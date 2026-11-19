Wie sein Rechtsanwalt Markus Haintz mitteilt, wurde Paul Brandenburg heute Nachmittag gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Moabit entlassen. Damit wird im zweiten Anlauf das, was eigentlich schon bei der ersten Haftprüfung vor zwei Wochen hätte verfügt werden sollen, nun endlich wahr – der kritische Journalist, Arzt, Freidenker und Publizist kommt nach 22 Tagen auf freien Fuß.

Brandenburg war Ende Oktober 2026 von der Bundespolizei am Flughafen BER festgenommen worden, weil sich Berlins “Obermimose“, der noch-regierende CDU-Bürgermeister Kai Wegner, zu verschiedenen Strafanzeigen wegen öffentlicher Äußerungen Brandenburgs bemüßigt gefühlt hatte. Diesen war die Berliner Systemjustiz in Gestalt der weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft natürlich übereifrig nachgekommen: Sie ermittelt in sechs Fällen wegen angeblicher Beleidigung und Verleumdung zulasten Wegners zwischen Oktober und Dezember 2025 gegen Brandenburg.

Solidarität zahlt sich aus

Begründet wurde dessen – weltweit mit Bestürzung aufgenommene – Inhaftierung mit einer angeblichen “Fluchtgefahr“, unter anderem wegen eines abgemeldeten Wohnsitzes. Dass Brandenburg aus freien Stücken selbst nach Berlin gekommen war, um seine zehnjährige Tochter bei der Mutter abzuliefern, und auch zuvor trotz eines Wohnsitzes im Ausland immer wieder nach Berlin kam, wurde in der Abwägung der Verhältnismäßigkeit praktisch nicht gerichtet, obwohl seine Verteidigung dies von Beginn an betont hatte.

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Ansage! und Journalistenwatch, die beide gemeinsam mit zahlreichen anderen freien Medien ihre Solidarität mit Paul Brandenburg bekunden hatten und wiederholt dessen sofortige Freilassung forderten, sind erleichtert und freuen sich für Paul, dass er nun wieder aus der (zumindest vorläufigen) Freiheit seine wichtige und notwendige Stimme erheben wird.