Peinlicher geht es nicht: Auch der 1. FC Kaiserslautern verlässt Twitter – wegen Musk

”Wir verabschieden uns … nicht nur in die Pause, sondern auch von dieser Plattform: Der FCK stellt seine Aktivitäten auf X ein. Die Entwicklung, die das Netzwerk in den vergangenen Monaten genommen hat, ist nicht mit den Betze-Werten vereinbar.“ Mit dieser Nachricht entließ der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern seine Fangemeinde in die Weihnachtsfeiertage. Eine nähere Präzisierung sowohl dieser angeblich so schlimmen “Entwicklung” von Twitter/X (die in Wahrheit eine einzige große Befreiung von der ansonsten überall im Netz grassierenden, algorithmenbasierten und zunehmend KI-gestützten politischen Zensur darstellt) wie auch der Frage, welche “Betze-Werte” das bitte genau sein sollen, die den offenen Diskurs auf Twitter ablehnen, wurde nicht gegeben. Eigentlich geht es beim Fußball ja sprichwörtlich nur darum, das Runde ins Eckige zu bringen; FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen scheint nichts wichtiger zu sein, als sich selbst bloß nicht in die “falsche” Ecke zu bringen. Deshalb hängt er sein Fähnchen gratismutig in den Wind. Way of minor resistance.

Bereits Ende August war die Vereinsführung mit der schäbigen öffentlichen Anprangerung seines Kickers Jannik Mause negativ aufgefallen, der von der Vereinsführung zum Rapport geladen wurde, nachdem ihn ein linkes Scherbengericht im Internet unter Kontaktschuldverdacht gestellt hatte, weil er mit angeblich “rechten Fans” seines Ex-Clubs Allemania Aachen privat auf Fotos zu sehen gewesen war. Nach bester neostalinistischer Manier musste Mause wie ein geprügelter Hund anschließend eine informelle Distanzierungserklärung abgeben, um seine Karriere zu retten. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten.

Mal eben 174.000 Follower abgeräumt

Und jetzt also das: Für ein paar Schulterklopfer der SPD-Landesregierung und vielleicht auch aus dem linksgrünen Berlin im bevorstehenden Wahlkampf entledigen sich die Roten Teufel – ohne Not und Nutzen, aus rein verlogenen Gesinnungsgründen – mal eben einer Anhängerschaft von über 170.000 Twitter/X-Followern und verdrücken sich. Das sind vier vollbesetzte Fritz-Walter-Stadien und definitiv ein Großteil der FCK-Fans. Stattdessen wechselt man nun – wie weite Teile der öffentlichen “Zivilgesellschaft”, linksextreme öffentlich-rechtliche Senderredaktionen, halbstaatliche Unternehmen, Kulturschaffende und selbstgleichgeschaltete Unternehmen – in die (öffentlich weithin unbekannte) Filterblase Bluesky . Und das, obwohl auf Bluesky nicht weniger teils unterirdische Kommentare als auf anderen Social-Media-Plattformen zu finden sind. “Sind die harten ‚Fan‘-Kommentare dann rassistisch oder doch bunt?”, fragte ein fassungsloser Fan sarkastisch unter der X-Ausstiegsankündigung des Vereins, und schob nach: “174k Follower gebt ihr auf? Kommen dann 5k auf Bluey mit?”

Auch dem altehrwürdigen FCK, diesem seit über 20 Jahren immer wieder krisengeschüttelten Verein, scheint es offensichtlich noch immer viel zu gut zu gehen – denn die Frage könnte sich irgendwann noch als finanziell existenziell erweisen, wie es in der freien Wirtschaft und damit bei potenziellen Sponsoren ankommt, wenn nicht nur einer der mächtigsten und perspektivisch einflussreichsten Wirtschaftslenker des Westens, Gründungsboss von Tesla und weiterer Zukunftsunternehmen wegen seiner Trump-Unterstützung als populistischer Spinner und Hassprediger verunglimpft wird, sondern damit letztlich die Botschaft ausgesandt wird, dass man nur politisch linientreue Unternehmen und Partner akzeptieren will.

