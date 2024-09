Plötzlich geht, was vorher No-Go war: Scholz und Faesers schizophrene Politikwende bei Ukraine und Grenzschutz

In den letzten beiden Tagen hat die Ampel-Regierung in Gestalt von Bundeskanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser eine plötzliche und unerwartete 180-Grad-Wende in zentralen Politikbereichen vollzogen. Am Sonntag erklärte Scholz im ZDF-Sommerinterview, er sei sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj darüber einig, dass es Friedensverhandlungen unter Beteiligung Russlands geben müsse. Noch vor einem Jahr hatte Scholz diejenigen, die genau dies forderten, als „gefallene Engel, die aus der Hölle kommen“ gebrandmarkt. Und am Montag ordnete Faeser dann völlig aus dem Nichts heraus Kontrollen an allen deutschen Grenzen an – obwohl dies bis dahin wahlweise als sinnlos, unmöglich oder europarechtlich nicht umsetzbar galt. Nun tönte sie plötzlich: „Wir stärken unsere Sicherheit durch konkretes Handeln.“ Und weiter: „Bis wir mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem zu einem starken Schutz der EU-Außengrenzen kommen, müssen wir unsere nationalen Grenzen noch stärker kontrollieren.“ Dabei brachte sie sogar die Worte über die Lippen, die Ampel setze „den harten Kurs gegen die illegale Migration weiter fort“.

In Wahrheit gibt es diesen „harten Kurs“ natürlich nicht: Das Land steht jedem beliebig offen, der das Wort „Asyl“ aussprechen kann. Nun ist auf einmal von „effektiven Zurückweisungen“ die Rede, was bis gestern ebenfalls noch als schlimmstes Teufelszeug galt. Begründet wurde dies alles – auf einmal – mit der „andauernd hohen Gesamtbelastung Deutschlands“ und dem „Schutz der inneren Sicherheit vor den aktuellen Bedrohungen des islamistischen Terrorismus und grenzüberschreitender Kriminalität“ – als ob es diese Gefahren nicht bereits seit Angela Merkels wahnwitziger Grenzöffnung von 2015 gegeben hätte. Seither gab es unzählige Morde, Vergewaltigungen, andere Verbrechen und ausgeführte oder gerade noch rechtzeitig vereitelte Terroranschläge. Nun, da der Siegeszug der AfD nicht mehr aufzuhalten ist und mit dem BSW eine weitete migrations- und kriegskritische Partei hinzugekommen ist, geht über Nacht, was angeblich völlig undenkbar war.

Kehrtwende nach außen

Hier zeigen sich wieder einmal und besonders drastisch die Skrupellosigkeit und Verkommenheit von Scholz und Faeser. Die unzähligen, absolut überflüssigen Toten des Ukraine-Krieges, bei dem von Anfang an feststand, dass er nicht auf dem Schlachtfeld entschieden werden kann, waren Scholz so lange gleichgültig, wie er sich von der besinnungslosen Ukraine-Unterstützung politisches Kapital versprach. Dasselbe gilt für Faeser, die sich einen Dreck um die unzähligen Opfer der alltäglichen Migrantengewalt scherte, bis der Wind der Ampel durch die AfD- und BSW-Triumphe in Thüringen und Sachsen so heftig ins Gesicht bläst, dass ihr keine Wahl mehr bleibt, als zumindest nach außen eine Kehrtwende zu demonstrieren.

Was davon zu halten ist, bleibt ohnehin abzuwarten. Möglicherweise handelt es sich dabei auch schlicht um Nebelkerzen vor der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September, um das unvermeidliche weitere Debakel wenigstens etwas abzumildern. Besonders effektiv dürfte der Grenzschutz ohnehin nicht sein, da er sich nur auf die Grenzen zu Tschechien und Österreich bezieht, nicht aber auf die riesige grüne Grenze, die gar nicht effektiv kontrolliert werden kann und für die die berüchtigten NGOs, die von Faeser und Co. mit Steuergeld gemästet werden, sicherlich schon Tipps bereithalten, wie sie unbemerkt illegal überquert werden kann. Die AfD kann sich nun immerhin auch noch ans Revers heften, dass bei rund 30 Prozent für sie endlich etwas Bewegung in die Migrations- und Friedenspolitik kommt – wenn auch natürlich zu wenig und viel zu spät. Denn ein Grenzschutz, der diese Bezeichnung verdient, wäre nur möglich, wenn tatsächlich ein Zaun um das Land gezogen würde, solange die EU dies nicht an ihren Außengrenzen tut. Aber immerhin kann die AfD nun natürlich die berechtigte Frage stellen, was dann erst bei 40 Prozent möglich wäre. Co-Parteichefin Alice Weidel kündigte gestern bereits an, dass man sowohl in Brandenburg als auch bei der Bundestagwahl nächstes Jahr die absolute Mehrheit abstrebe. Scholz und Faeser geben ihr nun bei dieser Zielsetzung indirekt Recht und machen damit wieder einmal ungewollt Werbung für die AfD, weil sie zeigen, dass ohne Druck von rechts in diesem Land überhaupt nichts passiert.