Die Bundesregierung will die Pflegeversicherung „stabilisieren“. Dafür sollen Ansprüche verändert, Leistungen begrenzt und einzelne Beiträge erhöht werden. Während Milliarden für andere politische Prioritäten mobilisiert werden, bleibt die Entlastung pflegender Angehöriger ungewiss. Vor der Anhörung am kommenden Mittwoch zeigt sich, wie leicht finanzielle Entlastung des Systems mit Entlastung der Menschen verwechselt wird. Die wichtigste Reserve der deutschen Pflegeversicherung steht allerdings in keinem Haushaltsplan: Sie sitzt nachts am Bett, hilft morgens beim Waschen und versucht anschließend, ihren übrigen Verpflichtungen nachzukommen. Diese Reserve hat einen Namen: Angehörige. Ihre Einsatzbereitschaft wird behandelt wie ein Sondervermögen, das sich aus Liebe immer wieder auffüllt. Wenn die Kräfte schwinden, beginnt für die Betroffenen eine existenzielle Krise. Für die Politik beginnt häufig eine Debatte über effizientere Strukturen.

Am 25. November 2026 wird darüber im Gesundheitsausschuss des Bundestages gesprochen. Von 15 Uhr bis 17.15 Uhr sollen Sachverständige im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus den Regierungsentwurf für ein Pflegeneuordnungsgesetz und acht Oppositionsanträge erörtern. Es handelt sich um eine öffentliche Anhörung, nicht um die abschließende Entscheidung über das Gesetz. Änderungen sind möglich und angesichts der vorgesehenen Eingriffe dringend erforderlich. Denn hinter dem verwaltungstauglichen Wort “Neuordnung“ verbirgt sich eine sehr persönliche Angelegenheit, die Verteilung von Zeit, Geld und Erschöpfung. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann nennt pflegende Angehörige „die stillen Helden unserer Gesellschaft“. Die Würdigung ist freundlich, politisch allerdings bequem. Helden leisten Außergewöhnliches, ohne auf gewöhnlichen Bedingungen zu bestehen. Wer einen verlässlichen freien Nachmittag oder eine finanzierte Vertretung verlangt, erinnert dagegen daran, dass auch Hingabe Voraussetzungen hat. Der Staat sollte seine Versorgung nicht auf der Hoffnung organisieren, dass Menschen aus Zuneigung länger durchhalten, als ihnen guttut. Die Größenordnung lässt sich beziffern: Nach der Pflegestatistik wurden Ende 2023 rund 4,9 Millionen Menschen zu Hause versorgt, 86 Prozent aller damals erfassten Pflegebedürftigen. Häusliche Pflege ist also längst die tragende Versorgungsform. Eine 2024 veröffentlichte Befragung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK unter rund 1.000 Hauptpflegepersonen ermittelte für 2023 durchschnittlich 49 Wochenstunden für Pflege und Betreuung. Knapp ein Viertel der Befragten im erwerbsfähigen Alter hatte wegen der Pflege die Erwerbstätigkeit reduziert oder aufgegeben. Solche Entscheidungen fehlen in der Kassenbilanz. Für die Familien bestimmen sie das Einkommen, die beruflichen Aussichten und den Spielraum im Alter.

Ein neuer Geldtopf übernimmt keine Nachtschicht

Das Finanzierungsproblem ist real. Ohne Gegenmaßnahmen erwartet die Bundesregierung für 2027 ein Defizit der sozialen Pflegeversicherung von rund 7,6 Milliarden Euro, für 2028 von mehr als 15 Milliarden. Eine Regierung muss darauf reagieren. Aus der Größe einer Finanzierungslücke folgt jedoch noch nicht, wer sie schließen soll. Zur ehrlichen Rechnung gehört auch, welche Last anschließend außerhalb der Versicherung weitergetragen wird. Zunächst soll der allgemeine Beitragssatz bei 3,6 Prozent bleiben. Die Beitragsbemessungsgrenze soll zugleich zusätzlich um 300 Euro monatlich steigen, der Kinderlosenzuschlag von 0,6 auf 0,9 Prozentpunkte. Ab 2028 ist für die Mitversicherung von Ehe- oder Lebenspartnern ein Zuschlag von 0,52 Prozent vorgesehen, mit Ausnahmen unter anderem für bestimmte pflegende Angehörige und Eltern von Kindern mit Behinderungen. Für Minijobs sollen Arbeitgeber dann ebenfalls Pflegeversicherungsbeiträge entrichten. Die politische Botschaft lautet Beitragsstabilität. Auf einzelnen Abrechnungen wird trotzdem mehr stehen. Ein unveränderter Prozentsatz lässt sich eben leichter vorzeigen als eine unveränderte Belastung (siehe hier und hier).

