Plagiatsparodie mit Spätabtreibungseinlage deluxe

Es war einmal in der Bonner Republik, da hätte man sich geschämt. Heute inszeniert man das Spektakel gleich selbst, mit Vorhang, Drehbuch und dem moralischen Kompass eines Komödienstadels: Bühne frei für den jüngsten Akt der politischen Selbstparodie! Die CDU ruft den Plagiatsjäger, um eine Richterwahl zu verschieben, die längst an der eigenen Unfähigkeit gescheitert ist. Frauke Brosius-Gersdorf sollte gewählt werden, als Verfassungsrichterin, wohlgemerkt. Doch dann kam Friedrich Merz mit der Präzision eines Panzerknackers daher – und erklärte in aller öffentlich-rechtlichen Tiefe: Ja, es ist mit seinem Gewissen vereinbar, dass ein ungeborenes Kind zwei Minuten vor der Geburt noch abgetrieben werden darf. Das war kein rhetorischer Ausrutscher, das war ein intellektueller Totalschaden im Live-Modus.

Der Widerstand gegen die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wuchs, nicht etwa aus konservativer Standfestigkeit, sondern aus Angst vor der eigenen Blamage. Und plötzlich, wie durch Zauberhand, tauchte er auf – der Joker aus Österreich, Stefan Weber, Plagiatsjäger mit Ruf und Reichweite. Man bemühte seine vage Skizze über mögliche Textgleichheiten zwischen Frau Brosius-Gersdorf und ihrem Ehemann, ohne jeglichen Vorwurf, ohne Verfahren, ohne Skandal.

So durchschaubar wie peinlich

Und was macht die CDU? Sie tut so, als sei damit der Nachweis der moralischen Unzumutbarkeit erbracht. Welch ein theatralischer Bluff, als hätte man beim Kartenspielen vergessen, dass der Gegner mit offenen Karten spielt, und trotzdem „Betrug!“ schreit. Das Timing ist so durchschaubar wie peinlich. Ausgerechnet am Tag der Wahl, da fällt der Union ein, dass sie plötzlich moralische Skrupel hat. Zwei Wochen vorher hätte man das noch als Weitblick bezeichnen können; jetzt war es ein armseliger Vorwand, ein schlecht geprobter Taschenspielertrick mit juristischem Anstrich. Dabei sagt Weber selbst: Kein Plagiat, nur Hypothesen! Drei Varianten, von denen zwei Brosius-Gersdorf möglicherweise belasten könnten. Mehr nicht. Kein Verfahren, keine Gutachten, kein Skandal.

Nur die politische Notbremse einer Partei, die sich vor der eigenen Courage fürchtet und nun versucht, einen akademischen Nebel zu erzeugen, um die eigene Verwirrung zu kaschieren.

Das System wirkt dabei wie ein fehlerhaft programmierter Automat: Unten wirft der Wähler seinen Verstand ein, oben kommt ein Wahnsinnskonzept heraus. Die CDU inszeniert sich als Hüterin der Rechtsstaatlichkeit, während sie gleichzeitig das Verfassungsgericht mit Parteitaktik verstopft. Die SPD schweigt milde ironisch, denn ihr kommt die Ablenkung gerade recht. Die Grünen wackeln mit dem moralischen Zeigefinger, obwohl sie gestern noch die Personalie durchwinken wollten.

Farce mit Verfassungsrang

Und der Wähler? Sitzt auf der Tribüne, isst Popcorn und hält das alles für “Demokratie”.

Doch was wir sehen, ist keine Demokratie. Es ist politisches Schmierentheater auf dem Niveau einer Lokalposse. Der Unterschied? Hier geht es um das höchste Gericht der Republik, nicht um die Wahl des örtlichen Schützenkönigs. Vielleicht ist das das eigentlich Tragikomische an dieser Geschichte, dass der Souverän, der Bürger, der Wähler all das mitmacht. Dass er immer noch glaubt, das sei Normalbetrieb, wenn aus moralischer Feigheit ein Plagiatsverdacht wird, wenn aus politischer Verantwortung reines Machtkalkül wird, und wenn eine Richterwahl zum Bauernopfer einer Partei wird, die sich selbst nicht mehr versteht.

Deutschland, deine Farce hat Verfassungsrang erreicht. Möge das Recht uns irgendwann vor der Politik retten! Geruhsames Wochenende.