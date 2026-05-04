Petition gegen Masern-Impfpflicht gestartet

Der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. (MWGFD) hat eine Online-Petition für die Aufhebung der Masern-Impfpflicht gestartet, die auf vergleichsweise große Resonanz stößt: Nach nur einer Woche hatte sie am Stand gestern, 3. Mai 2026, 11 Uhr 13.422 Unterstützer; 30.000 werden für eine Behandlung im Petitionsausschuss benötigt. Die Erfahrungen mit der Corona-Hysterie zeigen, dass die Gesundheitspolitik an den Interessen der Pharmaindustrie und nicht an denen der Menschen orientiert ist. Auch die aktuelle Gesundheitsreform belastet einseitig die arbeitende Bevölkerung über die Einschränkung der Familienversicherung (höhere Beiträge für Familien), höhere Zuzahlungen zu Medikamenten und reduzierte Leistungen.
Die Pharmaindustrie wird geschont. Deutschland hat hinter den USA und der Schweiz das drittteuerste Gesundheitssystem der Welt; Spanien ist bei gleichwertiger Versorgung bei den Kosten pro Kopf der Bevölkerung 44,7 Prozent billiger. Jahrhundertelang waren die Kinderkrankheiten (Masern, Röteln, Keuchhusten, Windpocken und Mumps) kein Problem. Die Erkrankung verlief bei Kindern glimpflich und danach hatten sie einen lebenslangen Schutz. In den 70er Jahren wurde dann eine Impfung eingeführt, die im März 2020 bei Masern zur Pflicht gemacht wurde. Bisher werden noch traditionelle Impfstoffe eingesetzt, also künstlich gezüchtete und dann abgetötete Viren. Bei Corona kamen dagegen gentechnisch veränderte Proteine zum Einsatz, die für das Immunsystem so aussehen sollen wie Viren. Trotz der Erfahrungen mit Contergan wurden die aber vor dem Masseneinsatz nicht auf mögliche Nebenwirkungen getestet.
Mehr Herz- und Kreislauferkrankungen
Das Norwegische Institut für Öffentliche Gesundheit hat festgestellt, dass der Gebrauch von Medikamenten für Herz- und Kreislauferkrankungen in der Altersgruppe von 15 bis 44 Jahren sich von 2020 bis 2025 um fast 28% gesteigert hat. Allein in der Klasse von 30 bis 34 hat sich der Anteil der Betroffenen pro 1.000 in den Jahren von 2013 bis 2020 um überschaubare 2,1 Prozent erhöht, in der Zeit von 2020 bis 2025 dagegen um stattliche 30,6 Prozent. Der pensionierte Statistik-Professor Thomas Rießinger hatte am 12. April 2026 auf über diese „Einzelfälle“ berichtet, die in einem auffälligen zeitlichen Zusammenhang zur sogenannten Corona-“Impfung” beobachtet wurden. Bereits 2022 berichtete “Reitschuster.de” über solche Einzelfälle (siehe hier, hier, hier und hier). Es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht nur einen statistischen, sondern auch einen ursächlichen Zusammenhang gibt.
Es ist für die Pharmaindustrie sehr viel billiger, massenhaft gentechnisch veränderte Proteine herzustellen, als viele verschiedene Viren zu züchten. Bei einer Impfpflicht ist es dann nicht ausgeschlossen, dass der „Impfstoff“ einfach ausgetauscht wird. Bei einer freiwilligen Impfung können sich die Patienten oder ihre Eltern zuvor davon überzeugen, dass nur echte Impfstoffe verwendet werden und keine Gentechnik gespritzt wird. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass die nötigen 30.000 Unterstützer erreicht werden. Auf dieser Seite ist das relativ leicht möglich (eine vorherige Anmeldung ist allerdings erforderlich).