Auch auf der Leistungsseite lohnt der Blick hinter die Beschriftung. Pflegegeld und andere ambulante Leistungen sollen in neuen Budgets organisiert werden. Eine übersichtlichere Regelung kann Familien helfen. Niemand gewinnt etwas durch unverständliche Anträge. Entscheidend bleibt aber, welche Hilfe ein Haushalt tatsächlich bezahlen und welche Personen er dafür einsetzen kann. Ein größeres Monatsbudget beweist noch keine Entlastung, wenn daraus künftig Leistungen finanziert werden müssen, für die bislang ein zusätzlicher Anspruch bestand. Das Etikett auf dem Geldtopf übernimmt keine Nachtschicht (siehe hier und hier).

Erholung wird gegen den Pflegealltag ausgespielt

Besonders deutlich wird das bei der Verhinderungspflege. Sie ermöglicht Ersatz, wenn die gewöhnlich pflegende Person ausfällt oder eine Auszeit braucht. Seit Juli 2025 gibt es dafür und für die Kurzzeitpflege einen gemeinsamen Jahresbetrag. Der Entwurf will diese bisherige Absicherung umbauen. Das neue Überbrückungsbudget ist auf akute und ungeplante Situationen ausgerichtet. Eine geplante Erholung lässt sich damit nicht gleichsetzen. Private Ersatzpflege soll aus dem Entlastungsbudget finanziert werden, in dem auch das bisherige Pflegegeld aufgeht. Die Linke warnt deshalb in ihrem Antrag ausdrücklich vor dem Verlust verlässlich finanzierter Vertretung durch vertraute Menschen. Für Familien mit einem schwerbehinderten Kind oder einem an Demenz erkrankten Angehörigen ist Vertrautheit ein Teil der Versorgung. Eine Person, die Abläufe kennt und akzeptiert wird, lässt sich nicht beliebig austauschen. Wird ihre Bezahlung aus einem ohnehin benötigten Budget bestritten, konkurriert die Erholung der Pflegeperson mit dem laufenden Alltag. Ein System, das erst den ungeplanten Ausfall zuverlässig auffangen will, muss erklären, wie es den vorhersehbaren Verschleiß verhindert. Urlaub und Entlastung sind Voraussetzungen dafür, eine solche Aufgabe über Jahre erfüllen zu können.

Beim Pflegegrad 1 soll der bisherige Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat entfallen. Das neue Sozialraumbudget beginnt erst bei Pflegegrad 2. Zugleich soll der Umwandlungsanspruch wegfallen, mit dem bislang ein Teil ungenutzter ambulanter Sachleistungen für anerkannte Alltagshilfen eingesetzt werden kann. Wer darüber Unterstützung im Haushalt organisiert, braucht deshalb eine konkrete Vergleichsrechnung. Der Hinweis auf höhere Beträge an anderer Stelle sagt wenig darüber aus, ob die bisherige Hilfe weiterhin erreichbar und bezahlbar bleibt. Die Regierung setzt außerdem auf Früherkennung, Rehabilitation und eine fachliche Pflegebegleitung. Diese Ansätze verdienen eine ernsthafte Umsetzung. Die vorgesehene Begleitung soll allerdings erst ab 2029 als Anspruch gelten. In der ersten Lesung wurde bereits auf die drohende Lücke hingewiesen, wenn Menschen mit Pflegegrad 1 ihre bisherige Alltagshilfe schon 2027 verlieren. Wer heute jemanden zum Einkaufen oder zur Unterstützung im Haushalt braucht, kann mit einem späteren Beratungsanspruch wenig anfangen. Prävention verlangt gerade, rechtzeitig praktisch zu helfen (siehe hier und hier).

Weniger Ansprüche bedeuten nicht weniger Pflegebedarf

Der schärfste Widerspruch steht in der Finanzkalkulation des Entwurfs. Durch Änderungen der Begutachtungssystematik erwartet die Regierung 2027 Einsparungen von 1,3 Milliarden Euro. Für Prävention und Rehabilitation sind im selben Jahr noch keine Einsparungen angesetzt. Die gestrichene Leistungsanpassung soll 2028 weitere 4,7 Milliarden Euro sparen. Zwar ist ab 2029 eine jährliche Dynamisierung vorgesehen. Zunächst aber wird ein erheblicher Teil der Entlastung dadurch erreicht, dass Ansprüche später, geringer oder ohne die bisher geplante Anpassung gewährt werden. Höhere Zugangsschwellen können die Zahl der Leistungsberechtigten begrenzen. Sie machen einen Menschen deshalb noch nicht selbstständiger. Sein Bedarf an Unterstützung kann unverändert bestehen, auch wenn er in der Versicherungsstatistik anders erscheint. Für bereits eingestufte Menschen sieht der Entwurf Bestandsschutz bei den Pflegegraden vor. Die Folgen treffen insbesondere neue Einstufungen. Eine fachliche Prüfung der Kriterien ist legitim. Sie darf nur nicht als gesundheitlicher Fortschritt verkauft werden, wenn zunächst der Zugang zur Finanzierung enger wird. Den Erfolg von Prävention muss man am Menschen erkennen können (siehe hier und hier).

Adelheid von Stösser von der Pflegeethik-Initiative in Rheinland-Pfalz kritisiert genau diese Verwechslung: In ihrer Stellungnahme vom Juni 2026 warnt sie, veränderte Definitionen und Prüfkriterien verhinderten keine Pflegebedürftigkeit. Der Entzug früher Hilfen könne später sogar höheren Unterstützungsbedarf nach sich ziehen. Ihre grundsätzliche Kritik an den Anreizen der Pflegeversicherung reicht weit über einzelne Kürzungen hinaus. Der entscheidende Gedanke ist prüfbar. Ein Versorgungssystem muss den Erhalt von Selbstständigkeit fördern und finanzieren, statt sich mit der Abrechnung bereits eingetretener Abhängigkeit zu begnügen. Häusliche Pflege braucht allerdings fachliche Unterstützung, geeignete Wohnbedingungen und Menschen, die sie leisten können und wollen. Gute stationäre Versorgung kann unverzichtbar sein. Bei allen Trägern müssen Geldflüsse, Personaleinsatz und tatsächlich erbrachte Betreuung überprüfbar sein. Wo wirtschaftliche Anreize einer guten Versorgung entgegenstehen, müssen sie verändert werden. Die Familien dürfen dabei nicht als jederzeit verfügbare Ausweichlösung herhalten.

Absehbare Krise ist keine „Demokratie auf Zuruf“

An dieser Stelle verbindet sich die Pflegepolitik mit der Haushaltspolitik. Nach den Mitte November vom Haushaltsausschuss gebilligten Ansätzen plant der Bund 2027 insgesamt 210,46 Milliarden Euro neue Schulden. Darin enthalten sind der Kernhaushalt und die Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr. Für den Schuldendienst im Einzelplan Bundesschuld sind 41,39 Milliarden Euro vorgesehen, 11,20 Milliarden mehr als im Soll für 2026. Das sind Planwerte vor der abschließenden Verabschiedung. Sie zeigen, welche Verpflichtungen den finanziellen Spielraum künftig zusätzlich beanspruchen. Der Sachverständigenrat beziffert im Jahresgutachten 2026/ 27 die Finanzierungslücke des Kernhaushalts für 2040 je nach Umgang mit der kreditfinanzierten Verteidigung auf 2,7 bis 4,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Fortgesetzte Verschuldung schont zunächst den Haushalt, erhöht aber die spätere Schulden- und Zinslast. Parallel simuliert der Rat unter geltendem Recht einen Anstieg des gesamten Sozialversicherungsbeitragssatzes von 42,3 Prozent 2026 auf 45,4 Prozent 2030 und 49,7 Prozent 2040. Diese Summe schließt die Arbeitgeberanteile ein. Die Modellrechnungen beschreiben eine Entwicklung unter bestimmten Annahmen, die politisch verändert werden können.

In diese Lage fällt die am 18. November bekannt gewordene Einigung über die Stromsteuer. Sie soll 2027 für alle von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken, vorerst für ein Jahr. Bei 1.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch ergibt das einschließlich Mehrwertsteuer rechnerisch rund 34,81 Euro, sofern die Entlastung vollständig weitergegeben wird. Knapp 2,90 Euro monatlich können willkommen sein. Die Größe des politischen Auftritts sollte sich trotzdem gelegentlich an der Größe des Ergebnisses orientieren. Die erwarteten Mindereinnahmen von rund 5,4 Milliarden Euro sollen 2027 aus geringerem Bedarf bei der EEG-Förderung ausgeglichen werden. Für eine Fortsetzung ab 2028 fehlt noch die dauerhafte Gegenfinanzierung. Eine befristete Entlastung wird zum politischen Erfolg erklärt, während dauerhafte Finanzierungsprobleme auf der Tagesordnung bleiben. Für pflegende Familien besitzt die Erschöpfung kein Ablaufdatum zum Jahresende.

Politische Rhetorik jenseits der Realität

Auch die Prioritäten lassen sich beziffern. Der reguläre Verteidigungsetat soll 2027 nach dem Ausschussbeschluss 109,75 Milliarden Euro umfassen, 27,06 Milliarden mehr als 2026. Weitere 29,65 Milliarden kommen aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Der Finanzplan weist darüber hinaus rund 11,6 Milliarden Euro für die Ukraine-Unterstützung im Einzelplan 60 aus. Diese Ausgaben ersetzen keine Debatte über Demografie, Finanzierung und Qualität der Pflege. Sie zeigen aber, dass der Staat bei politisch vorrangigen Aufgaben sehr große zusätzliche Mittel mobilisiert. Wer in der Pflege auf Unvermeidlichkeit verweist, muss diese unterschiedliche Bereitschaft begründen. Für zusätzliche Pflegeplätze braucht es ausgebildetes Personal, Räume und eine verlässliche Finanzierung. Die Verantwortung dafür verschwindet nicht hinter getrennten Haushaltstiteln. Sicherheit umfasst auch die Gewissheit, nach einem Schlaganfall versorgt zu werden. Ein Staat, der strategische Risiken über Jahrzehnte finanziell absichert, sollte die vorhersehbare Überlastung seiner Pflegehaushalte mit vergleichbarem Ernst behandeln.

Wie weit politische Rhetorik an den tatsächlichen Problemen vorbeigehen kann, demonstrierte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am 10. November 2026 beim Medienempfang der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Berlin. Er kritisierte den „Lieferismus“ in der Politik mit, „Die Politik muss liefern. Ja, was denn zum Teufel?“ Und weiter postulierte er: „Aber wir sind doch nicht Amazon, die Politik.“ Auch eine „Demokratie auf Zuruf“ habe „noch nie funktioniert“. Nur geht es bei der Pflege weder um spontane Zurufe noch um kurzfristige Wünsche. Die demografische Entwicklung ist seit Jahrzehnten absehbar. Bereits 2023 prognostizierte das Statistische Bundesamt allein aufgrund der Bevölkerungsalterung einen Anstieg der Pflegebedürftigen von rund fünf Millionen Ende 2021 auf etwa 6,8 Millionen bis 2055. Politische Vorsorge wäre also lange vor der gegenwärtigen hausgemachten Finanzkrise notwendig gewesen. Die Ironie liegt ausgerechnet im Veranstalter: Eine Studie der FES aus dem Jahr 2023 trägt auf Seite 17 die Zwischenüberschrift “‘Politik muss liefern‘ – Grundvoraussetzung in krisenbehafteten Zeiten”. Was dort als berechtigte Erwartung politischer Unterstützung beschrieben wird, stellt Pistorius rhetorisch in die Nähe einer Konsumentenforderung. Dabei verlangen die Bürger keine Entscheidungen auf Bestellung, sondern vorausschauende Politik und die Einlösung staatlicher Verpflichtungen. Dass seit Langem vorhersehbare Entwicklungen zu Krisen werden, ist kein Beleg für überzogene Erwartungen der Bevölkerung, sondern ein Anlass, politische Versäumnisse zu untersuchen.

