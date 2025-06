Pizza, Pasta, Palästina!

“Wenn sie kein Brot haben…”: Dieses überstrapazierte und wahrscheinlich nie von Marie Antoinette so geäußerte Zitat wird im Gaza-Streifen zurzeit sehr ernst genommen. Zumindest, wenn man über gute Kontakte zur Hamas und das nötige Kleingeld verfügt. Die soziale Schere klaffte in Gaza schon vor dem israelischen Gegenschlag weit auseinander; wen wundert das in einer Gesellschaft, in der ein Terrorist das Fünffache eines Lehrers verdient? In unseren Medien sehen wir meist nur das Elend: Menschen in einfachen Häusern, die auf dem Boden sitzen und schlafen. Aber die Villen der “Hamas-Mittelschicht” sieht man nur selten. Die internationale Pro-Palästina-Blase, die sonst das Wort “Gerechtigkeit!” bei jeder Gelegenheit im Munde führt, schaut in diesem Falle auch nicht so genau hin- Es könnte schließlich liebgewonnene Feindbilder zerstören: Das Elend in Gaza ist hausgemacht? Die Führungsschicht lässt ihre eigenen Leute in Armut leben? Das muss doch wieder diese zionistische Propaganda sein!

Was mich schon während des gesamten Konflikts gewundert hat: Wie gut das Internet und die Smartphones in Gaza funktionieren. Wenn über Nordrhein-Westfalen eine kleine Gewitterzelle hängt, fällt hier mit schöner Regelmäßigkeit alles aus. Auch Diktaturen wie der Iran, China oder Nordkorea schalten ihren Bürgern gern einmal den Zugang zum Netz ab oder lassen sie erst gar nicht hinein, damit nichts Unliebsames das Land verlässt. Wären die Israelis solche Dämonen, wie weltweit behauptet, hätten sie wohl erst einmal das getan, was jedes Regime tut, das etwas zu verbergen hat: Sie hätten das Netz dichtgemacht.

Gehobene Restaurants, unzerstörte Häuser, Wohlstand

Bekanntlich haben sie das nicht getan – weshalb uns die Propaganda der Hamas auch weiterhin ungefiltert erreicht. Was aber noch weitaus interessanter für den kritischen Beobachter ist, sind die Alltagsposts der gutsituierten Bewohner Gazas, die rund um die Uhr bei Instagram und YouTube abgesetzt werden – und so gar nicht mit dem übereinstimmen, was uns die Hamas über das Leben in Gaza erzählen will. Da wundert es einen fast, warum nicht die Terrormiliz selbst den eigenen Gefolgsleuten die Handys fortnimmt. Vielleicht, weil sie weiß, dass der Westen sich ohnehin nur für Leidensbilder interessiert? Nutzer wie die Bloggerin “Imshin” haben bei X begonnen, diese Posts zu sammeln, mit Originalquelle und Zeitstempel, um für die Echtheit zu bürgen. Jeder kann diesen Links folgen und sich ein eigenes Bild machen.

Wir sehen Werbung von Cafés, die Schokoladentorte und Eiscreme anbieten, und Pizza. Sehr viel Pizza. In gehobenen Restaurants liegen große Fleischportionen auf dem Grill. Man sieht viele unzerstörte Häuser. Und das nicht in Ramallah, dem “anderen” Palästina, wo das Leben gerade so weitergeht wie gewohnt (inklusive der Eröffnung eines neuen, gigantischen Einkaufszentrums in der Innenstadt, lebhaften Straßenverkehrs und geöffneten Schwarma-Imbissen). Nein: Wir sprechen von Gaza, wo es zweifellos vielen Menschen schlecht geht – eben jenen, die auf die Almosen angewiesen sind, welche ihnen die Hamas übrig lässt. Bewohner berichten den westlichen Fernsehteams vor Ort von Milizen, welche die wertvollen Lebensmittel aus den Hilfslieferungen herauspicken, um sie weiterzuverkaufen. Der Rest wird gnädig an das Volk verteilt.

Schießen auf die eigenen Landsleute – und Israel die schuld geben

Niemand geht diesen Hinweisen nach. Vor allem nicht Sender wie das ZDF, die sich ohnehin nicht vor Ort blicken lassen, sondern sich jegliches Bildmaterial ins Hauptstadtstudio in Jerusalem liefern lassen. Dreimal darf man raten, wer dieses Bildmaterial liefert: Die Kameraleute gehören entweder selbst zur Hamas oder wagen es nicht, sich gegen die Terroristen zu stellen. Und so wird auch weiterhin – so wie auch gestern wieder in der “Tagesschau” – das Märchen von schießenden israelischen Soldaten an den Ausgabestellen der privaten “Gaza Humanitarian Foundation” verbreitet. Dort geht es tatsächlich chaotisch zu, da die weniger begüterten Bewohner in Scharen zur GHF pilgern, dort müssen sie nämlich nichts für Lebensmittel bezahlen. Tatsächlich ist auch auf Menschen geschossen worden, allerdings, wie durch einige Bildaufnahmen nachgewiesen wurde, von Milizen, die versucht haben, Hilfslieferungen zu stehlen. Die Hamas agiert wie ein Restaurantbesitzer, welcher der günstigeren Konkurrenz Kakerlaken in die Küche schmuggelt: Wenn es um den Erhalt der eigenen Einnahmequellen geht, handelt sie wie eh und je und verschanzt sich hinter der eigenen Bevölkerung. Als Nebeneffekt erhält sie genau jene Bilder, die sich für ihre “Pallywood”-Produktionen so gut verwenden lassen.

Und vor allem die international Linke schweigt; jene Leute also, die im eigenen Land am liebsten alle Reichen enteignen oder gar erschießen lassen wollen und auch dem Mittelstand das von der Oma geerbte Häuschen nicht gönnen. Die es als ungerecht betrachten, wenn nicht jeder über ein bedingungsloses Grundeinkommen verfügen kann und selbst die soziale Marktwirtschaft als verdammenswerten Kapitalismus anprangern. Das System Hamas ist allerdings mehr als hemmungsloser Raubtierkapitalismus. Es ist jener Faschismus, der gerade von unseren “Aktivisten” an jeder Ecke in Deutschland vermutet wird. Muss man mit den Menschen in Gaza deshalb Mitleid haben? Viele haben dieses System mitgetragen, so lange es eine gewisse Grundversorgung und die tägliche Dosis Hass auf Israel zu bieten hatte und wachen erst jetzt auf, nachdem die Erfolgssträhne der Terroristen abreißt. Dennoch: In jedem System gibt es Profiteure und Opfer – und der Westen hat sich eindeutig auf die Seite der Profiteure geschlagen.