Der Aufenthaltsort der nordkoreanischen Streitkräfte in Russland war ein Rätsel – bis jetzt. Wir enthüllen es hiermit. Trotz Einwänden des russischen Militärs durften koreanische Truppen schließlich in Kursk kämpfen. Präsident Putin hatte zwingende Gründe für diese Entscheidung. Ich habe wiederholt geschrieben (siehe etwa hier), dass sich in Kursk keine nordkoreanischen Truppen befanden, trotz gegenteiliger Behauptungen des Kiewer Regimes und der westlichen Medien. Zum Zeitpunkt meiner Schriften gab es trotz der lückenlosen Überwachung des Schlachtfelds durch Satelliten und Drohnen auch nicht den geringsten Beweis für ihre Anwesenheit. Die BBC interviewte ukrainische Soldaten in Kursk, die angaben, nie nordkoreanische Soldaten gesehen zu haben. Sowohl “France 24” als auch “Asia Times” untersuchten Videos und Fotos, die angeblich nordkoreanische Truppen zeigten und vom Kiewer Regime und seinen Unterstützern fabriziert wurden.

Aus militärischer Sicht machte der Einsatz nordkoreanischer Soldaten wenig Sinn, wie ich bereits zuvor erläutert hatte. Wenig überraschend wiesen russische Blogger auf Telegram, von denen viele Verbindungen zum Militär haben, die Vorstellung einer nordkoreanischen Truppenstationierung in Kursk zurück. Doch nun sind nordkoreanische Truppen endlich in Kursk eingetroffen, wie Präsident Putin selbst bestätigte. Russische Blogger auf Telegram äußerten Bedenken hinsichtlich dieser Entwicklung. Ihre Frustration ist jedoch nicht neu – sie äußern regelmäßig ihre Enttäuschung über Putins Waffenstillstände, die der Feind ausnutzt, um aufzurüsten, neu zu gruppieren und den russischen militärischen Vormarsch zu beeinträchtigen.

Widerwille des russischen Militärs

In der Vergangenheit lehnte das russische Oberkommando Putins Waffenstillstände ab, da es sie als störend für die operative Dynamik ansah. Beispiele hierfür:

Die Serie von Waffenstillständen begann schon im August 2014: Von Russland unterstützte Milizen standen kurz davor, Mariupol einzunehmen, als Putin einen Waffenstillstand verkündete.

Februar 2015: Das Minsker Abkommen führte einen Waffenstillstand ein, den das Kiewer Regime nicht einhielt

Aleppo (2016–17): Pensionierte Generäle kritisierten öffentlich Waffenstillstände, da diese dem Feind die Erholung ermöglichten.

Russland-Ukraine-Verhandlungen 2022: Nach einer Vereinbarung mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über die Aufnahme von Friedensgesprächen wurde ein Waffenstillstand eingeleitet. Das russische Militär zeigte offen seine Verärgerung über diese Entscheidung.

Die aktuelle Frustration spiegelt diese Stimmung wider: Generäle wie Gerassimow betrachten den Waffenstillstand vom Mai 2024 – Berichten zufolge – als kontraproduktiv, da er Fortschritte in kritischen Gebieten wie Chasiv Yar verzögert und der Ukraine wertvolle Zeit für die Verstärkung ihrer Verteidigung verschafft.

Mangelnde Fitness

Putin priorisiert häufig politische Ziele gegenüber militärischen Ratschlägen, was zu Friktionen mit der Militärführung führt. Russische Quellen bestätigten, dass nordkoreanische Soldaten von russischen Streitkräften intensiv ausgebildet wurden. Diese Truppen wurden als außerordentlich enthusiastisch und als hoch motiviert beschrieben. Sie wurden jedoch durch veraltete Taktiken behindert und durch ihre geringe Erfahrung gefährdet – die nordkoreanische Armee hat seit dem Koreakrieg der 1950er Jahre keinen richtigen Krieg mehr geführt. Darüber hinaus mussten sich die russischen Trainer mit ihren gesundheitliche Problemen und der mangelnden Fitness befassen, was darauf hindeutet, dass der Einsatz eines nur beschränkten Teils der nordkoreanischen Truppen in Kursk in erster Linie dazu gedient hat, sie mit moderner Kriegsführung vertraut zu machen.

Es war der nordkoreanische Führer Kim Jong Un, der seine Truppen an der Schlacht um Kursk teilnehmen lassen wollte, um sie mit modernen Kampftechniken vertraut zu machen. Putin stimmte zu; jedoch wurden diese Truppen bisher nur in der russischen Region Kursk und nicht entlang der Front stationiert. Putins Entscheidung wurde durch Russlands unzureichende Artilleriegranatenproduktion beeinflusst. Russland feuert täglich etwa 28.000 Artilleriegranaten ab, was etwa 10 Millionen pro Jahr entspricht. Seine Produktionskapazität wird jedoch auf nur 3 bis 5 Millionen Granaten pro Jahr geschätzt – unzureichend für anhaltende, intensive Gefechte.

Gefühl der Gegenseitigkeit

Nordkoreas gemeldete Fähigkeit, jährlich etwa 9 Millionen Granaten zu produzieren, trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen und ermöglicht es Russland, sein Bombardement aufrechtzuerhalten oder zu verstärken. Die Truppenentsendung zur Unterstützung Russlands in Kursk wurde im Juni 2024 durch einen gegenseitigen Beistandspakt zwischen Kim Jong Un und Wladimir Putin formalisiert. Dieses Verteidungsabkommen verpflichtet beide Nationen, sich im Falle eines Angriffs gegenseitig Hilfe zu leisten. Sollte es zu einem militärischen Konflikt zwischen Nordkorea, den USA und Südkorea kommen, könnte sich Russland zum Eingreifen gezwungen sehen – nicht nur aufgrund vertraglicher Verpflichtungen, sondern auch aus einem Gefühl der Gegenseitigkeit für Nordkoreas Unterstützung in Kursk

Präsident Putin, ausgebildeter Jurist und bekannt für seine vorsichtige und eher risikoscheue Herangehensweise, würde eine solche Entscheidung jedoch wahrscheinlich auf Russlands strategische Interessen, seine Fähigkeit, sich in mehrere Konflikte einzubringen, und die umfassenderen geopolitischen Implikationen einer Unterstützung Nordkoreas gegen mit den USA verbündete Streitkräfte stützen. Die Aufnahme nordkoreanischer Truppen in Kursk – trotz Russlands Fähigkeit, die einfallenden ukrainischen Streitkräfte allein zu besiegen – hat den Druck auf Putin, in einem solchen Szenario Gegenleistung zu erbringen, jedoch zweifellos erhöht.