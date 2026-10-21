Pinocchio Merz: Türkische Gastarbeitermärchen aus Tausendundeiner Nacht

Kanzler Friedrich Merz von Münchhausen verhöhnt mal wieder die Aufbauleistung des eigenen Volkes nach dem Krieg. Nach vor kurzem erst Hendrik Wüst als erster deutscher Ministerpräsident den Wahlkampfauftakt in der Türkei eröffnet und seinen Ergebensheitsbesuch an der Hohen Pforte bei Sultan Erdogan absolviert hatte, ehe er sich bei den NRW-Landtagswahlen 2027 dem Wahlvolk (darunter inzwischen allein 600.000 türkischstämmigen Wählern) zur Wiederwahl stellt, wiederholt nun auch Merz die von Wüst dort verbreitete faktenfreie Geschichtsklitterung über den angeblichen Wiederaufbau Deutschlands durch türkische Gastarbeiter. Bei Merz war der Anlass eine Feier zum 65. Jubiläum des Gastarbeiter-Anwerbeabkommens mit der Türkei. Merz nannte dort die Einwanderung türkischer Arbeitskräfte eine “Erfolgsgeschichte”, durch die das Land kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich “und auch kulinarisch” bereichert worden sei.

“Türkische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter haben die industrielle Substanz unseres Landes mitaufgebaut”, sagte Merz, und log weiter, die Türken hätten “die Infrastruktur des Wohlstandes geschaffen, in der wir heute leben”, und “das kulturelle Gesicht der Bundesrepublik Deutschland tiefgreifend mitgestaltet”. Tenor: Ohne die Zuwanderung, Bereicherung und Aufbauleistung von Türken überwiegend aus den damals abgehängtesten, strukturschwächsten Gegenden Anatoliens würden wir Deutschen noch immer auf den Bäumen leben. Diese Rahmung gehört längst zum guten Ton und Standardrepertoire des deutschen Selbsterniedrigungsnarrativs. Beabsichtigter Nebeneffekt ist die Umkehr der Dankbarkeit. Müssten eigentlich die Türkei – und die türkischen Gastarbeiter nebst ihren Nachfahren anlässlich des 65. Jubiläums des Gastarbeiterabkommens Deutschland danken für die Aufnahme und Ermöglichung eines Lebens in Wohlstand und Frieden, welches so in der Türkei für die meisten von ihnen nicht ansatzweise möglich gewesen wäre, wälzt sich stattdessen Deutschland im Staub und schmückt sie mit fremden Federn. Merz wiederholte seine so freche wie falsche Darstellung inzwischen nochmals auf X.

Ein weiteres Element des deutschen Nationalmasochismus

Es ist bemerkenswert, wie wenig Probleme die türkische Gemeinde – wie auch die Regierung in Ankara – mit diesem politischen “Urheberrechtsverstoß” haben; nur allzu gerne schlüpft man in die zugewiesene Heldenrolle und profitiert vom chronisch schlechten Gewissen der Deutschen. Die Überbetonung einer angeblichen Leidensgeschichte schrecklicher rassistischer und diskriminierender Erfahrungen ergänzt dieses Fiktion passend. Neben der zwanghaften Überbetonung der dunkelsten Abschnitte der deutschen Geschichte ist das Schlechtreden und Herabwürdigen eines ihrer positivsten Kapitel – des Wiederaufbaus aus völliger Zerstörung nach den Greueln und Abgründen der NS-Diktatur als beispielloser Kraftakt eines gebrochenen Volkes zwar durchaus mit internationale Hilfe, aber aus eigenem Fleiß und Selbstbehauptungswillen – das zweite große Polit-Mantra des deutschen Nationalmasochismus, der sich inzwischen auch die einstige Partei Konrad Adenauers und Helmut Kohls ergriffen hat. Mit der Degradierung der Trümmerfrauen zum angeblich bloßen Mythos und der Legende, ohne Care-Pakete und Marschallplan wäre Deutschland nie zurückgekommen – beides allzu gerne kolportiert von einem mit der Bundesrepublik als Altnazistaat seit jeher fremdelnden linken Feuilleton – ist wird nun die Ehre der Generation Wirtschaftswunder abgeschnitten und auf eine – damals noch sehr überschaubare – türkische Arbeitsdiaspora outgesourct.

Die kontrafaktischen Erzählungen, mit welchen nun auch Kanzler Merz erneut die Wiederaufbauleistung einer Kriegs- und Nachkriegsgeneration diffamiert, die unter heute unvorstellbaren Entbehrungen nach Jahren von Krieg, Hunger und Zerstörung in oft bis 80-Wochenstunden dauernder Maloche in den Zechen und Stahlwerken, im Hoch- und Tiefbau und überall sonst heute undenkbaren Wachstumsraten ihr Land hochbrachte und den Grundstock für den heute dekadent und achtlos verschleuderten Wohlstand legte, sind mit Zahlen und Fakten leicht zu widerlegen – auch wenn sich seit Jahren ein ganzes akademisches Milieu an der Relativierung und Verleugnung dieser beispiellosen Erfolgsgeschichte abarbeitet.

