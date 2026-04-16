Péter Magyars Sieg ist auch Orbáns Werk

Der Sieg der Tisza-Partei hat mehrere Ursachen. Kurz zusammengefasst: Ausgerechnet Viktor Orbán hat vergessen, wie man ein guter Populist ist, und ist zum Elitisten geworden. Fidesz war im Wahlkampf zu selbstsicher und hat auf die falschen Themen gesetzt. Der eigentliche Hintergrund liegt jedoch tiefer: Nach 16 Jahren Regierungszeit waren die Parteistrukturen zunehmend verkrustet und zu stark zentralisiert. Teilweise saßen die falschen Personen an entscheidenden Positionen, und manche Akteure vermittelten ein negatives Bild der Partei. Dadurch erhielt auch die Führung um Viktor Orbán nicht immer die richtigen Rückmeldungen aus dem Land.

Hinzu kommt, dass Fidesz selbst Strukturen geschaffen hat, die sich später gegen die Partei richteten. Den Kommunen wurden viele Kompetenzen entzogen, wodurch Probleme bei Krankenhäusern, Schulen oder regionaler Infrastruktur direkt der Landesregierung angelastet wurden. Gleichzeitig konnten Kommunalpolitiker Missstände kaum noch nach oben melden. Auch die Fidesz-Parlamentsfraktion verlor an Bedeutung. Nach 2022 war die Opposition weitgehend wirkungslos, Debatten verflachten, und damit gingen wichtige Rückmeldungen aus der Bevölkerung verloren.

Die Russland-Debatte als Belastung

Die geleakten Berichte über Verhandlungen der ungarischen Regierung mit Moskau haben die Wahl spürbar beeinflusst, allerdings nur in begrenztem Maße. Grundsätzlich war die Wahl rechtmäßig, und Péter Magyar verfügt über ein klares politisches Mandat, um das Land zu führen. Die Debatte um Russland spielte jedoch kurz vor der Wahl eine Rolle. Berichte über angebliche Einflussversuche Moskaus, geleakte Aufnahmen rund um den Außenminister und Vorwürfe, die Orbán-Regierung agiere als russische Marionette, setzten Fidesz unter Druck. Die Partei musste ständig reagieren und verlor dadurch die Kontrolle über die Schlussphase des Wahlkampfs.

Zudem schlug die Kommunikation von Fidesz zu stark in eine prorussische Richtung aus. Viele Ungarn sind zwar skeptisch gegenüber der Ukraine, aber keineswegs russlandfreundlich. Russland hat historisch keinen guten Ruf im Land. Zugleich versteht sich Ungarn kulturell und historisch als Teil Europas. Deshalb stieß die ständige Verteidigung Russlands durch Fidesz bei vielen Wählern negativ auf.

Magyar zwischen Brüsselbindung und Pragmatismus

Péter Magyar wird strukturell deutlich enger an Brüssel gebunden sein als Viktor Orbán. Er ist mit der Europäischen Volkspartei verbunden und wurde von führenden EU-Politikern wie Ursula von der Leyen und Manfred Weber offen unterstützt. Fidesz’ konfrontative Linie gegenüber Brüssel dürfte daher enden. Dennoch kann auch er geopolitische Realitäten nicht ignorieren. Für Ungarns Energieversorgung bleibt Russland aufgrund geografischer Lage und bestehender Infrastruktur ein wichtiger Faktor. Auch beim Thema Ukraine wird er vorsichtig agieren müssen. Ein möglicher EU-Beitritt der Ukraine dürfte innenpolitisch in Ungarn schwer vermittelbar sein.

Am wahrscheinlichsten ist eine stärkere europäische Integration in der Währungspolitik. Vieles spricht dafür, dass Ungarn unter Péter Magyar den Euro einführen könnte. Das wäre womöglich das wichtigste Vermächtnis seiner Regierung, welches ausgerechnet dadurch möglich würde, dass Orbán die Staatsverschuldung in den letzten 16 Jahren unter Kontrolle gehabt hat.

Der Machtpolitiker Péter Magyar

Péter Magyar ist klar ein Produkt des Systems Orbán. Er war lange ein loyaler Funktionär und effizienter Bürokrat im Umfeld von Fidesz. Auch gegenüber der EU vertrat er immer die Interessen der ungarischen Regierung. Er kennt also den Machtapparat von innen und hat dort politisches Handwerk, Netzwerke und strategisches Denken gelernt. Sein Stil erinnert in mancher Hinsicht an Viktor Orbán, nur jünger und moderner. Er versteht die politische Mentalität des Landes gut und weiß, wie man Mehrheiten organisiert.

Zugleich besitzt er den notwendigen Machtwillen, um bis an die Spitze zu gelangen. Sein öffentlicher Durchbruch gelang ihm wortwörtlich, indem er seine eigene Frau, die damalige Justizministerin, im Familienheim abhörte und mit diesen Aufnahmen an die Presse ging, die ihm enorme mediale Aufmerksamkeit verschafften. Diese Dynamik nutzte er konsequent. Innerhalb kurzer Zeit setzte er sich gegen die zersplitterte Alt-Opposition durch und besiegte schließlich Viktor Orbán. Das zeigt: Péter Magyar ist kein Zufallsphänomen, sondern ein hochgradig ernstzunehmender Machtpolitiker. Péter Magyars Aufstieg ist damit weniger ein Bruch mit dem System Orbán als dessen bislang folgenreichstes Nebenprodukt.

Dieser Gastbeitrag stammt von Richard J. Schenk, Research Fellow am MCC Brüssel.