„Polaris“-Simulation: Vorbereitungen für die nächste Pandemie sind fast abgeschlossen

Im Schatten des Ukraine-Krieges, des Nahost-Konflikts und der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump laufen derzeit fast geräuschlos die Vorbereitungen für die Ausrufung der nächsten „Pandemie“ auf Hochtouren: Vergangene Woche testete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen neuen globalen Koordinierungsmechanismus für gesundheitliche Notfälle. „Polaris“ lautete der Name der zweitägigen Simulation zur Erprobung der Reaktion des Globalen Gesundheitsnotfallkorps (Global Health Emergency Corps, GHEC) der WHO auf den Ausbruch eines fiktiven Virus. Mehr als 15 Länder – darunter natürlich auch Deutschland – und über 20 regionale “Gesundheitsagenturen”, Netzwerke für gesundheitliche Notfälle und andere Partner nahmen daran teil.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus lieferte dazu die üblichen Phrasen:„Diese Übung beweist, dass die Welt besser vorbereitet ist, wenn die Länder vorangehen und die Partner zusammenarbeiten. Kein Land kann die nächste Pandemie allein bewältigen. Die Übung Polaris zeigt, dass eine globale Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern unerlässlich ist.“ Die nächste „Pandemie“ ist also beschlossene Sache und das ist kein Wunder, ist die mit Corona erprobte Verstetigung und Instrumentalisierung von Notständen zum Zweck einer autoritären globalistischen Politik des permanenten Ausnahmezustands doch existenzentscheidend für die WHO und ihre Komplizen.

Herbeigeredete Gesundheitsnotfälle

So redet an von der nächsten Gesundheitskrise, als sei sie so unvermeidlich wie der nächste Hurrikan. Wie deren Verlauf dann aussehen wird, zeigte der Verlauf der „Polaris“-Übung: Die Länder leiteten ihre eigenen Reaktionsmaßnahmen, während sie gleichzeitig die WHO um Koordinierung, fachliche Anleitung und Notfallunterstützung baten. „Die Übung bot den Regierungen die seltene Gelegenheit, ihre Bereitschaft in einem realistischen Umfeld zu testen, in dem Vertrauen und gegenseitige Rechenschaftspflicht ebenso wichtig waren wie Schnelligkeit und Kapazität“, erklärte die WHO, die sich als allseits gesuchter Ratgeber und bereitwilliger Helfer in den ständig herbeigeredeten Gesundheitsnotfällen inszeniert. „In einer Zeit, in der der Multilateralismus unter Druck steht und die Bereitschaft oft durch eine nationale Brille betrachtet wird, hat die Übung Polaris erneut gezeigt, dass Gesundheit ein globales Thema ist“, so das Fazit der UN-Organisation, die die totale Macht darüber anstrebt, die globale Gesundheit zu überwachen und die Menschen zu ihrem vermeintlichen Glück zu zwingen.

In Europa wollen die ersten „Experten“ offenbar am liebsten „Mpox“, besser bekannt als „Affenpocken“, zur neuen Großgefahr aufblasen. Obwohl selbst die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und das Robert Koch-Institut das Risiko einer Ausbreitung in Europa als gering einschätzen, raunen zwei britische Forscher eine Bedrohung herbei. Zwar sei keine eindeutige Vorhersage zu Entwicklung und Auswirkungen möglich, es gebe jedoch klare Hinweise auf ein hohes Epidemie- oder sogar Pandemierisiko. Dazu zählten die Fähigkeit des Virus, von Mensch zu Mensch übertragen zu werden, die vier unabhängig voneinander anhaltenden Ausbrüche verschiedener Viruskladen und die außerordentlich hohe Rate von Übergängen der Klade Ia vom Tier zum Menschen.

Corona-Verbrecher stützen sich gegenseitig

Die Wissenschaftler warnen, dass das Virus sich durch genetische Mutationen nach und nach an den Menschen anpasse. Belastbare Indizien haben sie dafür nicht, um sich ins Gespräch zu bringen, sind solche Warnungen aber natürlich nie verkehrt. Die Pandemieangst wird auf allen Ebenen am Laufen gehalten. Der unterschwellige Gedanke an Seuchen und Viren soll offensichtlich normalisiert werden und sich ins kollektive Unterbewusstsein eingraben, damit er von interessierter Seite zum gewünschten Zeitpunkt leicht aktiviert werden kann. Dies ist auch der Grund, warum es in Europa noch keine befriedigende Corona-Aufarbeitung gab und auch nie geben wird. Wenn dieses gigantische Verbrechen aus Lügen und Profitgier offiziell eingestanden und von den großen Medien ernsthaft thematisiert würde, wäre das letzte Vertrauen in Politik und Behörden ruiniert und die Folgsamkeit bei der nächsten „Pandemie“ dahin. Deshalb stützen die Corona-Verbrecher sich gegenseitig.

Immer-noch-Gesundheitsminister Karl Lauterbach blockiert nicht nur die Aufarbeitung des milliardenschweren Maskendeals seines Vorgängers Jens Spahn, er sicherte seinen Freunden in der WHO auch zusätzliche zwei Millionen Euro aus Deutschland zu, um die finanziellen Einbußen durch den Austritt der USA zu kompensieren. Das Kartell hält also nach wie vor zusammen, um bei der nächsten vermeintlichen Gesundheitsgefahr noch effektiver agieren zu können.