Die Petition im Wortlaut
Hier der Text der Petition:
Wir fordern die sofortige Aufhebung des sog. „Masernschutzgesetzes“, bzw. der Masern-Impfpflicht, wie sie im „Masernschutzgesetz“ formuliert ist. Begründung: Das äußerst ungünstige Nutzen-Risiko-Verhältnis der Masern-Impfung ist ein Hauptargument für die sofortige Beendigung der Impfpflicht. Nach aktuellen epidemiologischen Zahlen ist in Deutschland das Risiko eines schwerwiegenden Masern-Impfschadens um ein Vielfaches höher als das Risiko, eine schwere Komplikation einer natürlichen Maserninfektion zu erleiden. Das Risiko, in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung zu versterben, ist bei uns ebenfalls mehrfach höher als das Risiko an Masern zu versterben.
Längst bevor die Masernimpfung eingeführt wurde, war die Sterblichkeitsrate der Masern in Deutschland bereits auf ein sehr niedriges Niveau nahe Null zurückgegangen. Komplikationen von Masern waren auch vor Einführung der Impfung kein Problem mehr. Die sehr seltenen Fälle komplizierter Verläufe betrafen meist vorgeschädigte oder extrem belastete Kinder. Die angeblich nur durch die Impfung zu erreichende Herdenimmunität und der behauptete Schutz vulnerabler Gruppen sind wissenschaftlich nicht belegt. Auch was die als angebliche Spätfolge der Masern dramatisierend ins Feld geführte, extrem selten auftretende „subakute sklerosierende Panenzephalitis“ (SSPE) betrifft, ist bis heute ungeklärt, ob eine vorausgegangene Masernerkrankung überhaupt als Ursache einer SSPE verantwortlich gemacht werden kann. Darüber hinaus werden durch die Impfpflicht wichtige Grundrechte verletzt, wie das in Art. 2.2 GG garantierte Recht auf körperliche Unversehrtheit, oder das in Art 6.2 GG formulierte „Elternrecht“. Auch dies ist ein gewichtiges Argument gegen eine Impfpflicht.
Im Widerspruch zu verantwortungsvollem medizinischen Handeln
Das seit März 2020 gültige sog. „Masernschutzgesetz“ widerspricht den Grundsätzen verantwortungsvollen medizinischen Handelns und beschneidet die Rechte der Kinder und ihrer Eltern. Die darin verankerte Masern-Impfpflicht bzw. Masern-Immunitäts-Nachweispflicht, die jährlich einen Geburtsjahrgang, also etwa 700.000 Kinder in unserem Land betrifft, ist rechtlich widersprüchlich und medizinisch unverantwortlich. Die im Masernschutzgesetz verankerte faktische Impfpflicht gilt für alle Kinder ab dem 1. Geburtstag, die in Kitas, Kindergärten und Schulen betreut werden, sowie für alle nach 1970 geboren Personen, die in Gemeinschafts- oder medizinischen Einrichtungen arbeiten.
In der Begründung der Notwendigkeit dieser faktischen Masern-Impfpflicht geht das Bundesministerium für Gesundheit von zahlreichen falschen Annahmen aus, die medizinisch-wissenschaftlich nicht haltbar sind, wie eine von der Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, MWGFD e.V. initiierte Arbeitsgruppe aus Ärzten, Wissenschaftlern und Juristen, in einem Informationsschreiben an alle Parlamentarier deutlich dargestellt hat. Wie bei anderen Impfungen auch, sollte es unseres Erachtens stets allein im Ermessen der Eltern der Kinder bzw. der betroffenen Erwachsenen liegen, ob diese Impfung nach entsprechender Aufklärung und Beratung durch den Arzt des Vertrauens verabreicht wird.
9 Kommentare
UNTERSCHREIBT ALLE mal sehen was von Demokratie noch übrig ist
Wem gehören denn die Kinder?
Den Eltern oder dem Staat bzw. der Regierung?
Nur Sklaven (Leibeigene) kann man zur Impfung verpflichten, freie Menschen dagegen nicht.
😜
Hallo, Sie schreiben :“Der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. (MWGFD) hat eine Online-Petition für die Aufhebung der Masern-Impfpflicht gestartet“
Diese Petition ist aber auf der Webseite mwgfd.org trotz intensiver Suche nicht zu finden!
