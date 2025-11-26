Polit-Aktivisten an Schulen: (Nicht nur) Niedersachsen hat ein Problem mit linksradikalen Lehrern

Dass einer der Haupttreiber der linken Umerziehung in dieser Republik seit Jahrzehnten die Schulen sind, ist eine Binsenweisheit. Doch noch nie zuvor maßten sich Beamte im Bildungsbereich, die als Pädadogen kritisches Denken unter Wahrung weltanschaulicher Neutralität vermitteln sollten, einen solch schamlosen Polit-Aktivismus, solche enthemmten ideologischen Indoktrinationsexzesse wie heute. Besonders im rotgrün kaputtregierten Niedersachsen unter der linksextremen Kultusministerin Julia Willie Hamburg wandeln sich die Schulen quasi im Zeitraffer zu regelrechten Polit-Instituten. Dort ist inzwischen nicht einmal mehr der Bundeskanzler ist vor der Agitation von Lehrpersonal mit dem Selbstverständnis von Politkommissaren sicher, wie der jüngste Falle einer die Leiterin einer berufsbildenden Schule in Hannover zeigte: Diese rief über die offizielle Schul-Mailadresse (!) zu einer Demonstration auf dem Opernplatz gegen Merz wegen dessen “Stadtbild”-Äußerung auf. In der Einleitung hieß es wörtlich: „Liebe Schüler*innen, ich möchte auf folgende Veranstaltung aufmerksam machen…“. In dem Schreiben wird weiter die absurde These verbreitet, Merz habe sich mit seiner Bemerkung “verfassungsfeindlich” geäußert. Auch ansonsten strotz die Rundmail nur so von Stimmungsmache und Hetze.

Die Frage, wie sich eine solche Pervetierung des staatlichen Lehrauftrags und Missbrauch schulischer Ressourcen mit dem Amt einer Schuldirektorin vereinbaren lässt, beschäftigt inzwischen auch den Niedersächsischen Landtag: Das Thema d wurde dort, wenig überraschend, nur von der einzigen Realopposition vorgebracht und problematisiert – der AfD. Diese forderte von der Landesregierung in der Drucksache 19/9064 eine Erklärung zu dem Skandal. Harm Rykena, bildungspolitischer Sprecher der Fraktion, verweist darauf, dass Beamte von Gesetzes wegen dem ganzen Volk zu dienen haben: “Sie sind verpflichtet, ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der Allgemeinheit auszuüben. Diese Neutralitätspflicht gilt insbesondere während der Ausübung des Amts und soll sicherstellen, dass Beamte keine parteipolitischen Interessen in ihre dienstliche Tätigkeit einfließen lassen.”

Linksgrüne Glaubensbekenntnisse auf dem Lehrplan

In Zeiten allerdings, wo linksgrüne Glaubensbekenntnisse auf dem Lehrplan stehen, Probleme mit Islamisierung und Gewalt an Schulen systematisch unter den Teppich gekehrt und kritische Positionen zur Masseneinwanderung, aber auch zum Gendern oder zur “Klimakrise” dazu führen, dass Schüler benachteiligt, gemobbt und unter Generalverdacht seitens der linken Lehrerschaft gestellt werden, sind derartige Mahnungen in den Wind gesprochen. Da können die riesigen schulischen Defizite durch ideologischen Wahnprojekte (wie Integration und Inklusion um jeden Preis, Verzicht auf Leistungsdruck und damit gezielte Vernachlässigung der Eliteförderungen) sowie massenhaften Unterrichtsausfall noch so groß sein, und sich in noch so aberwitzigen Bildungslücken in Fächern wie Mathematik, Physik, Chemie und Biologie niederschlagen: Die politische Abrichtung und Infiltration der heranwachsenden Generation zu einer einzigen verblendeten Linksjugend darf durch nichts behindert werden.

Bei dem Demo-Aufruf der Hannoveraner Schulleiterin handelt es sich um keinen Einzelfall handelt. Erst Ende Oktober hatte der Fall eines an einem Walsroder Gymnasium unterrichtenden Lehrers für Aufregung gesorgt. Dieser führt – wenn auch unter Pseudonym – ein (weiterhin aufrufbares!) Instagram-Profil, auf dem er anhand von Fotos klar identifizierbar ist, sich sogar mit Klarnamen zu erkennen gibt und selbst stolz anführt, dass er Lehrer ist. Dort postete er unter anderem massive linksradikale Gewaltaufrufe wie „nazis aufs maul – da wird nicht diskutiert“ oder – unter der Überschrift „Make fascists afraid again“ – ein Bild, auf dem eine Person im Antifa-Look voll maskiert und er selbst halb maskiert zu erkennen sind. Außerdem verbreitete er den Rap-Song einer linksextremistischen Band namens “Kniescheibe”, der er erklärtermaßen selbst angehört, in dem es heißt: „Ich dreh am Rad gegen den Staat“ sowie „Er postet was im Netz unter seinem Klarnamen und wundert sich, während wir gerade zu seinem Haus fahren“.

“Antifaschismus ist eine Haltung für Kenner”

Besagten Rap-Song hatte der Lehrer übrigens auf einer Veranstaltung in Walsrode am 30. August 2025 auf öffentlicher Bühne aufgeführt – unweit der Schule, an der er unterrichtet. Dort durften dann Anwohner, Gäste, Schüler und Eltern folgenden Songtexten lauschen: “Antifaschismus ist eine Haltung für Kenner. Diese Welt ist für alle nicht nur für weiße Männer… Polizei kommt, stürmen Rechte meine Party. Leider ist der Polizist selber Nazi…, Ich da mach kein Spaß, Nazis raus Mann und holt endlich die Fachkräfte aus dem Ausland. Das ist Antifaschismus und ich werd überwacht. Hier geht es nicht um Deutschland, sondern gegen Ausländer. Politik für Rassisten und Klimawandel-Ausblender. Geflüchtete und Trans-Kids machen dir Angst? Du trittst nur nach unten, weil du nichts kannst. LGBTQ+, woher kommt dein Menschenhass? Bitte komm, erklär mir das. Ha? Wenn du nicht drauf klarkommst, rauch einfach ein bisschen Gras. Gib dir eine Nummer von meinem Bro und er verkauft dir was.”

In einer normalen, geistig gesunden und von Äquidistanz gegenüber politischen Extremen geprägten Republik bedürfte es angesichts solcher Vorgänge und Aktivitäten nicht einmal eines umfangreichen Prüfungsverfahrens zur Verfassungstreue, da diese hier offensichtlich fehlt. Selbstverständlich gehören solche Subjekte unverzüglich aus dem Staatsdienst entfernt – abgesehen davon, dass sie dort niemals überhaupt hätten aufgenommen dürfen werden. Doch weil eben dieser Linksradikalismus heute Staatsdoktrin ist und selbst “Hammerbanden”-Aktivisten die unverhohlene Sympathie von Politikern und Richtern dieses Linksstaats gilt, geschieht das Gegenteil und es reichern sich immer mehr militante Linksfaschisten im Staatsapparat mit all seinen Gliedern an. Das, was früher den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen hätte, ist heute geradezu belobigungstaugliches Einstellungskriterium. Ein Land, das solche gewaltverherrlichenden Hassfanatiker auf seine Jugend los lässt, ist fraglos und gewolltermaßen dem gesellschaftlichen und politischen Untergang geweiht.