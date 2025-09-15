Polarisierung nach Kirk-Mord: Es wird alles noch viel schlimmer

Vor wenigen Wochen war Deutschland in Aufruhr, als sich der Bundestag über die Ernennung von Frauke Brosius-Gersdorf zur Bundesverfassungsrichterin stritt. Man kann dieses Spektakel für unwürdig halten – selbst dann, wenn man die Kandidatin selbst für unwürdig hält und sie nicht im hohen Amte sehen wollte. Was aber in Deutschland ein völlig neuer Vorgang war – denn bis dahin verlief der Nominierungsprozess weitgehend geräuschlos –, ist in den USA seit einigen Jahrzehnten schon politischer Alltag. Dort wird im Senat regelmäßig derart leidenschaftlich gestritten. Es ist daher bedenklich, wenn sich der politische Streit von den USA auch auf Deutschland überträgt, denn jenseits des großen Teichs mehren sich langsam die politischen Morde. Gerade erst wurde der rechte Aktivist Charlie Kirk (vermutlich) von einem Linken erschossen. Donald Trump überlebte im vergangenen Jahr nur mit Glück einen Attentatsversuch. In allerletzter Sekunde drehte er rein zufällig seinen Kopf, so dass die Kugel nur sein Ohr streifte, aber nicht direkt den Kopf traf. Doch auch Demokraten leben nicht mehr sicher. Im Sommer hatte ein Attentäter in Minnesota eine Politikerin und ihren Ehemann erschossen und kurz darauf einen Politiker und seine Ehefrau schwer verletzt.

Wer schon ein wenig älter ist, wird sich erinnern, dass man noch im Jahr 2000 viel entspannter über Politik reden konnte. Streit? Ja! Hass? Nein! Das hat sich spürbar geändert und dabei handelt es sich auch nicht um einen Fall von „Früher war alles besser!“, sondern um ein Phänomen, das sich auch empirisch erfassen lässt. Gerade in den USA ist die Lagerbildung besonders einfach zu erkennen, weil es ein Zwei-Parteiensystem gibt. Das ermöglicht umfangreiche statistische Analysen. Zum Beispiel ist die Zahl der fraktionsübergreifenden parlamentarischen Anträge gesunken, gleichzeitig aber die Zahl der Filibuster (Endlosreden) die eine Abstimmung verhindern sollen, gestiegen. Auch bei den nominierten Richtern lässt sich ein solcher Trend sehen. Früher wurden diese mit breiten Mehrheiten im Senat bestätigt, heute aber fast nur noch von den Vertretern der eigenen Partei.

Der Hass wird größer

Auch die Wahlergebnisse bestätigen den Trend. Denn in den USA wählt man viel mehr den einzelnen Kandidaten als die jeweilige Partei. Bei einer Wahl kann man im Extremfall sogar auf vier Stimmzetteln sein Kreuz machen, nämlich für den Präsidenten, den Senator, den Abgeordneten und den Gouverneur. Heute stimmen in so einer Konstellation alle vier Kreuze überein, nämlich entweder demokratisch oder republikanisch. Früher war aber denkbar, dass der einzelne Wähler zwei Republikaner und zwei Demokraten gleichzeitig wählte, weil er zum Beispiel den republikanischen Präsidentschaftskandidaten für kompetenter und den demokratischen Senator für kompetenter hielt. Umfragen zeigen auch, dass Republikaner und Demokraten viel einheitlicher bei bestimmten Themen sind. Früher waren Republikaner etwas häufiger für freien Waffenbesitz und die Todesstrafe, Demokraten etwas häufiger für die Homo-Ehe und Abtreibung. Grundsätzlich waren in jeder Partei aber alle Meinungen vertreten. Heute sind die Parteien viel monolithischer aufgestellt.

Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen, aber die Polarisierung – also Lagerbildung – in den USA ist so gut mit Fakten abgesichert wie kaum ein anderer Zusammenhang in der Politikwissenschaft. Der Hass zwischen den verschiedenen politischen Strömungen wird immer größer und die Radikalen auf beiden Seiten schrecken nicht einmal mehr vor Mord zurück. Manch einer fürchtet gar einen zweiten Bürgerkrieg. Aber wenn man das Problem erkennt, sollte man es doch aufhalten können, oder nicht? Wenn zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zurasen, müssen doch beide Fahrer nur auf die Bremse treten, um die Katastrophe abzuwenden, oder etwa nicht? So einfach, wie das klingt, ist es leider nicht.

