Was ist hier nur los? Heißt „nie wieder“ nun, sich konsequent gegen jede Form der Verherrlichung des Nationalsozialismus zu positionieren – oder sind Nazis plötzlich wieder unsere Verbündeten, sofern sie aus der Ukraine stammen. Die Karriere von Generalleutnant Christian Freuding, die steil wie eine V2 nach in den Himmel schoss, trägt Züge einer Realsatire. Noch im Mai 2025 thronte er als Leiter des Planungs- und Führungsstabs des Bundesministers der Verteidigung im Bendlerblock; von dort stolperte er fix die Stufen rauf zum Inspekteur des Heeres – und nun der rituelle Ritterschlag: Ab Februar 2027 übernimmt er das Amt des Generalinspekteurs und wird damit der ranghöchste Soldat der Bundeswehr.

Eine beispiellose Karriere im Eiltempo. Doch während in Berlin Schultern geklopft und Orden poliert werden, lohnt sich ein kritischerer Blick auf die Meilensteine dieses Aufstiegs. Denn zu Freudings beeindruckendem Portfolio gehört nicht nur strategische Planung, sondern offenbar auch ein äußerst pragmatisches, um nicht zu sagen schmerzfrei-ignorantes Verhältnis zu solchen weltanschalichen Milieus, die historisch eigentlich jedem deutschen Uniformträger suspekt bis verpönt sein müssten und die sich unter Zugrundelegung des einstigen Leitmotivs der Inneren Führung definitiv verbieten.

Geschichtsvergessenheit in Felduniform

Erinnern wir uns an den 8. Mai 2025: Während an diesem Datum halb Europa den 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus beging, zog es den damaligen Planungsstabschef und Ukraine-Chefversteher der Bundeswehr Freuding zu einem ganz besonderen Fototermin ins Kriegsland – nämlich zu einem Treffen mit Oleg Romanow, dem Neonazi-Kommandanten der tief im Rechtsextremismus verwurzelten Asow’schen Dritten Separate Sturmbrigade. Man lächelte gemeinsam in die Kamera, schüttelte sich in fescher Felduniform die Hände – Business as usual im Zeitalter der Politik der Zeitenwenden. Dass Romanow seine Social-Media-Kanäle und seinen Körper nur zu gerne als wandelnde Litfaßsäule für NS-Referenzen nutzt – von Runen bis zur Schwarzen Sonne, wie sie einst von der Waffen-SS propagiert wurde –, scheint den stets leicht verhaltensauffällig wirkenden deutschen Top-Militär nicht weiter gestört zu haben. Einer Schwarzen Sonne blickt man als deutscher General offenbar blendend ins Auge, solange die Geopolitik es verlangt.

Fragen über Fragen – und das große Schweigen

Freie Medien stellten damals die naheliegende, wenn nicht zwingende Frage, was genau eigentlich einen leitenden deutschen General zu einem demonstrativen Schulterschluss mit Protagonisten veranlasst, deren ideologischer Kompass verdächtig nah den den braunen Originalen von einst ausgerichtet ist? Und gibt es eigentlich so etwas wie Handreichungen für deutsche Soldaten, wie man mit offenkundigen Neonazis und Traditionsverherrlichern der Waffen-SS „Galizien“ umgeht? Antworten dazu bleibt das Pistorius’sche Verteidigungsministerium schuldig, bis auf den üblichen bürokratischen Nebelwurf: Man schweigt sich aus, relativiert oder verweist auf die harten Sachzwänge des heldenhaften Abwehrkampfes der Ukraine im Dienste unser aller Freiheit.

Und da heiligt der Zweck eben die Mittel – selbst wenn dieses Mittel Tattoos zur Schau trägt, die im Inland sofort unter den Strafgesetzbuchparagraphen 86a fallen würden. Der wird hierzulande aber lieber angewandt auf völlig unverdächtige, lizenzierte Fotos, auf denen ein Ehepaar mit den Armen ein schützendes Dach über seinen Kindern formt, was von einer politische Justiz dann zum “Hitlergruß” halluziniert wird.

Der neue oberste Soldat und die „Zeitenwende“

Und nun wird dieser Neonazi-Schnappschussbuddy, der freudige Freuding, also Generalinspekteur. Er sei “der Richtige für das neue Zeitalter”, sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Nun also wird der General im Februar 2027 als Generalinspekteur an die Spitze der Streitkräfte treten. Was sagt das über den Zustand der Bundeswehr aus? Zumindest zeigt es, dass Karriere in der Truppe heute vor allem eines erfordert: Bedingungslose Biegsamkeit und moralische Flexibilität. Wer in der Bunten Wehr nach oben will, darf sich von ein paar braunen Flecken am Revers der Verbündeten nicht den Tag verderben lassen. Wenn der zukünftige ranghöchste Soldat der Bundesrepublik kein Problem damit hat, sich mit ukrainischen SS-Verehrern ablichten zu lassen, dann gehört das offenbar zur Systemvorgabe der “Kriegstüchtigkeit“…

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Man darf gespannt sein, welche Kompromisse und fragwürdigen Freundschaftsbezeugungen vom künftigen Generalinspekteur auf seinem steilen Weg nach ganz oben noch so alles als “geopolitisch notwendig” gerechtfertigt werden. Seine Toleranz gegenüber fragwürdigen ukrainischen Verehrern des Nationalsozialismus ist jedenfalls bemerkenswert. Dass sie der Berufung zum ranghöchsten Soldat der Truppe nicht entgegenstand, reiht sich aber irgendwie in andere sonderbare “Fehlgriffe” der jüngsten Zeit ein. Man denke nur an die Nummerierung “45“ der Panzerbrigade der Bundeswehr in Litauen. Soll die Zahl an die deutsche Kapitulation erinnern – oder symbolisiert sie im kommenden nächsten Russlandfeldzug eine erhoffte Revanche für die Niederlage Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg?