Pflegekräfte, lasst euch nicht ausnutzen!

Aktuell ist eine private Pflegeheimkette pleite und steht ein halbes Dutzend Altenheime vor dem Aus. Seitdem Energie zum kaum noch bezahlbaren Luxusgut geworden ist, sind schon einige Heime insolvent gegangen – obwohl es genug Kunden gibt.

Nunmehr liest und hört man, dass den betroffenen Pflegekräften seit Februar kein (volles) Gehalt mehr bezahlt wurde. Im Februar gab es eine Teilzahlung von einem Fünftel. Im März blieb der Lohn ganz aus. Pflegekräfte berichten, dass sie sich privat Geld geliehen haben und jetzt einen Kredit aufnehmen müssen. Viele von ihnen arbeiteten weiter – trotz ausbleibender Entlohnung.

Ich bin selbst Pfleger. Mein eindringliche Bitte: Tut das nicht! Hört auf, den barmherzigen Samariter zu spielen und euch diesem Schweinesystem zu opfern! Denn ihr werdet gnadenlos ausgenutzt. Wenn ich ehrenamtlich arbeite, vereinbare ich das und dann ist es gut. Dann lese ich alten Menschen etwas vor, fahre sie spazieren oder beschäftige mich sonst mit ihnen. Ich leiste aber ehrenamtlich sicherlich keine verantwortungsvolle Akkord- und Knochenarbeit im Schichtsystem. Zum Glück sehen die meisten Nutzer der sozialen Medien das ebenso. Natürlich gehen auch wir Pflegekräfte für Geld arbeiten. Luft und Liebe, Applaus und nette Dankesworte zahlen weder unsere Miete noch andere Rechnungen. Aber es gibt auch vereinzelt Stimmen, die jene kritisieren, die schreiben, dass sie ohne Gehalt sofort aufhören würden, zu arbeiten. Diese Menschen seien ohne (Verantwortungs-)Gefühl und sollen woanders arbeiten (nicht in der Pflege, die verantwortungsvolle Menschen brauche). Leider kommen diese gefühlvollen Stimmen oft von mitfühlenden Frauen, die sich um die Pflegebedürftigen sorgen. Das hilft aber nicht. Es animiert sogar dazu, Pflegekräfte nicht ernst zu nehmen und weiter auszunutzen.

Erpressung von der übelsten Sorte

Das ist emotionale Erpressung von der übelsten Sorte. Wie schon gesagt: Wenn ich irgendwo ehrenamtlich arbeite, vereinbare ich das bzw. mache ich das. Wenn ich für Gotteslohn arbeite, lege ich die Ordenskluft an. Aber im Orden brauche ich mir keine Gedanken darüber machen, dass ich vom Vermieter auf die Straße gesetzt werde oder kein Geld mehr für den Einkauf habe. Selbst Sklaven hat man ganz überwiegend mit Obdach und ausreichender Nahrung versorgt. Die ausbleibende Gehaltszahlung ähnelt (oder unterbietet gar) die Sklaverei: Arbeit ohne Lohn (und sogar ohne Kost und Logie). Ohne Bruttolohn wird natürlich auch nichts in die Rentenkasse eingezahlt. Das ist bei zwei, drei Monaten sicher noch nicht dramatisch, sollte aber auch beachtet werden, da die meisten Pflegekräfte Frauen sind, die ohnehin niedrige Renten (wegen Ausfallzeiten, Teilzeit et cetera) zu erwarten haben.

Natürlich lieben die meisten Pflegekräfte ihren Beruf und machen ihn mit Herzblut. Sie verzichten auf Pausen und gehen häufig über ihre persönliche Belastungsgrenzen hinaus. Deswegen verdienen sie umso mehr die (pünktliche und vollständige) Gehaltszahlung. Pflege ist inzwischen sehr professionell und anspruchsvoll geworden. Es hat immer weniger mit einer seichten Hausfrauentätigkeit im Schwarzwaldklinik-Ensemble zu tun. Ich sage es ganz offen, so sehr ich meinen Beruf liebe: Wenn ich kein Gehalt bekommen würde, ginge spätestens am zweiten Werktag ein gesalzener Brief raus – eine Abmahnung mit Wochenfristsetzung. Wird diese ungenutzt verstrichen, würde ich sofort fristlos kündigen und mir unverzüglich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Das ausstehende Gehalt würde versuchen einzuklagen, wenn noch irgendwie die Aussicht auf Erfolg bestehen würde. Ich habe leider weder einen reichen Privatier im Hintergrund, noch eine reiche Tante, die mir ihre Villa vererben will. Also brauche ich Arbeitseinkommen, um den Vermieter und andere zu bezahlen.

Opferbereitschaft ist vollkommen fehl am Platze

Es ist ganz sicher nicht so, dass mir die Pflegebedürftigen egal wären. Aber ich habe laufende Kosten und ich würde es auch nicht einsehen, in dieser Schweinegesellschaft monatelang unentgeltlich zu malochen. Dann muss der Staat eben zusehen, wie die Menschen versorgt werden. Öffentlichkeit herstellen und die Verantwortlichen in den Fokus rücken! Nicht die kleine Pflegekraft ist für Misswirtschaft, Insolvenzverschleppung und Politikversagen verantwortlich. Wahnsinn! Ich bin wirklich wütend. Wütend über die, die durch teils betrügerische Misswirtschaft die Heime, Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegekräfte in diese Situation gebracht haben – aber auch wütend über emotional säuselnde Pflegekräfte, die in die Kamera heulen, dass sie die Bewohner nicht im Stich lassen konnten, obwohl seit Monaten kein Gehalt mehr bezahlt wird. Und ich bin wütend über Mitmenschen, die noch erwarten, dass sich Pflegekräfte für solche Manager aufopfern.

Leute! Bitte! Diese endlose Opferbereitschaft ist vollkommen fehl am Platze. Bei “Wurst-König” (eine berühmte Imbisskette im Ruhrgebiet) war es dasselbe: Da arbeiteten die Frauen – überwiegend waren es weibliche Beschäftigte – auch weiter, obwohl längst schon kein Gehalt mehr floss und die Firmenleitung auf Tauchstation gegangen war. Abmahnung und notfalls fristlose Kündigung drohen den Arbeitnehmern sonst – vermeintlich.

Wie Pflegesklaven sagen nein!

Ich will keine Geschlechterdebatte aufmachen, aber die allermeisten Männer würden kaum monatelang ohne Gehalt arbeiten. Leider sind viele Frauen beruflich immer noch viel zu devot, gutgläubig und unterwürfig – gerade im sozialen Bereich. Ich beobachte das immer wieder. Die Arbeitnehmer gehen in der Regel bekanntlich ohnehin in Vorleistung: Sie arbeiten einen ganzen Monat und bekommen erst ganz am Ende – oder sogar erst im Folgemonat – das Entgelt. Sprich: Die betroffenen Pflegekräfte arbeiten seit Jahresanfang für ein lauwarmes Dankeschön. Nein!

Was schenkt uns Pflegesklaven denn die Bürgergeld-Gesellschaft, die sich im Stadtpark die Sonne auf den Pelz scheinen lässt, während wir zur zehnten Schicht in Folge marschieren? Was schenken uns Pflegesklaven die Politiker, die fordern, dass wir mehr arbeiten sollen, während wir in manchem Dienst – trotz voller Blase – kaum die Zeit finden, zur Toilette zu gehen, und dann noch monatelang auf Lohn verzichten und an unser eigenes gutes Pflegeherz appellieren? Ein ganz klares Nein meinerseits!

Macht so einen Scheiß nicht mit! Auch wir Pflegenutten haben unseren Preis. Ohne Lohn keine Pflege!