Der Kaiser ist nackt

Natürlich ist zu begrüßen, dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama und andere führende Demokraten den Mord an Charlie Kirk mit klaren Worten verurteilen. Aber das reicht eben nicht; bis zur Wurzel des Problems dringen sie nicht vor. Denn nicht nur die Debattenkultur als solche ist verloren gegangen. Die Themen, an denen die Linken heute krampfhaft festhalten, erlauben keine Debatte mehr. Man kann sich immer darüber streiten, ob ein Steuersatz nun bei 15 Prozent oder 20 Prozent liegen soll, oder ob man vielleicht ein bisschen mehr für Benzin, dafür aber ein bisschen weniger für Milch ausgeben muss. Wenn Linke aber meinen, dass der Islam friedlich ist, dass kriminelle Afroamerikaner automatisch Opfer von Rassismus sind und dass Männer schwanger werden können, dann haben sie sich aus der Realität verabschiedet. Auch müssten die Demokraten zwingend darauf verzichten, die Republikaner mit immer neuen Superlativen (“rechtsextrem”, “faschistisch”, “populistisch”, “Nazi”, xyz-“phob”) zu überziehen, damit ihre Distanzierungen von Gewalt zumindest halbwegs glaubwürdig werden.

In den USA ist der Hass auf den politischen Gegner so groß geworden, dass man dem eigenen Kandidaten jede noch so große Entgleisung verzeiht. Wohl nie zuvor in der Geschichte entsprach der berühmte Ausspruch „Der Kaiser ist nackt“ so sehr der Wahrheit wie unter Joe Biden. Der US-Präsident war ganz offensichtlich dement und kam immer wieder ins Stottern, – aber niemanden im eigenen Lager schien das zu stören, solange zumindest hin und wieder ein gerader Satz herauskam. Erst als Biden in einer Fernsehdebatte komplett den Gesprächsfaden verlor, wurde er durch Kamala Harris als Kandidatin für das Weiße Haus ausgetauscht. Umgekehrt dürften auch viele Republikaner insgeheim lieber JD Vance im höchsten Staatsamt zu sehen als Donald Trump – aber öffentlich zugeben würden sie dies nicht, um den Demokraten keinen Sieg zu schenken.

Moralische Selbsterhöhung

Dies lässt sich auch aus den Ratings der großen Umfrageinstitute ableiten: Im 20. Jahrhundert hatte ein US-Präsident unter den Anhängern der eigenen Partei zumeist etwa zwei- bis dreimal so hohe Zustimmungswerte wie unter den Anhängern der Opposition. So weit, so logisch. Aktuell ist Trump unter den Republikanern aber 25 Mal beliebter als unter Demokraten. Früher hätte ein Republikaner lieber einen guten Demokraten als einen schlechten Republikaner im Weißen Haus gesehen – und umgekehrt. Doch in der heutigen Zeit kann ein beliebig schlechter Kandidat regieren und muss nicht fürchten, von den eigenen Leuten abgesägt zu werden, – weil man immer die mögliche „Machtergreifung“ des Gegners fürchtet.

Die woke Bewegung hat eine Art Reinheitsspirale ins Leben gerufen, bei der jeder versucht, ein bisschen sauberer (also ein bisschen besser zu sein) als seine Mitmenschen. Ginge es dabei um reale Taten, wäre dieser Ansatz auch zu begrüßen. Ein Feuerwehrmann, der sich bemüht, bei jedem Einsatz besser zu werden und mehr Menschen zu retten, verdient den höchsten Respekt. Aber wo es bessere Menschen gibt, muss es auch schlechtere geben. Man kann sich nicht aufwerten, ohne andere abzuwerten. Es muss Verlierer geben, damit es Sieger geben kann. Dieser Prozess schaukelt sich immer weiter hoch. Und selbst wenn man in den letzten Jahren glaubte, dass doch jetzt endgültig der Höhepunkt des woken Wahnsinns erreicht sein müsste, wurde wieder und wieder aufs Neue enttäuscht.

