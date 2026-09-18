Plump, plumper, Lanz: Wer Dialog sucht, ist Putin-Knecht

”Da sieht man mal wieder, wie ‚deutsche Patrioten‘ gemeinsame Sachen mit Putin machen.” Das war das Schlusswort von Markus Lanz in seiner Sendung von gestern Abend. Zuvor hatte Paul Ronzheimer von “Bild“ erläutert, dass die AfD natürlich – was sonst – nichts anderes als sei ist im Prinzip ein Steigbügelhalter von Putin.

Der Zuschauer wird also zweieinhalb Tage mit einer lupenreinen Propagandabotschaft in die Nacht entlassen. Es ist müßig, immer wieder die durchaus geschickte Agitation der deutschen Medien im Allgemeinen und von Lanz im Besonderen zu erwähnen. Es ist so offensichtlich, dass es in seiner Plumpheit fast schmerzt.

Diplomatie statt Kriegstreiberei

Man muss noch nicht einmal AfD-Anhänger sein um zu erkennen, wie sehr deutsche Medien inzwischen gemeinsame Sache mit Kriegstreibern, Lobbyisten der Rüstungsindustrie und Kriegsgewinnlern machen. Wer immer noch nicht erkannt hat, dass allein Diplomatie Lösungen bringt und allemal jeglichem Kriegsgeheul und Aufrüstungsgeschrei vorzuziehen ist, dem ist nicht zu helfen. Der soll dann aber auch seine eigenen Kinder und Enkel an die Front schicken.

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Spätestens dann kommt vielleicht die Einsicht, denn dann hört’s vermutlich schnell auf mit der flammenden Rhetorik..