Als die ersten kamen, war die Party schon vorbei

Schon vergangene November konstatierte die “Welt“: „Mit türkischen Gastarbeitern hat das deutsche Wirtschaftswunder nichts zu tun”. Autor Sven-Felix Kellerhof verwies in seinem Beitrag unter Berufung auf amtliche Dokumente, dass die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer in Westdeutschland von 0,4 Prozent im Jahr 1954 auf 3,1 Prozent zum 30. Juni 1962 zugenommen hatte. In dieser Hochphase des Wirtschaftswunders – mit heute völlig unvorstellbaren jährlichen Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts von fünf bis elf Prozent! – stammten also zu Beginn 99,6 Prozent, am Ende 96,9 der Beschäftigten aus Deutschland. Von diesen übrigen waren zum Stichtag 30. Juni 1962 genau 265.978 aus Italien gekommen – dem Land, mit dem Deutschland 1955 das erste Anwerbeabkommen geschlossen hatte –, weitere 87.327 aus Spanien, 69.146 aus Griechenland, 47.427 aus Österreich. Erst im letzten Jahr dieses Zeitraums, als die Aufbauleistung längst vollbracht war, kamen dann auch die ersten Türken – 15.318 insgesamt bis Ende 1962, ein vernachlässigter Promillebruchteil.

Zwischen 1962 und 1969 waren es dann, wie “Nius“ darlegt, insgesamt 212.951 Türken, die eine Arbeit in Deutschland aufnahmen – weniger als ein Prozent der Beschäftigten insgesamt. Diese “ersten Türken“ in Deutschland, die quasi den Grundstock einer heute rund 3,1 Millionen starken türkischen und türkischstämmigen Gemeinde in Deutschland bildeten, waren sicherlich fleißige, tüchtige und verdienstvolle Arbeitskräfte; aber abgesehen davon, dass Wirtschaftswunder, Wachstum und Aufbau da schon 15 Jahre zurücklagen, kann ihr damals so geringer Anteil nicht einmal ansatzweise relevant für die deutsche Wirtschaft gewesen sein. 1961, als die ersten von ihnen nach Deutschland kamen, war die BRD bereits mit weitem Abstand die Exportnation Europas und lag mit ihrem Außenhandelsvolumen weltweit auf Platz 2 – nur noch hinter den USA. Das deutsche Spitzenpolitiker es nicht fertig bringen, diesen stolzen Herkulesakt des eigenen Volkes angemessen zu würdigen, ist ärgerlich genug; dass sie diesen Erfolg aber anderen andichten, ist eine Schande.

Deutsche Migrationsnarrative: Die Geschichte wird genauso verklärt wie die Gegenwart

Das ganz große Tabu – und der eigentliche Skandal – beim Thema türkische Gastarbeiter ist allerdings die Vorgeschichte des entsprechenden “Anwerbeabkommens” zwischen der Bundesrepublik und der Türkei. Es wurde nämlich gegen den Willen Deutschlands (!) aufgrund von politischem Drucks der Türkei und dem NATO-Bündnispartner USA geschlossen. Vor allem ging es der türkischen Regierung darum, arbeits- und perspektivlose Personen aus strukturschwachen und unterentwickelten Regionen des Landes “loszuwerden“ und ins Ausland umzusiedeln, um die Türkei so innenpolitisch zu stabilisieren und so der NATO als zuverlässiger Bündnispartner erhalten zu bleiben. Folgerichtig wurde das entsprechende Abkommen auch nicht vom Bundesarbeits-, sondern vom Bundesaußenministerium abgeschlossen. Auf Ministerialebene – auch vom Bundeswirtschaftsministerium – wurde der Bundesregierung ausdrücklich bestätigt, dass von Seiten der Unternehmen und volkswirtschaftlich überhaupt kein Bedarf (!) an Arbeitsmigranten aus der Türkei bestehe. In diesem Ansage!-Beitrag sind etliche Verweise auch auf Mainstream-Quellen enthalten, welche den politischen Druck der Türkei und USA belegen.

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Vor dem Hintergrund dieser Faktenlage sind die Äußerungen des Bundeskanzlers sind somit eine dreiste Geschichtsklitterung und historische Lüge. Sie dient einzig einem Zweck: die Vorgeschichte dieser ersten Massenmigration in der Geschichte der Bundesrepublik – die in ihrer Tragweite natürlich weder quantitativ noch von den fatalen Auswirkungen her auch nur ansatzweise an die verbrecherische Grenzöffnungspolitik Angela Merkels heranreicht – unseriös zu verklären und einen falschen Mythos zu verfestigen. So grundfalsch und allen Alltagserfahrungen der Bürger zuwiderlaufend die von Politik und Medien verbreiteten Narrative rund um die heutige “Bereicherungsmigration” durch angebliche Vielfaltsbringer und Fachkräfte sind, so verlogen sind es jene, die die “Bereicherung” vor 60 Jahren betreffen.