Gruß
D. Eisermann
Im Artikel ist die Petition verlinkt, diese ist nicht auf der Seite von MWGFD, sondern auf der Bundestagsseite: https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2025/_11/_03/Petition_189940.$$$.a.u.html
Das Menschenrecht der körperlichen Unversehrtheit und der Grundsatz „Mein Körper gehört mir“ sind fundamentale Prinzipien, die das Recht jedes Einzelnen auf Selbstbestimmung, physische Integrität und Schutz vor ungewollten Eingriffen garantieren.
Das Menschenrecht der körperlichen Unversehrtheit
Verankerung: In Deutschland ist dieses Recht in Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) fest verankert: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“. Es ist zudem ein international anerkanntes Menschenrecht, das physische und psychische Gesundheit schützt.
Schutzbereich: Das Grundrecht schützt die Integrität der körperlichen Substanz (physisch) sowie die seelische Gesundheit (psychisch). Es verbietet Folter, Körperstrafen, Zwangssterilisationen oder medizinische Eingriffe ohne Einwilligung.
Schutzpflicht des Staates: Der Staat muss nicht nur selbst auf Eingriffe verzichten, sondern auch aktiv dafür sorgen, dass niemand anderer einen Menschen körperlich verletzt oder tötet.
Einschränkungen: Eingriffe sind nur auf Grundlage eines Gesetzes möglich (z.B. bei der Untersuchung von Straftätern, notwendigen medizinischen Maßnahmen)
All das setzen sie außer Kraft. Sie begehen mit der Masernimpfpflicht Verbrechen gegen die Menschenrechte.
Interessiert aber niemanden, dann es geht um Geld und Macht.
Menschenrechte klingen immer toll, aber auf der ganzen Welt gibt es keine. Und vor allem die, die sich über andere Länder aufregen, dass dort gegen die Menschenrechte verstoßen wird, sind die, die selber die Menschenrechte mit Füßen treten.
Es ist , wie die Corona verarsche nur dazu da um Kohle zu machen und hat mit Vorsorge nichts zu tun.
Bei Untersuchungen kamen auf 1 Million geimpfter Kinder 2 Todesfälle. Auf 1 Million ungeimpfter Kinder aber nur 1 Sterbefall! Das ganze Gesundheits Unwesen, ist auf Geld aus und daher müssen Menschen eben Krank gemacht werden. Über Nebenwirkungen und Spätfolgen wird aber nicht berichtet!
@Petition gegen Masern-Impfpflicht gestartet
Petitionen rangieren auf der Ebene : schön, das wir darüber geredet haben.
Und was das Regime vom Volk hält, wenn die Geschäfte des Regimes oder der Oligarchen betroffen sind, konnte man hautnah und nicht selten schmerzhaft bei Corona erleben.
Damals habe ich mir mal näher für die „Impferei“ interessiert !
Wußten sie, das es einen Impffahrplan mit mehr als 25 Impfungen gibt – inzwischen mit Lauterbachs Freunden in der STIKO wahrscheinlich noch mehr ?
Wußten sie, das pro Jahr rund 1500 Impfling an dem Pieks sterben – also vor Corona – stand damals beim RKI im Kleingedruckten. ( Vermutlich Kinder und Jugendliche – denn der Impf-Fahrplan beginnt mit der Geburt und geht bis Pubertät ). Aber da impfwillige Ärzte dann auch die Totenscheine schreiben, steht da wie bei Corona mit Sicherheit nicht die Impfung als Todesursache, sondern „plötzlicher unerwarteter Kindstod – analog zu dem seit Corona neuen SADS – dem plötzlichen Erwachsenentod-Syndrom, wenn eine Obduktion keine offensichtliche Todesursache finden kann – und der Pieks ja nicht sein kann )
Ob es heute noch da steht, keine Ahnung – aber jeder kann die Qualitätsarbeit des RKI inzwischen kennengelernt haben, wenn er sich dafür interessiert. Und die anderen können sich meinetwegen täglich stechen lassen – wohl bekomms.
Aber zum Thema :Petition !
