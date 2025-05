Peter Thiel und Palantir: Auch in Trumps Fahrwasser tummeln sich gefährliche Globalisten

Bei allem Positiven, was über US-Präsident Donald Trump und seine durchschlagende Reformpolitik zu sagen ist, muss doch auch konstatiert werden, dass im Windschatten seiner Regierung auch Kräfte segeln, die mit der Freiheit, die Trump in vieler Hinsicht wiederhergestellt hat, wenig zu tun haben, sondern durchaus im Geheimen ihr dunkles und gefährliches Süppchen kochen – und zwar nicht minder als die unter der Biden-Administration im Hintergrund wirkenden globalistischen Mächte in Gestalt von Milliardärsstiftungen und NGOs samt ihrer freiheitsfeindlichen Agenda.

Dies gilt vor allem für den Technologiekonzern Palantir: Als die neugeschaffene und von Twitter-Chef Elon Musk geleitete DOGE-Behörde sich daran machte, den uferlos gewordenen Dschungel an Regierungsbürokratie abzubauen und überflüssige Ämter zu schließen, die nichts anderes tun, als Steuergeld zweckzuentfremden oder zu verschwenden, ließ Musk den Apparat mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchforsten. Die hier zum Einsatz gebrachte KI benötigt jedoch Unmengen von Daten – und die saugte Musks Team einfach aus sämtlichen Ministerien und anderen Regierungsstellen ab. Das Problem bei diesem Schritt: Davon profitiert auch und gerade der Konzern Palantir, das dem Milliardär Peter Thiel gegründet wurde. Dieser hatte mit millionenschwerer Wahlkampfunterstützung unter anderem US-Vizepräsident J.D. Vance den Weg in den Senat und damit auch an die Seite von Trump geebnet. Ein Interessenkonflikt? Mit Sicherheit.

Bedenkliche Machtkonzentration

Zudem war Vance persönlich für eines von Thiels Unternehmen tätig. Palantir arbeitet mit mindestens einem Dutzend Regierungsstellen der USA zusammen. Letzten Monat gab die NATO bekannt, Palantirs System “Maven Smart” erworben zu haben, eine KI-gestützte Plattform zur Gefechtsfeldanalyse und Entscheidungsunterstützung. Das System führt Daten aus unterschiedlichen Quellen in Echtzeit zusammen, um sie für militärische Einsätze nutzbar zu machen. Für all seine Produkte ist der Konzern auf gigantische Datenmengen angewiesen – und hat sich so in den letzten Jahren zu einem Spionagemoloch ungeheuren Ausmaßes entwickelt, der auch massiv in der Rüstungsindustrie mitmischt. Vor dem Hintergrund der permanenten Kriegshetze, die im Westen längst wieder salonfähig geworden ist, eröffnen sich für Palantir immer neue Betätigungsfelder.

Musks KI-Unternehmen xAI arbeitet mit Palantir zusammen, um KI im Finanzsektor einzusetzen, und im Heimatschutzministerium der USA schöpft Musks DOGE-Behörde derzeit die weltgrößte biometrische Datenbank ab, um sie im neuen „Homeland Advanced Recognition Technology System“ (HART) zusammenzuführen. Palantir erhält damit endgültigen Zugriff auf sämtliche Gesundheits-, Bewegungs- und Steuerdaten der US-Bevölkerung und zapft auch sonst alle Informationen, es nur bekommen kann, ab. Leider gehört es auch zur Wahrheit, dass diese in ihrer Gefährlichkeit nicht zu überschätzende Entwicklung ein Ergebnis der “Trump Revolution” ist, auf die durchaus kritisch hingewiesen werden muss. Der Fairness halber muss gleichwohl konstatiert werden, dass es Thiel und Palantir zuvor auch ohne größere Mühen gelungen war, sich die demokratischen Regierungen von Barack Obama und Joe Biden gewogen zu machen. Jedenfalls zeichnet sich hier eine bedenkliche Machtkonzentration ab, die in dieser Fülle beispiellos ist. Weite Teile des Militärs in aller Welt hängen bereits von Palantir ab, und darüber hinaus verfügt der Konzern eine Unzahl hochsensibler Schlüsseldaten. Sollte sich diese Macht dereinst gegen die freien Gesellschaften wenden, würden die Folgen schon jetzt sämtliche dystopischen Alpträume der Vergangenheit mühelos übertreffen.