer und schweres Gerät dominieren an der Front, sondern billige, über Videobrillen und KI gesteuerte FPV-Drohnen („First Person View“ für eine Pilotensicht aus der “Ich-Perspektive“), die auch nicht durch Elektronik geortet oder gestört werden können, da sie teils über bis zu 30 km lange Glasfaserkabel mit den Bediener verbunden sind. Große Panzer, Artillerie und mit Hightech gespickte, bemannte Plattformen sind out. Die Devise „groß, langsam, hochtechnisiert, teuer“ ist längst ersetzt worden durch „klein, schnell, KI-gestützt und billig“. Elliot Neaman formuliert es so: „Das Zeitalter des Großen, Glänzenden und Seltenen wird vom Zeitalter des Billigen, Klugen und Massenhaften herausgefordert“.

Goldene Zeiten für Kriegsgewinnler

Anscheinend nur noch die Bundeswehr und die deutsche Politik mit Blick auf die Rüstungsindustrie halten an der Panzer-Gigantomanie fest. Der Ukrainekrieg dient der Waffenindustrie als Trainingsterrain für FPV-Drohnen, auf dem Russland und Ukraine plus NATO ihre Waffen testen und lernen. Und China prächtig verdient an den zu Zehntausenden hergestellten Drohnen, denn 80 Prozent der Bauteile von FPV-Dohnensystemen kommen aus China. Deutschland finanziert den Ukrainekrieg 2025 mit fast 100 Milliarden Euro – fast ein Fünftel des Bundeshaushaltes von 2026, der sich auf 524,54 Milliarden Euro beläuft, davon übrigens Nettokreditaufnahme von 98 Milliarden Euro. Dazu der Hinweis: Volkswirtschaftlich betrachtet stellen Ausgaben für Militär und Rüstung keine Investition dar, die dem Bruttosozialprodukt zugute kommt, sondern Konsum (also Verbrauch)!

Der Ukrainekrieg verschafft Militärinvestoren wie BlackRock und Kriegsmilliardären wie Florian Seibel phantastische Gewinne – und verhilft den Kriegsberichterstattern der Mainstreammedien zu noch mehr Clicks. Und der Ukrainekrieg verleitet die deutsche „Weiter so“-Politik dazu, die freie Marktwirtschaft Zug und Zug in eine zentralistische Kriegswirtschaft umzubauen – und damit den ohnehin schon durch die Klimapolitik verschuldeten Niedergang der langfristigen Deindustrialisierung zu verstetigen.

Mit Feinden wird nicht mehr geredet

Russland und Ukraine plus NATO sind in etwa gleich fit in FPV-Drohnenangriffe wie auch Drohnenabwehr; es ist eine Pattsituation wie im Ersten Weltkrieg. Dieses Patt beizubehalten macht keinen Sinn, denn es führt nur zu weiterem Tod und Leid, verschiebt zudem lediglich das Level des Drohnengleichgewichts nach oben und nutzt nur den Kriegsindustrie und den Investoren des Milliardärssozialismus. Vor allem aber erhöht es die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen – denn es ist durchaus denkbar, dass die Abschussbasen von Drohen oder auch Fabriken, in denen die aus China gelieferten Komponenten zusammengebaut werden, angreifen könnte. Ewig wird man sich in Moskau die Schädigung der Infrastruktur durch fliegendes Sabotagegerät nicht bieten lassen.

In ihrem Buch „Frieden – Wie geht das?“ mahnen der inzwischen 97-jährige Klaus von Dohnanyi, einst enger Weggefährte von Willy Brandt in Zeiten der Entspannungspolitik, und Erich Vad (69, Brigadegeneral) an, das Patt im Ukrainekrieg endlich als „Schrei nach Zusammenarbeit“ zu begreifen und durch mutige Diplomatie zu beenden. Aber zu Mut im diplomatischen Bemühen sind unsere Berliner „Weiter so“-Politiker leider nicht mehr imstande; sie kennen nur den eigenen Machterhalt und die eigene Pensionssicherung – und setzen daher auf Eskalation und Isolierung. Mit Feinden soll nicht einmal mehr geredet werden. Frappierend ist, dass auch die deutsche Friedensbewegung inzwischen auf Dialogverweigerung setzt – und ebenso untätig bleibt. Dabei sind die Appelle der Stunde klar und deutlich zu vernehmen: Den Ukrainekrieg jetzt beenden! Frieden jetzt! Friedensfähigkeitsrhetorik statt Kriegstüchtigkeitsrhetorik! Diplomatie statt Kriegsindustrie! Doch kaum jemand in Deutschland will derlei Appelle hören.