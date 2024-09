Poletikers sünd doof

Vorgestern schrieb Josef Thoma hier auf Ansage! zunächst: „Wer will schon entscheiden, ob jemand schlau ist oder doof, wenn selbst schlaue Professoren und Wissenschaftler sich gegenseitig als doof bezeichnen?“ Er schloss seinen Beitrag mit Bezug auf die BSW-Wähler mit dem Satz: „Diejenigen, die in Sachsen und Thüringen darauf reingefallen sind, waren – wie viele von ihnen inzwischen selber einsehen – einfach nur, genau, doof.“ Vor dem Hintergrund dieser Aussage sollte die Bedeutung des Begriffs „doof“ geklärt werden. Die obige Überschrift dieses Beitrags enthält keine Rechtschreibfehler; sie ist vielmehr in Plattdütsch verfasst worden, das auch als Niederdeutsch bezeichnet wird. Dieser Name suggeriert, dass sich um einen deutschen Dialekt handeln würde. In Wirklichkeit ist es eine eigenständige germanische Sprache, die dem Holländischen ähnlich ist, und sie ist auch von der EU als Regionalsprache anerkannt. Vor 100 Jahren war sie die Umgangssprache in Norddeutschland, inzwischen ist sie am Aussterben.

„Doof“ bedeutet „taub“. Die Frage „büst du doof?“ (Konjugation des Verbes ween = sein: ik bün, du büst, he/se/it is, we sünd, ji weest, se sünd) ist keine Beleidigung, sondern eine vorwurfsvolle Frage, ob das Gegenüber eine Warnung oder Anweisung nicht verstanden hat. „Blöd“ bedeutet „blind“, und hier stünde der Vorwurf im Raum, etwas Offensichtliches nicht gesehen zu haben. Im Norden weht ein rauer Wind, und die Sprache des Nordens ist deftig. „Schiet“ (= Scheiße) ist kein Kraftausdruck, sondern als Ausruf mit einem deutschen „Mist“ vergleichbar, und es wird auch als Bezeichnung für Schmutz, Gegenstände minderwertiger Qualität oder belangloses Zeug benutzt. “Doof” und “blöd” sind folglich keine Beleidigungen. Wollte Josef Thoma die BSW-Wählern also nicht beleidigen, sondern ihnen vorhalten, sie seien taub gewesen?

Schulterschluss mit dem Widerstand gemieden

Zunächst sollte man festhalten, dass die Politiker stets nach einer Wahlniederlage den Wählern ihre Politik besser erklären wollen, also reden statt zuhören. Taub (= doof) sind somit die Politiker, nicht die Wähler. Und sie sind auch blind (= blöd) für die Realitäten im Land. Sahra Wagenknecht ist seit über 30 Jahren Politikerin, und sie ist mit Oskar Lafontaine verheiratet, der sich vor 44 Jahren als einer der ersten SPD-Politiker einen Namen machte, der sich der Friedensbewegung anschloss. Beide haben während der Corona-Hysterie eine sehr unsolidarische Haltung gezeigt: Sie haben sich inhaltlich wie die Opposition positioniert, aber anders als andere Linke den Schulterschluss mit dem Widerstand gemieden. Der Verfasser dieses Beitrags als Alt-Linker, der seine politische Meinung nach den Interessen der Arbeiterklasse und nicht nach der sexuellen Orientierung ausrichtet, und Josef Thoma als kämpferischer Anti-Linker sind beide Mitglied der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. (MWGFD), und sie zerfleischen sich nicht. Wagenknecht und Lafontaine hätten das auch gekonnt; sie wollten aber lieber ihre eigene Opposition aufbauen. Also sind sie, anders als andere Politiker, weder doof noch blöd (respektive taub noch blind), sondern, so wie andere Politiker auch, berechnend.

