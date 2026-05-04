Petition gegen Masern-Impfpflicht gestartet

Der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. (MWGFD) hat eine Online-Petition für die Aufhebung der Masern-Impfpflicht gestartet, die auf vergleichsweise große Resonanz stößt: Nach nur einer Woche hatte sie am Stand gestern, 3. Mai 2026, 11 Uhr 13.422 Unterstützer; 30.000 werden für eine Behandlung im Petitionsausschuss benötigt. Die Erfahrungen mit der Corona-Hysterie zeigen, dass die Gesundheitspolitik an den Interessen der Pharmaindustrie und nicht an denen der Menschen orientiert ist. Auch die aktuelle Gesundheitsreform belastet einseitig die arbeitende Bevölkerung über die Einschränkung der Familienversicherung (höhere Beiträge für Familien), höhere Zuzahlungen zu Medikamenten und reduzierte Leistungen.

Die Pharmaindustrie wird geschont. Deutschland hat hinter den USA und der Schweiz das drittteuerste Gesundheitssystem der Welt; Spanien ist bei gleichwertiger Versorgung bei den Kosten pro Kopf der Bevölkerung 44,7 Prozent billiger. Jahrhundertelang waren die Kinderkrankheiten (Masern, Röteln, Keuchhusten, Windpocken und Mumps) kein Problem. Die Erkrankung verlief bei Kindern glimpflich und danach hatten sie einen lebenslangen Schutz. In den 70er Jahren wurde dann eine Impfung eingeführt, die im März 2020 bei Masern zur Pflicht gemacht wurde. Bisher werden noch traditionelle Impfstoffe eingesetzt, also künstlich gezüchtete und dann abgetötete Viren. Bei Corona kamen dagegen gentechnisch veränderte Proteine zum Einsatz, die für das Immunsystem so aussehen sollen wie Viren. Trotz der Erfahrungen mit Contergan wurden die aber vor dem Masseneinsatz nicht auf mögliche Nebenwirkungen getestet.

Mehr Herz- und Kreislauferkrankungen

Das Norwegische Institut für Öffentliche Gesundheit hat festgestellt, dass der Gebrauch von Medikamenten für Herz- und Kreislauferkrankungen in der Altersgruppe von 15 bis 44 Jahren sich von 2020 bis 2025 um fast 28% gesteigert hat. Allein in der Klasse von 30 bis 34 hat sich der Anteil der Betroffenen pro 1.000 in den Jahren von 2013 bis 2020 um überschaubare 2,1 Prozent erhöht, in der Zeit von 2020 bis 2025 dagegen um stattliche 30,6 Prozent. Der pensionierte Statistik-Professor Thomas Rießinger hatte am 12. April 2026 auf über diese „Einzelfälle“ berichtet, die in einem auffälligen zeitlichen Zusammenhang zur sogenannten Corona-“Impfung” beobachtet wurden. Bereits 2022 berichtete “Reitschuster.de” über solche Einzelfälle (siehe hier, hier, hier und hier). Es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht nur einen statistischen, sondern auch einen ursächlichen Zusammenhang gibt.

Es ist für die Pharmaindustrie sehr viel billiger, massenhaft gentechnisch veränderte Proteine herzustellen, als viele verschiedene Viren zu züchten. Bei einer Impfpflicht ist es dann nicht ausgeschlossen, dass der „Impfstoff“ einfach ausgetauscht wird. Bei einer freiwilligen Impfung können sich die Patienten oder ihre Eltern zuvor davon überzeugen, dass nur echte Impfstoffe verwendet werden und keine Gentechnik gespritzt wird. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass die nötigen 30.000 Unterstützer erreicht werden. Auf dieser Seite ist das relativ leicht möglich (eine vorherige Anmeldung ist allerdings erforderlich).

Die Petition im Wortlaut

Hier der Text der Petition:

Wir fordern die sofortige Aufhebung des sog. „Masernschutzgesetzes“, bzw. der Masern-Impfpflicht, wie sie im „Masernschutzgesetz“ formuliert ist. Begründung: Das äußerst ungünstige Nutzen-Risiko-Verhältnis der Masern-Impfung ist ein Hauptargument für die sofortige Beendigung der Impfpflicht. Nach aktuellen epidemiologischen Zahlen ist in Deutschland das Risiko eines schwerwiegenden Masern-Impfschadens um ein Vielfaches höher als das Risiko, eine schwere Komplikation einer natürlichen Maserninfektion zu erleiden. Das Risiko, in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung zu versterben, ist bei uns ebenfalls mehrfach höher als das Risiko an Masern zu versterben.

Längst bevor die Masernimpfung eingeführt wurde, war die Sterblichkeitsrate der Masern in Deutschland bereits auf ein sehr niedriges Niveau nahe Null zurückgegangen. Komplikationen von Masern waren auch vor Einführung der Impfung kein Problem mehr. Die sehr seltenen Fälle komplizierter Verläufe betrafen meist vorgeschädigte oder extrem belastete Kinder. Die angeblich nur durch die Impfung zu erreichende Herdenimmunität und der behauptete Schutz vulnerabler Gruppen sind wissenschaftlich nicht belegt. Auch was die als angebliche Spätfolge der Masern dramatisierend ins Feld geführte, extrem selten auftretende „subakute sklerosierende Panenzephalitis“ (SSPE) betrifft, ist bis heute ungeklärt, ob eine vorausgegangene Masernerkrankung überhaupt als Ursache einer SSPE verantwortlich gemacht werden kann. Darüber hinaus werden durch die Impfpflicht wichtige Grundrechte verletzt, wie das in Art. 2.2 GG garantierte Recht auf körperliche Unversehrtheit, oder das in Art 6.2 GG formulierte „Elternrecht“. Auch dies ist ein gewichtiges Argument gegen eine Impfpflicht.

Im Widerspruch zu verantwortungsvollem medizinischen Handeln

Das seit März 2020 gültige sog. „Masernschutzgesetz“ widerspricht den Grundsätzen verantwortungsvollen medizinischen Handelns und beschneidet die Rechte der Kinder und ihrer Eltern. Die darin verankerte Masern-Impfpflicht bzw. Masern-Immunitäts-Nachweispflicht, die jährlich einen Geburtsjahrgang, also etwa 700.000 Kinder in unserem Land betrifft, ist rechtlich widersprüchlich und medizinisch unverantwortlich. Die im Masernschutzgesetz verankerte faktische Impfpflicht gilt für alle Kinder ab dem 1. Geburtstag, die in Kitas, Kindergärten und Schulen betreut werden, sowie für alle nach 1970 geboren Personen, die in Gemeinschafts- oder medizinischen Einrichtungen arbeiten.

In der Begründung der Notwendigkeit dieser faktischen Masern-Impfpflicht geht das Bundesministerium für Gesundheit von zahlreichen falschen Annahmen aus, die medizinisch-wissenschaftlich nicht haltbar sind, wie eine von der Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, MWGFD e.V. initiierte Arbeitsgruppe aus Ärzten, Wissenschaftlern und Juristen, in einem Informationsschreiben an alle Parlamentarier deutlich dargestellt hat. Wie bei anderen Impfungen auch, sollte es unseres Erachtens stets allein im Ermessen der Eltern der Kinder bzw. der betroffenen Erwachsenen liegen, ob diese Impfung nach entsprechender Aufklärung und Beratung durch den Arzt des Vertrauens verabreicht wird.