Politisierung des Fußballs

Hinzu kommt, dass es sich gerade in Kaiserslautern – als Standort der größten außerhalb der USA lokalisierten Militärgemeinde, der Kaiserslautern Military Community (KMC), mit seinen 40.000 US-Streitkräften, dem benachbarten Ramstein, zahlreichen US-Einrichtungen und direkt wie indirekt mehr als 120.000 davon abhängenden Arbeitsplätzen eigentlich nicht erlauben kann und sollte, den US-Oberkommandierenden und seinen wichtigsten Regierungsberater vollmundig und öffentlichkeitswirksam vor den Kopf zu stoßen. Da eine weit überproportionale Mehrheit der US-Soldaten auch in der Pfalz Trump unterstützt und auch Musk wohlgesinnt sein dürfte, wird man diese Entscheidung aufmerksam zur Kenntnis nehmen. Aber Fingerspitzengefühl war a noch die die Sache der Herren auf dem Betzenberg

Jedenfalls letztlich liegt auch diese sport- und satzungsfremde, hochgradig intolerante und freiheitsfeindliche Entscheidung des FCK auf demselben Niveau wie das fatale Bekenntnis zum woken Regenbogenkult, für etliche Firmen und Marken bereits mit existenzgefährdenden Krisen büßen mussten, und auch hier könnte dies früher oder später drohen, wenn das große Erwachen einsetzt und das ganze Ausmaß der Lügen und Täuschungen, die dieses Land in den Abgrund führen, einer kritischen Mehrheit zwangsläufig dämmern wird. Dann will es am Ende wieder keiner gewesen sein – Stichwort “Wir haben mitgemacht”. Ohne Politisierung des Fußballs, Spaltung und Haltungsbekenntnisse geht es also auch in der pfälzischen Provinz nicht mehr weiter. Statt sich aufs Sportliche zu konzentrieren, stimmt man in ein schiefes Konzert ein, in dem linksextreme Clubs wie der 1. FC St. Pauli, der einstige Eintracht-Frankfurt-Präsident und Oberpöbler Peter Fischer oder der ehemalige fremdschamwürdige Freiburger Übungsleiter Christian Streich keine Ausnahmen mehr sind, sondern inzwischen die Regel sind. Hier setzt sich mental das fort, was die linksradikale Woke-Armbindenministerin Nancy Faeser spätestens bei der WM in Katar vorlebte. Und die ganze Liga trotte(l)t und hechelt wie die Lemminge dem vergifteten Zeitgeist hinterher.

Mit Hengen und Würgen

Immerhin lassen die Reaktionen der Fans und Follower auf den übrigen sozialen Medien, auf denen diese Entscheidungen diskutiert wurden, (zum Beispiel Facebook) Rückschlüsse auf den Grad des Mitläufertums und Konformismus in der Szene zu; denn solche unterirdischen Staatsanbiederungen, mit denen Sportvereine auch diesmal wieder einer herrschenden Staatsideologie frönen, wirken immer auch als eine Art Lackmustest und Stimmungsbarometer. Und zumindest diesbezüglich lässt die überwiegend ablehnende Haltung der meisten Fans doch hoffen, dass der Ungeist von gehirnwäscheinduzierter Freiheitsverachtung und linksfaschistischer “Vielfalts”-Verherrlichung (die in Wahrheit nur für Einheitsmeinung steht, alles nachplappert und jede Propaganda ungefiltert schluckt) in der Kaiserslauterer Fangemeinde eher die Ausnahme darstellt. Der FCK hat hier also buchstäblich mit “Hengen” und Würgen etwas verkündet, was eine Mehrheit rundheraus anlehnt.

Offenbar haben auch die meisten FCK-Fans, aller Staatspropaganda zum Trotz, kapiert, dass X unter Elon Musk in Wahrheit genau für das steht, was der Linksstaat zwar hochhält, aber in Wahrheit bekämpft: Echte Meinungsfreiheit, echter Pluralismus. Denn bezeichnenderweise empören sich die Twitter-Boykotteure ja gerade nicht über Zensur; wieso auch? Sie dürfen alle sagen und schreiben, was sie denken und meinen. Nein, sie kommen nicht damit klar, dass Andersdenkende das dort nun wieder ebenfalls dürfen und nicht länger zensiert werden. Das, und nur das ist die “Entwicklung”, die Twitter genommen hat. Wer damit ein Problem hat, der ist das Problem.