Auch die BSW-Wähler in Thüringen und Sachsen waren am 1. September 2024 nicht doof: Sie haben ihre Stimme gegen die Ampelunion, aber nicht für die AfD abgeben wollen. Hierfür haben sie ein Angebot erhalten, und es wurde angenommen. Wähler geben Politikern entweder einen Vertrauensvorschuss für die Zukunft oder eine Quittung für die Leistung der Vergangenheit. Die zweite Variante scheidet beim BSW aus. Die BSW-Wähler müssen jetzt aufmerksam sein und die Partei genau beobachten. Man kann Zweifel äußern, ob in einer Koalition mit der CDU eine Initiative zur Beendigung des Ukraine-Krieges, eine Aufarbeitung der Corona-Politik, die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eine Bekämpfung des Parteienfilzes oder andere Ziele, für die die Wähler das BSW gewählt haben, möglich sind. Man muss aber auch dem BSW selbst die Chance geben, die Unvereinbarkeit ihrer Positionen mit denen der CDU zu erkennen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Polit-Profis der Firma Wagenknecht & Lafontaine die Koalitionsverhandlungen nur inszenieren, um sie krachend scheitern zu lassen. Und man muss dem BSW die Chance geben, sich gegenüber der AfD wie erwachsene Menschen zu verhalten und trotz entgegengesetzter Positionen vernünftig miteinander zu sprechen.

Taub und blind

Im sprachwissenschaftlichen Zusammenhang kann auch daran erinnert werden, dass die Bezeichnung für Deutsche in den slawischen Sprachen (“Nemez”) einen Menschen bezeichnet, der nichts versteht: Die Deutschen haben die Sprache der Polen, Russen, Tschechen und Slowaken nicht verstanden. Im übertragenen Sinne könnte man jetzt festhalten, dass die Mehrheit der Deutschen nicht verstanden hat, dass die Corona-Hysterie im Grunde eine Marketing-Kampagne der Pharmaindustrie war, um die gentechnisch hergestellten Präparate, die sie als Impfstoff bezeichnet hat, ohne den befürchteten Widerstand in den Markt zu drücken. Die Mehrheit der Deutschen hat nicht verstanden, dass Russland eine Atommacht ist und dass sie den Ukraine-Krieg erst dann verlieren würde, wenn es seine Atomwaffen verschossen hätte. Ein großer Teil davon würde Deutschland treffen. Ob die Politiker, die eine russische Niederlage fordern, blöd und doof sind, oder vielleicht nur von der Rüstungsindustrie geschmiert wurden, sollte dabei zweitrangig sein; wichtig ist, dass sie abgelöst werden. Die Mehrheit der Deutschen hat auch nicht verstanden, dass es vor 2000 Jahren die römische Warmzeit und vor 1000 Jahren die mittelalterliche Warmzeit (Grönland war bei der Besiedlung durch die Wikinger ein grünes Land) gab, die nicht menschengemacht waren. Der Widerspruch zur heutigen Klima-Religion ist offensichtlich; die Mehrheit der Deutschen ist aber offensichtlich blöd (= blind).

Statt sich über die deutschen Nichtsversteher (“Nemezki”) zu beschweren, die in ihrer Mehrheit zu blind (blöd) sind, um Zusammenhänge zu erkennen und zu taub (doof), um auf stichhaltige Argumente statt auf Regierungspropaganda zu hören, muss man den mühsamen Weg der sachlichen Argumentation geduldig fortsetzen. Die Mentalität der Deutschen ist nicht revolutionär. Im Zweifel hören sie auf die Obrigkeit, und hinterher will niemand etwas gewusst haben. Es ist aber anscheinend etwas in Bewegung geraten, und diese Bewegung muss verstärkt werden. Die Erfolge des BSW sind ein Teil dieser Bewegung, die nicht vorschnell madig gemacht werden sollte. Man sollte der BSW-Führung aber an eine Weisheit aus der Wirtschaft erinnern: Kunden gewinnen ist schwer, Kunden verlieren ist leicht! Das gilt auch für Wähler.