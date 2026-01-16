Pinocchio im Kanzleramt: Merz hat den Atomausstieg als Fehler erkannt – aber es wird unbeirrt weitergesprengt…

Die neuesten Ergüsse von Friedrich Merz haben jene Qualität erreicht, bei der man unwillkürlich staunend innehält – weil das Ausmaß an politischer Selbstverleugnung inzwischen so groß ist, dass selbst abgebrühte Beobachter kurz den Boden unter den Füßen verlieren. Wenn der Kanzler nun den Atomausstieg als schweren strategischen Fehler bezeichnet, klingt das zunächst wie ein Akt verspäteter Ehrlichkeit; bei näherer Betrachtung entpuppt es sich jedoch als nichts anderes als eine weitere rhetorische Nebelkerze. Denn hinter den vernünftig klingenden Worten wird das genaue Gegenteil betrieben – so wie bei Klima, Schuldenbremse, Migration. Hier bedeutet es: Es wird munter weitergesprengt. Während Merz vor Wirtschaftsvertretern Einsicht simuliert, fallen draußen die Kühltürme. Reaktoren werden irreversibel zerstört. Technische Infrastruktur, die zu den modernsten und sichersten der Welt gehörte, verschwindet unter Staubwolken – während dieselbe Partei, die diesen Irrweg einst beschloss, so tut, als habe sie mit den Folgen nichts mehr zu tun. Nach Fukushima beschloss Merkel in einer ihren früheren irrationalen Entscheidungen den Atom-Exitus im Alleingang; es war der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg – ohne äußeren Zwang, ohne ökonomische Notwendigkeit, getragen von moralischer Hysterie und politischer Feigheit. Jahre später erkannte man bereits den Fehler und die katastrophalen Folgen. Nun spricht ihn auch Merz laut aus – und arbeitet gleichzeitig mit Hochdruck daran, jede Rückkehr unmöglich zu machen. Das ist keine Selbstkritik oder gar Lernfähigkeit, das ist organisierte Verantwortungslosigkeit und politischer Zynismus.

Als die Folgen dieses energiepolitischen Amoklaufs spürbar wurden, kaschierte man sie zunächst. Billiges russisches Pipeline-Gas sollte den selbst verursachten Mangel an grundlastfähiger Energie ausgleichen. Atomkraft weg – dafür aber wenigstens Russen-Gas: Unbegrenzt verfügbar, günstig, verlässlich, tragfähig für Industrie und Wohlstand. Doch dann kam der zweite Fehler – noch größer, noch dümmer, noch zerstörerischer:

Mit dem Ukraine-Krieg und den Sanktionen kappte Deutschland diese Versorgung freiwillig, aus moralischer Selbstüberhöhung und in strategischer Blindheit.

Danke für soviel Blödheit

Ab diesem Moment war auch diese Alternative – und Brücke zum Osten – verbrannt. Das mögliche Backup – Nord Stream – wurde mit Duldung oder sogar Mitwissen weggesprengt. Anstelle von sauberem Erdgas Stelle trat teures, unökologisches LNG zu Weltmarktpreisen – inklusive Transport, Verflüssigung und Regasifizierung. Ein Preismodell, das jede industrielle Kalkulation pulverisiert. Atom- und dann noch Gasausstieg, dazu noch Klimaideologie und künstliche Verteuerung durch Energieplanwirtschaft mit Wind und Solar: Es waren Fehlentscheidungen, die für sich alleine betrachtet bereits verheerend waren. Zusammengenommen wirken sie ruinös. Zuerst zerstört man jede sichere, günstige Energieerzeugung im eigenen Land, dann verzichtet man auf preiswerte Pipeline-Versorgung. Die Konsequenzen sind eindeutig: Die Industrie verliert ihre Grundlage. Produktionsverlagerungen beginnen. Standorte schließen. Die Wertschöpfung wandert ab. Geschadet haben die Russland-Sanktionen am Ende nur Europa – vor allem Deutschland. Und Putin? Ist nicht etwa geschwächt, sondern verkauft sein Gas einfach an andere. Zu noch lohnenderen Bedingungen. Diese Länder profitieren nun von günstiger Energie, bauen Industrie auf und werden stärker – und sagen grinsend danke für soviel Blödheit Deutschlands, das moralisch geschniegelt und ökonomisch entkernt zurückbleibt.

Merz steht heute ebenso für diese irre Selbstvernichtungspolitik wie sein Vorgänger Scholz. Und auch Markus Söder fügt sich nahtlos in dieses Schauspiel ein: Er nennt den Atomausstieg ebenfalls einen Fehler – und lässt trotzdem weiter sprengen. Trotz Erkenntnis des Wahnsinns weiter zerstören: Diese Gleichzeitigkeit ist kein Unfall. Sie ist das Muster einer völlig absurden, schizophrenen Politik. Merz spricht heute von Realität, Marktpreisen und Korrekturen – und seine seine Antwort heißt: Mehr Gaskraftwerke. Da der russische Hauptlieferant mutwillig ausgesperrt wurde, bedeutet dies: Noch mehr Abhängigkeit, noch höhere Preise und dauerhafte Subventionen. Das Naheliegende und für richtig Erkannte hingegen – Atomkraft – wird nicht etwa reaktiviert oder der fatale Ausstieg korrigiert. Die Fehlentscheidung wird einfach übertüncht. Das ist keine Kehrtwende. Das ist Täuschung, sogar Betrug. Man benennt den Fehler, um ihn politisch zu begraben. Man spricht die Wahrheit aus, um sie für folgenlos zu erklären. Diese Politik lügt nicht, indem sie Unsinn erzählt. Sie lügt, indem sie das Richtige sagt und trotzdem das Falsche tut. Und sie setzt darauf, dass die Bürger den Unterschied nicht mehr erkennen.