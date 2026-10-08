Pistorius gefährdet selbst die Wehrfähigkeit Deutschlands

Boris Pistorius will gegen eine Atommacht mit deutscher “Wehrfähigkeit“ anmarschieren. Doch auf dem historischen Bebelplatz in Berlin, direkt neben der Staatsoper, schwächte er am 6. Oktober im Dämmerlicht mit seiner Faschismus-Rhetorik nebst vulgären Ergüssen seine eigenen Soldaten. Er könne, bekundete er unter anderem, “ gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte” – ein Satz, den der Maler Max Liebermann anlässlich der Machtergreifung Hitlers 1933 gesagt haben soll. Bei Pistorius war der Anlass für die Ausfälle die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt.

Pistorius sprach von einem „einzigartigen Tabubruch der parlamentarischen Demokratie“. CDU-Abgeordnete hätten “Faschisten” als Steigbügelhalter gedient. Anschließend stimmte er die Nationalhymne an. Die Internationale kann er besser. Ausgerechnet dort, wo 1933 die Nationalsozialisten Bücher verbrannten. Er wurde von einigen Kollegen begleitet stieg auf eine Kiste, damit man ihn besser sieht. Von Demo keine Spur, nur Bilder fürs Fernsehen.

Die Faust in der Hosentasche

Pistorius ist nicht irgendein SPD-Genosse. Er hat die Befehls- und Kommandogewalt über mehr als 180.000 Soldaten inne; darunter müssen sich schon rein statistisch auch etliche vaterlandstreue AfD-Wähler befinden; der ehemalige Oberst und heutige AfD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen schätzt ihren Anteil auf über 30 Prozent, möglicherweise sogar die Hälfte der Truppe.

Wie mag nun ein solcher Soldat diesen Auftritt und die Hetzrede seines obersten Vorgesetzten aufgenommen haben? Er trägt Uniform, erfüllt seine Pflichten und dient Deutschland – und nun hört er seinen Minister, wie er über die AfD laut denkt. Dass dabei mancher die Faust in der Hosentasche ballt, dürfte niemanden überraschen.

Ein Affront gegen Deutschland

Lucassen stellt die entscheidende Frage: Wie sollen diese Soldaten ihrem Dienstherrn vertrauen, wenn er ihre Partei öffentlich derart beleidigt? Pistorius will angeblich die Wehrfähigkeit Deutschlands stärken. Gleichzeitig riskiert er, einen erheblichen Teil seiner Untergebenen vor den Kopf zu stoßen. Wer die Faust in der Hosentasche ballt, hat Schwierigkeiten, mit derselben Hand im Ernstfall den Abschussknopf zu drücken.

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Pistorius muss die AfD nicht mögen. Seine Soldaten müssen die SPD nicht wählen. Aber als oberster Vorgesetzter sollte er zwischen politischem Parteigeplärre und militärischer Verantwortung unterscheiden können. Demokratie gilt auch für jene, die am Wahltag an der “falschen” Stelle – jedenfalls aus Sicht ihres Ministers – ihr Kreuz machen.