Polen senkt Sozialleistungen für Ukraine-Flüchtlinge – doch Deutschland steht schon Gewehr bei Fuß, sie aufzunehmen

Nicht nur, dass die Politik in Deutschland keinerlei Anstrengungen unternimmt, die riesigen Bulge an Flüchtlingen, die in den letzten drei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland kamen, allmählich abzubauen, sich um Rückführungsperspektive zu kümmern oder angesichts eigener riesiger Haushaltslöcher zumindest den grassierenden Sozialmissbrauch unter Bürgergeldbeziehern aus dieser Gruppe einzudämmen. Nein; man fühlt sich jetzt auch noch berufen, die Folgen ebensolcher Maßnahmen in anderen EU-Ländern für die Betroffenen abzumildern und denen ein Rundum-Sorglos-Paket auf Kosten des deutschen Steuerzahlers zu ermöglichen, die dies bei unserem Nachbarn nicht länger erhalten – indem man sie auch noch nach Deutschland lockt. So verschärft Polen ab Ende September die Sozialleistungen für arbeitslose ukrainische Flüchtlinge; Kindergeld und andere Hilfen werden dort nur noch an Erwerbstätige gezahlt, die Steuern leisten. Präsident Karol Nawrocki unterzeichnete das Gesetz trotz Widerstands der globalistisch orientierten und EU-hörigen Regierung unter Donald Tusk. Absehbar wird Hunderttausende Ukrainer in die benachbarten EU-Länder treiben – vor allem also auch Deutschland.

Polen ergreift diese Maßnahmen übrigens, obwohl dort 78 Prozent (!) der Ukrainer bereits arbeiten – eine Quote, von der man in Deutschland nur träumen kann: Hier ist von über 1,25 Millionen Ukrainern nur rund ein Drittel erwerbstätig, der Rest bezieht Sozialleistungen. Doch statt die Anreize auch bei uns herabzusenken, dringend die Schotten dichtzumachen und klar zu kommunizieren, dass Deutschland definitiv keine Ukraine-Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten aufnimmt (was ohnehin gültiges europäischen Recht wäre), senden die von solchen Binnenfluchtbewegungen absehbar betroffenen Bundesländer, insbesondere Sachsen, die genau falschen Signale – indem sie sich auf die erwartbare Zuwanderungswelle vorbereiten. Es werden bereits Räumlichkeiten als “Übergangsunterkünfte” angemietet und logistische Kapazitäten bereitgestellt. So mietete der Landkreis Bautzen das Spreehotel am Stausee als Übergangsunterkunft an, das ursprünglich Ende Oktober schließen sollte; nun prüft man eine Weiterverwendung. Die Landesdirektion prognostiziert allein dort 40 Zuweisungen pro Woche ab Oktober – weit mehr als zuvor.

Das deutsche Schlaraffenland muss weiter jedem offenstehen

Zu den in Polen anstehenden Kürzungen und der weitgehenden Umstellung auf Sach- statt Geldleistungen kommen als weiterer “Treiber” auch noch die Lockerung des ukrainischen Ausreisealters für 18- bis 22-Jährige. Da in Deutschland offenkundig auf keiner Verwaltungsebene mehr so etwas existiert wie eine die Interessen der einheimischen Bevölkerung wahrnehmende Verantwortungspolitik, rüstet sich das längst ins Wanken geratene Sozialsystem nun eben auch noch auf die Vollversorgung von noch mehr langzeitarbeitslosen Migranten aus ganz Europa – während die Bundesregierung der Öffentlichkeit Sand in den Augen streut über das Märchen der angeblichen ”Migrationswende”. Es juckt unter den Regierenden auch keinen, dass es sich bei denen, die jetzt auch noch kommen werden, logischerweise um solche handeln wird, die es auch nach mehreren Jahren nicht geschafft haben, ihren eigenen Lebensunterhalt selbst zu verdienen – denn nur diese betrifft der polnische Kurswechsel ja. Man hat es also mit einer negativen Selbstselektion solcher zu tun, die entweder keinen ausgeprägten Integrationswillen zeigten und/oder mit völliger Unbrauchbarkeit für den Arbeitsmarkt mangels Qualifikation oder Leistungsbereitschaft glänzten. Für unsere Politiker ganz egal – das deutsche Schlaraffenland soll und muss jedem freistehen, egal ob die Kommensalen ursprünglich aus der Ukraine oder aus Syrien kommen.

Der sächsische AfD-Landeschef Jörg Urban zeigt sich fassungslos. Er wirft der CDU-Regierung unter Ministerpräsident Michael Kretschmer vor, sich „in vorauseilendem Gehorsam gegenüber der Bundesregierung“ eilfertig auf eine neue mögliche Massenaufnahme vorzubereiten, die unter dem öffentlichen Radar mal eben so auch noch geschultert werden muss – obwohl es sie gar nicht geben darf, denn unter Verweis auf die Dublin-Verordnung (die Asylverfahren im ersten Einreiseland vorschreiben) wäre die Aufnahme von jeglichen Binnenflüchtlingen aus Polen kategorisch abzulehnen. „Rein rechtlich betrachtet ist Deutschland nicht zuständig. Es ist deshalb auch falsch, das Spreehotel als Verteilzentrum zu nutzen“, ärgert sich Urban über die Pläne für Bautzen. Er sieht ein „fatales Signal“ an die sächsischen Bürger: Statt Integration zu fördern, werde Sachsen zum Sozialmagnet.