Da gäbe es die erste Aufgabe, eine Regierung zu bekommen, die sich für die Interessen des Volkes interessiert und deren Mitglieder auch fachlich kompetent sind und eben nicht der Saal-Kaste angehören ! Und das gilt derzeit und mit dieser Politiker-Generation nur für die AFD.
Haben sie diese Politiker nicht, werden sie einmal aufopferungsvoll darüber geredet haben – und am Schlu0ß steht da einer auf und sagt: ich bin von der Regierung, und wir müssen die Impfungen im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung noch verschärfen, mehr Impfungen in kürzerer Zeit !
Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere an die Pläne bei Corona : die ganze Bevölkerung innerhalb von 3 Monaten durchimpfen mit einem vierteljährlichen Impf-Abo !
Genaugenommen muß bei der Rückkehr um Rechtsstaat die gesamte „Impferei“ auf den Prüfstand kompetenter Mediziner – und jede „Zwangsimpfung“ einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen werden – nicht nur die „Masern“ !
Und das sollte für alle Gesetze gelten, das sie regelmäßig auf Sinn und Zweck geprüft und bestätigt oder angeschafft werden !
Und politische oder juristische Übergriffe, wie wir sie in den letzten Jahren seit Merkel als neue Normalität haben, müssen ebenfalls Konsequenzen haben – Politiker sein darf nicht Narrenfreiheit bedeuten !
@“…durch den Arzt des Vertrauens verabreicht wird.“
Man reiche mir eine Lupe mit der man einen findet.
Das Vertrauen ist im Laufe der Jahre dahin. Es ist nur noch eine Risiko Abwägung. Wer den größeren Schaden anrichtet, der Arzt oder die Krankheit.
Warum glauben wir etwas? Weil alle anderen es auch glauben? Weil unsere Familie und unser direktes Umfeld es glauben? Weil uns ein angesehener oder vertrauenswürdiger Mitmensch geraten hat, es zu glauben? Hat man uns in der Schule beigebracht, es zu glauben? Haben es die Massenmedien immer wieder so berichtet? Glauben wir es, weil die Idee schon so lange existiert? Allerdings sagte mein Mathe Lehrer immer: „GLAUBEN HEISST NICHTS WISSEN“
Was wäre aber, wenn alles, was wir über Infektionskrankheiten und Impfungen glauben, nur Illusion wäre?…Es ist noch gar nicht so lange her, dass tödliche Infektionen der Schrecken der westlichen Welt waren. Heute erzählt man uns, dass die medizinischen Eingriffe in Form des Impfens unsere Lebenserwartung erhöht und den massenhaften Tod verhindert hätten. Aber entspricht das wirklich der Wahrheit?
In ihrem gründlich recherchierten Buch “ Die Impf-Illusion“ zeigen Dr. Suzanne Humphries und Roman Bystrianyk die tatsächlichen Ursachen der Krankheiten und den Zusammenhang zwischen KRIEG, Lebensbedingungen, Hygiene, MANGEL–Ernährung und Gesundheit auf. Sie greifen dabei auf Fakten und Statistiken aus lange ignorierten oder übersehenen medizinischen Studien, Zeitschriften, Büchern, Zeitungen und anderen Quellen zurück, die in ihrer Gesamtheit den Mythos zerstören, dass uns das Impfen von den Infektionskrankheiten befreit hat.
Zusätzlich konfrontieren sie uns mit der beängstigenden Tatsache, dass die Impfstoffe möglicherweise eine vielköpfige Hydra neuer Krankheiten erschaffen haben, die wir bisher noch kaum verstehen, die aber für unsere Kinder und künftigen Generationen noch ungeahnt schwere Folgen haben könnten.(Mrna Impfung mit 30 TOTENKOPF GIFTEN die töten können!!!)
Daher:…Glauben Sie nichts! Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen. Dieses Buch ist das Ergebnis von 20 Jahren Forschung. Lassen Sie die Fakten sprechen. Die Wissenschaft. Nicht jemandes Meinung, sondern die Fakten. Tun Sie es jetzt!