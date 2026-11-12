Pervers: Linke Gaza-Aktivisten vereinnahmen Hamburger Martinsumzug für Anti-Israel-Propaganda

Wenn deutsche Bräuche, Feste und Feiertage im Zuge der Selbstzerstörung dieses Landes in vorauseilendem Gehorsam vor der künftigen muslimischen Mehrheitsgesellschaft nicht bereits komplett abgeschafft oder im Zuge krampfhaft-areligiöser Neusprech-Verrenkungen zu “Lichter-“ oder “Sonne-Mond-und-Sterne-Festen“ umgetauft wurden, missbraucht man sie neuerdings für die eigene ideologische Woke-Agenda – und spannt dafür sogar skrupellos Kinder ein. Natürlich darf neben der transqueeren Dauerpropaganda als zweite große Linksdoktrin dabei die “Solidarität mit Gaza“ im Ungeist der Hamas-Terroristen nicht fehlen. So soll am übernächsten Samstag, den 21. November in Hamburg wie schon im Vorjahr wieder ein „Laternenumzug für Gazas Kinder“ stattfinden. Gemeinsam möchten die Veranstalter und Ideengeber – darunter unverbesserliche linke Narren, “Antizionisten“ und arabische Aktivisten – “ein Zeichen setzen für Frieden, Menschlichkeit, Hoffnung und Solidarität mit den Kindern in Gaza“, wie es in dem so scheußlichen wie pathetischen Aufruf heißt, der die Botschaft von Sankt Martin nun auch noch zugunsten schamloser Terrorpropaganda pervertiert.

„Lasst uns gemeinsam mit unseren Laternen die Dunkelheit erhellen und zeigen, dass wir die Kinder in Gaza nicht vergessen haben“, und „Sei das Licht für Gazas Kinder!“ wird außerdem appelliert. Das Einzige, was dem Verblendeten und Verstrahlten in diesem völlig durchgedrehten Land noch einfällt, ist, irgendwelche idiotischen „Zeichen“ zu setzen. Wohlstandsverblödete Gutmenschen empören sich über Konflikte und deren behauptete Auswirkungen, von denen sie rein gar nichts verstehen, benutzen sie zur eigenen Selbstvergewisserung und indoktrinieren schon Kinder mit der bösartigen, zigfach widerlegten Lüge, im Gazastreifen würden Kinder von der israelischen Armee systematisch getötet oder gequält.

An den wahren Missständen vorbeidemonstrieren

Dabei bildet man sich auch noch ernsthaft ein, mit solchen hirnverbrannten Aktionen irgendeine wichtige “Botschaft“ zu vermitteln. In Wahrheit sind es immer wieder nur die neuen gratismutigen Haltungsduftmarken eines dekadenten Milieus, dem es nur noch um die permanente Bestätigung der eigenen, eingebildeten moralischen Überlegenheit geht. Ein Umzug zum Gedenken an die Opfer der alltäglichen Migrantengewalt oder zur Erinnerung an das bestialische Hamas-Massaker von 2023 käme diesen peinlichen Gestalten nie in den Sinn, die zuverlässig an den wahren Missständen vorbeidemonstrieren.

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Bereits im letzten Jahr gab es – ebenfalls am 21. November – in Hamburg einen solchen „Laternenumzug für Palästina“, wobei damals auch noch die Kinder im Sudan mitgenannt wurden; dort hält man die Lage inzwischen offenbar für nicht mehr so dramatisch, um sie noch eigens zu erwähnen. Aber „Gaza“ ist das Zauber- und Triggerwort für diese Wichtigtuer – obwohl der dortige Krieg, an dem allein die Hamas schuld war, längst beendet ist, während die Tragödie im Sudan noch anhält. „Lasst uns zeigen: Frieden beginnt mit uns“, hieß es letztes Jahr auf dem Umzug. Tatsächlich wird hier Frieden verhindert – durch Aufwiegelung und Hass gegen Israel, mit immer furchtbareren Folgen für die in Deutschland lebenden Juden.