Politische Alternativen statt familiärer Selbstaufgabe

Die acht Oppositionsanträge eröffnen dafür unterschiedliche Wege. Die AfD will die 100.000-Euro-Einkommensgrenze beim Elternunterhalt sichern und die soziale Absicherung pflegender Angehöriger erhalten. Sie fordert eine verbindliche Definition versicherungsfremder Leistungen und deren Erstattung aus Bundesmitteln. Der Gedanke dahinter ist sachlich relevant. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben sollten nicht beiläufig allein den Beitragszahlern aufgebürdet werden. Ein Steuerzuschuss beseitigt die Kosten allerdings nicht. Er verteilt ihre Finanzierung anders. Gerade deshalb gehört diese Entscheidung offen in den Haushalt. Ein weiterer AfD-Antrag setzt auf eine organisatorische Zusammenführung von Kranken- und Pflegeversicherung und bessere Betrugserkennung. Die angeführten mehr als 20.000 Fälle 2024 betreffen nach Angaben der Bundesregierung mutmaßlichen Abrechnungsbetrug im gesamten Gesundheitswesen. Der starke Anstieg geht maßgeblich auf ein Verfahren in Schleswig-Holstein zurück. Konsequente Kontrollen sind notwendig. Eine belastbare Finanzierung lässt sich aber erst auf nachweislich erzielbare Einsparungen stützen. Die Grünen schlagen eine breitere Finanzierungsbasis, einen Ausgleich zwischen privater und sozialer Pflegeversicherung sowie Bundesmittel für gesamtstaatliche Aufgaben vor. Hinzu kommen Prävention und Rehabilitation. Ihr gesonderter Antrag zur Krisenvorsorge betrifft etwa Stromausfälle und Hitze. Für jemanden, dessen Versorgung von elektrischen Geräten abhängt, ist das eine konkrete Sicherheitsfrage. Ein Plan hilft allerdings nur, wenn Zuständigkeiten geklärt sind, Personal verfügbar ist und die notwendige Ausstattung bezahlt wird (siehe hier und hier).

Die Linke setzt mit einer Pflegevollversicherung und einem Pflegelohn an der finanziellen Überforderung an. Die Versicherung soll pflegebedingte Heimkosten vollständig tragen. Unterkunft und Verpflegung werden dadurch nicht automatisch kostenlos. Hauptpflegepersonen sollen einen nach Aufwand bemessenen eigenen Zahlungsanspruch erhalten, bei hohem Aufwand mindestens in armutsfester Höhe. Weitere Anträge (siehe hier und hier) wenden sich gegen den Verlust der bisherigen Verhinderungspflege und der Alltagshilfen. Über Ausgestaltung und Finanzierung lässt sich streiten. Der Pflegelohn benennt jedoch einen blinden Fleck der bisherigen Ordnung: Die Tätigkeit, auf der das System wesentlich beruht, braucht eine eigenständige materielle Absicherung. Aus einer Bezahlung darf keine Verpflichtung zur häuslichen Selbstaufgabe werden. Wer pflegt, braucht eine reale Wahl, Pausen und professionelle Unterstützung. Wer es nicht leisten kann, darf nicht als weniger fürsorglich gelten. Finanzielle Ansprüche müssen deshalb mit erreichbaren Angeboten verbunden werden. Ein bewilligter Betrag hilft wenig, wenn sich dafür keine geeignete Hilfe finden lässt.

