Polareis nimmt weiter zu, Modelle in der Krise: Die Klimapolitik ist ein totes Pferd

Die fast schon an abergläubisch-mystizistische Vorzeiten gemahnende bizarre Unwissenschaftlichkeit der Klima-Religion nimmt in den Maße weiter zu, wie ihre Faktengrundlage wegbröselt. Gerade erst wies der ehemalige Hamburger SPD-Umweltsenator, Chemiker und Buchautor Fritz Vahrenholt, einer der dezidiertesten Kritiker der ideologiegetrieben Klima- und Energiepolitik , in seinem Newsletter auf neuerliche Entwicklungen hin, die in vollkommendem Widerspruch zu den quasi ex cathetra, mit Unfehlbarkeitsanspruch von Politik und Medien verkündeten Klima-Dogmen stehen.

Während die Panikmache steigende Meeresspiegel, eine anhaltende Erhitzung und den nächsten drohenden “Jahrtausendsommer” prophezeien, passen die nüchternen wissenschaftlichen Befunde offizieller Quellen so gar nicht zum allseitigen Alarmismus: Die globale Mitteltemperatur blieb im April 2025 nahezu unverändert, bei einer Abweichung von nur 0,61 Grad Celsius gegenüber dem langjährigen Mittel der Satellitenmessungen. Zwar gab es einen markanten Erwärmungsschub von 2022 bis 2025, doch dieser lässt sich selbst nach der Logik der die “Karbonisierung” verteufelnden Klimafanatiker nicht allein durch CO2 erklären.

Nach Eisverlusten jetzt deutliche Zunahme

Überraschend ist zudem die signifikante Zunahme von Eis in der Antarktis und der Arktis, die gängige Klimanarrative infrage stellt. Denn ganz entgegen früherer Annahmen, wonach das Festlandeis der Antarktis schwindet und den Meeresspiegel ansteigen lässt, zeigen aktuelle Daten eine Trendwende: Vahrenholt verweist auf eine Studie der Tongji-Universität unter en Professoren Dr. Shen und Dr. Wang, die auf NASA-Satellitendaten (GRACE) basiert und belegt, dass die Eismassen seit 2021 jährlich um etwa 108 Milliarden Tonnen zunehmen.

Zuvor hatte die Antarktis von 2002 bis 2020 durchaus erhebliche Verluste verzeichnet, deren “menschgemachte” Ursache allerdings bis heute nicht beweisbar ist und die ebenso gut – oder sogar viel wahrscheinlicher – auf natürliche zyklische Klimaschwankungen zurückzuführen ist. Jedenfalls wächst der Eisschild nun wieder – und diese Zunahme dämpft den Meeresspiegelanstieg (im Millimeterbereich), der zu etwa 20 Prozent auf das Schmelzen antarktischer Gletscher zurückzuführen war. Obwohl damit die Klimathesen und -prognosen der letzten Jahre erneut ad absurdum geführt werden, bleibt diese Entwicklung in den Medien weitgehend unbeachtet.

Nichts trat je ein

Doch auch in der Arktis gibt es unerwartete Entwicklungen: Während bis 2012 ein Rückgang des Meereises dokumentiert wurde, zeigt sich seitdem eine Stabilisierung, teilweise sogar ebenfalls eine leichte Erholung. Forscher wie Mark England von der Universität Exeter und Lorenzo Polvani von der Columbia University prognostizieren eine Pause im Rückgang des Meereises für die kommenden Jahre. Auch dies widerspricht den alarmistischen Vorhersagen wie der von John Kerry, der 2009 ein “eisfreies Arktisches Meer für 2013” prophezeit hatte. Doch trotz dieser Daten – die aus unverdächtigen, bisher von den Klimalobbyisten selbst zitierten amtlichen Quellen stammen – berichteten deutsche “Leitmedien” wie etwa die “Tagesschau” auch 2025 weiter von einem fortschreitenden Rückgang des Eises; nicht nur für Vahrenholt ein Beispiel für Fehlinformationen, die eine politische Agenda stützen.

Auch ansonsten profitiert die Klimahysterie vom schlechten Gedächtnis ihrer Anhänger: Nichts von den früheren Horrorprophezeiungen trat je ein, angefangen von den eis- und schneefreien Alpen, vom gänzlichen Abhandensein von Schnee ab dem Jahr 2020 über das komplett eisfreie Polarmeer bis zu den untergehenden Pazifikinseln.

Klimawissenschaft in der Krise

Die Diskrepanz zwischen Klimamodellen und realen Beobachtungen wird immer offensichtlicher. Prof. Bjorn Stevens und Prof. Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie sprechen gar bereits von einer „Krise der Klimawissenschaften“. Marotzke kritisiert, dass Modelle oft widersprüchliche Vorhersagen liefern, etwa zu regionalen Niederschlagsmustern. Auch die Erwärmungspause („Hiatus“) der Jahre 1998 bis 2012 sowie die Abkühlung des tropischen Pazifiks seit 1979 widersprechen den Modellen fundamental. Marotzke fordert daher einen Paradigmenwechsel, da die Modelle die Realität nicht mehr ausreichend abbilden. Da es um Billionen von Euro geht, die im globalen Westen für diese mutmaßliche Schimäre verbraten werden, und eine sozialistische freiheitseinschränkende Transformation damit gerechtfertigt wird, stellt sich die generelles Frage, wie verlässlich die Grundlagen aktueller Klimapolitik eigentlich sind.

Gerade in Deutschland werden weiterhin Milliarden fürs Klima ohne messbaren Effekt verpulvert; mit der rückgratlosen Aufnahme des Voodoo-Ziels der “Klimaneutralität bis 2045“ als Staatsziel ins deutsche Grundgesetz wird so gar eine Politik des permanenten Ausnahmezustands begründet. Dabei erweist sich der “Klimaschutz” längst als totes Pferd, das außer Deutschland ohnehin keine andere westliche Industrienation mehr reitet. Doch die neue linksgrüne Merz-Regierung bleibt dem Kurs der Ampel treu, auch ohne Grüne in der Regierung.

Raus aus dem Pariser Klimaschwindel-Abkommen!

Gerade erst wurde in Hessen von CDU und SPD der Setzantrag „Klimaschutz realitätsweisend gestalten: Klimaneutralität durch Technologieoffenheit und umweltbewusstes Handeln“ eingebracht. Den genau gegenteiligen Weg geht, wenig überraschend, als einzige Partei die AfD: Sie hat einen Gegenantrag eingebracht unter dem Titel „Klimaschutz und Klimaneutralität sind kostspielige Irrwege, die beendet werden müssen“, in dem sie zum Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auffordert.

Zu Recht weist die einzige Oppositionspartei im Parlament darauf hin, dass die versuchte Reduktion von CO2-Emissionen, die fast nur noch Europa betreibt, am weltweiten CO2-Anstieg nichts ändern wird – da die USA bereits aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten sind und es China, Indien sowie die meisten anderen Länder herzlich wenig kümmert, wie deren Emissionsbilanz aussieht. Der Ausstieg aus dem ideologischen Klimaschutz wäre ein Befreiungsschlag für Wirtschaft und Gesellschaft; denn Wohlstand wird nicht durch Klimaschutz, sondern durch Fleiß, Disziplin und Arbeit generiert. Diese Argumente müssten normalerweise sogar dann überwiegen, wenn es den angeblichen kausalen Zusammenhang zwischen menschgemachten CO2-Emissionen und Klimawandel gäbe, und wenn es denn zu der behaupteten dramatischen Erderwärmung gemäß den Katastrophenmodelle käme. Die neuen Messdaten zeigen jedoch das Gegenteil.