Kritische Wendepunkte überschritten

Die klassische Regenbogenflagge ist nicht mehr woke genug. In Zeiten von “Black Lives Matter” bekam der Regenbogen einen schwarzen Balken, wobei noch nie jemand einen schwarzen Regenbogen beobachtet hat. Dann wollten auch Transsexuelle und schließlich Intersexuelle vertreten sein. Wie die Regenbogenflagge wohl in zehn Jahren aussieht? Ein Troll trieb diese Entwicklung kürzlich auf den Höhepunkt: Er meinte, dass man das Wort „Elternhaus“ durch „frühkindliche Sozialisierungseinheit“ ersetzen solle, weil dieser Begriff nicht Stereotype der heterosexuellen Kernfamilie reproduziere. Obwohl scherzhaft gemeint, erhielt dieser Vorschlag tatsächlich beträchtliche Zustimmung.

Die Lage ist kritisch und der point of no return, bis zu dem eine Umkehr noch möglich wäre, ist wohl bereits überschritten. Die westliche Welt ist spätestens um das Jahr 2010 herum gekippt. In Deutschland war es wohl die Debatte um Thilo Sarrazin – auch wenn dafür nicht er selbst, sondern die linke Gegenreaktion verantwortlich war. In den USA könnte das Aufkommen der “Tea Party”-Bewegung den Wendepunkt markiert haben. Zwar gab es an Obama genug zu kritisieren, doch die radikalen Republikaner flüchteten sich in Verschwörungstheorien und absurde Vorwürfe. Doch das rechtfertigt natürlich nicht die woke Gegenbewegung. Selbst ein Linker, der die drohende Katastrophe kommen sieht, kann kaum etwas gegen die Entwicklung tun. Soll er fordern, transsexuelle Männer vom Frauensport auszuschließen? Selbst wenn er beabsichtigt, den Rechten dadurch Wind aus den Segeln zu nehmen, würde er wohl im eigenen Lager schnell als “Rechter” gelten und aus seiner sozialen Gruppe ausgeschlossen werden. Das will natürlich niemand.

Kein Fußbreit dem Gegner

Schon Stalin verstand es, solche Dynamiken für den eigenen Machterhalt zu instrumentalisieren: Im Zentralkomitee wusste der „Rote Zar“ nur etwa ein Viertel der Mitglieder auf seiner Seite. Also schmiedete er Bündnisse, um jeweils eine Minderheit der Mitglieder auszuschließen. War das geschafft, folgte in einigem zeitlichen Abstand das nächste Bündnis, das die früheren Verbündeten zu den neuen Gegnern erklärte. Dieses Spiel wiederholte sich einige Male, bis das ursprüngliche Viertel der Stalin-Getreuen die neue Mehrheit darstellte (im besonderen Fall Stalins wurde anschließend meist noch das gesamte Gremium konterrevolutionärer Machenschaften beschuldigt und komplett, seine Unterstützer eingeschlossen, exekutiert, damit garantiert alle Gegner Stalins beseitigt waren). Selbst wer damals die Mechanik begriff, wollte sich ihr nicht widersetzen. Denn wer ausscherte, wurde sofort bestraft, wer mitmarschierte etwas später. Ein gemeinsames Bündnis aller Stalin-Gegner kam daher nicht zustande. Es ist ein bisschen wie ein Patient, der eine nötige Operation immer weiter aufschiebt, weil er die monatelange Erholungsphase fürchtet. Doch wer die Schmerzen in der Gegenwart vermeiden will, den erwarten umso schlimmere Qualen in der Zukunft. Doch selbst, wenn die Linken kollektiv begreifen würden, dass man die Polarisierung aufhalten muss, würden sie ihre Positionen niemals aufgeben. Denn sie wollen dem Gegner kein Fußbreit zugestehen.

Selbst Offensichtliches kann man nicht aussprechen: Linke inszenieren sich oft als die größten Freunde der Ukraine – wenn es gegen Putin geht. Als kürzlich in Charlotte die Ukrainerin Iryna Zarutska bei einem rassistischen Verbrechen durch einen Afroamerikaner ermordet wurde, war das Schweigen nicht zu überhören. Umgekehrt waren viele Rechte von der Attacke empört, vernachlässigen aber ihrerseits Kriegsverbrechen in der Ukraine. Dabei müssten Morde eigentlich unabhängig von der politischen Großwetterlage angeprangert werden. Der Politologe Yascha Mounk lag wohl so oft falsch wie sonst nur Marcel Fratzscher; dennoch könnte eine seiner Prognosen sich nun bewahrheiten. Nach Sichtung der Studienlage kommt er zu dem Schluss, dass polarisierte Gesellschaften sich immer weiter polarisieren, bis er zur Katastrophe kommt. Er konnte kein einziges historisches Beispiel benennen, in dem beide Lager rechtzeitig auf die Bremse traten.