Es geht auch anders

Dass sich die Versorgung auch anders organisieren lässt, zeigen bereits örtliche Initiativen. Im Landkreis Mayen-Koblenz beschloss der Kreistag im Dezember 2025 das Pilotprojekt „QuartierPflege“. In der Gemeinde Thür soll ein kommunaler Pflegedienst professionelle Betreuung mit organisierter Nachbarschaftshilfe verbinden. Das Modell befindet sich noch im Aufbau. Im sachsen-anhaltischen Bitterfeld-Wolfen existiert dagegen bereits seit Oktober 2023 ein Servicepunkt für Nachbarschaftshilfe, der qualifizierte Helfer für alltägliche Unterstützung vermittelt. Der dort ansässige AfD-Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler plädierte in einer Stellungnahme gegenüber der Autorin dafür, zunächst vorhandene Angebote, ihre tatsächliche Reichweite und die Versorgungslücken zu untersuchen und bemerkte treffend: “Entscheidend ist nicht, ob ein Angebot auf dem Papier existiert, sondern ob die Hilfe bei den Menschen ankommt.”

Im Kreis Neuwied wiederum hat Adelheid von Stösser mit der Pflegeethik-Initiative Deutschland das „HelferNetz-daheim“ aufgebaut. Dort leisteten 20 ehrenamtlich Engagierte im Jahr 2025 rund 2.100 Helferstunden. Für den weiteren Ausbau bleibt die Initiative auf Spenden und Fördermittel angewiesen. Diese Ansätze unterscheiden sich in ihrer Organisation und Finanzierung, verfolgen jedoch ein gemeinsames Ziel. Unterstützung dort verfügbar zu machen, wo Menschen leben, bevor Überforderung und zunehmende Pflegebedürftigkeit ihnen die Selbstständigkeit nehmen. Ob und unter welchen Bedingungen sich die Modelle dauerhaft finanzieren und auf weitere Regionen übertragen lassen, bedarf einer sorgfältigen Prüfung. Sie machen jedoch deutlich, dass die Zukunft der Pflege nicht allein von Beitragssätzen und Leistungskatalogen abhängt. Pflege braucht eine funktionierende örtliche Infrastruktur, deren Angebote verlässlich miteinander verbunden werden können.

Die Anhörung endet – die Pflegeschicht nicht

Die Regierung verweist für weitergehende Lösungen auf eine Strukturkommission, deren Vorschläge bis Ende Januar 2027 vorliegen sollen. Weitere Reformschritte werden zum Juli angestrebt. Doch schon die erste Stufe ist finanziell kein abgeschlossener Rettungsplan. Für 2027 rechnet die Bundesregierung ohne Gegenmaßnahmen mit einem Defizit der sozialen Pflegeversicherung von 7,6 Milliarden Euro. Die geplante Reform soll die Finanzlage um 6,25 Milliarden Euro verbessern. Doch selbst wenn sämtliche Maßnahmen die erwartete Wirkung erzielen, bliebe eine Finanzierungslücke von 1,35 Milliarden Euro. Die Reform würde das Defizit damit zwar deutlich verringern, aber nicht vollständig beseitigen (siehe hier und hier). Unter der Rubrik „Alternativen“ steht im Gesetzentwurf dennoch das knappe Wort „Keine“. Wer die acht danebenliegenden Oppositionsanträge liest, erkennt zumindest, wie viel politische Entscheidung in dieser vermeintlichen Alternativlosigkeit steckt. In der ersten Lesung haben Minister und Koalitionsfraktionen Nachbesserungen angekündigt. Die Anhörung sollte für typische Pflegehaushalte sichtbar machen, welche Unterstützung verbleibt, wer die Vertretung bezahlen kann und welche Übergänge abgesichert sind. Eine Kasse kann rechnerisch entlastet werden, während Familien mehr Arbeit übernehmen und Kommunen später höhere Kosten tragen. Eine solche Verschiebung verdient keine Erfolgsmeldung.

Pflegepolitik braucht eine Rechnung, in der auch die erschöpfte Tochter, der pflegende Partner und die Eltern eines behinderten Kindes vorkommen. Ihre Zeit ist begrenzt, ihre Gesundheit verletzlich, ihre Liebe kein staatlicher Finanzierungstitel. Am 25. November soll die Anhörung Punkt Viertel nach Fünf enden. In den Wohnungen beginnt danach die nächste Pflegeschicht. Eine Neuordnung verdient ihren Namen erst, wenn dort etwas leichter wird.

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Dieser Beitrag erschien zuerst auf “GlobalBridge”.