Politik ohne Restintellekt: Baerbocks Böcke und kein Ende

Am Donnerstag schwadronierte Annalena Baerbock im Bundestag mit Bezug auf die Frauenproteste im Iran einen gleichermaßen stupiden wie stupenden Unsinn zusammen, dass sie damit sogar ihre eigenen Maßstäbe nochmals unterbot – was eigentlich gar nicht möglich schien. Die grüne Außenministerin behauptete allen Ernstes über die derzeitigen Iran-Unruhen dies: „Bei allem Respekt vor kulturellen und religiösen Unterschieden. Wenn die Polizei wie es scheint, eine Frau zu Tode prügelt, weil sie aus Sicht der Sittenwärter ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts, mit Religion oder Kultur zu tun. Dann ist das schlicht ein entsetzliches Verbrechen.“ Dass die iranischen Sittenwächter der Religionspolizei (Muṭawwiʿūn), wie der Name schon sagt, ausschließlich aus religiösen Gründen existieren, um das direkt aus dem Koran abgeleitete Scharia-Recht durchzusetzen, das auch die Entmenschlichung von Frauen vorsieht – für die Möchtegern-Völkerrechtlerin liegt dies entweder geistig zu hoch – oder ihre die hündische Islam-Anbiederung der Grünen reicht inzwischen so weit, dass sie zu dissoziieren oder halluzinieren beginnen, um ja nicht ihr verhätscheltes Wählerreservoir der deutschen Umma zu verärgern. Was umso schockierender wäre, da es sich bei den mutigen Frauen im Iran ebenfalls um Muslima handelt; solche, die vor westlichen Freiheiten mehr Respekt haben als deutsche Regierungspolitiker.

Dass der „Queer-Beauftragte der Bundesregierung“, Sven Lehmann, das hanebüchene Geschwätz dieser dilettantischsten Außenministerin aller Zeiten auch noch zustimmend zitierte und als „glasklare Rede“ lobte, wirft ein weiteres Schlaglicht auf den geistigen Zustand des grünen Spitzenpersonals. Baerbocks völlige intellektuelle Nichteignung für jegliche verantwortliche öffentliche Position müsste nach den grotesken Einlassungen der letzten Monate selbst jemandem mit IQ Zimmertemperatur offensichtlich geworden sein. Aus ihren Stilblüten, Versprechern und infantilen Absonderungen könnte man schon fast ein abendfüllendes Programm machen.

Von Panzerschlachten im 19. Jahrhundert und Großkatzen

Erst letzte Woche hatte sie bei Markus Lanz im ZDF verkündet, der Ukraine-Krieg werde nicht mehr wie „im 19. Jahrhundert… mit Panzern alleine“ geführt. Außerdem würden auch „Propaganda, Fake News und Lügen” eingesetzt, hatte Klein-Annalena herausgefunden – als sei dies in der Kriegsgeschichte jemals anders gewesen. Ihre mangelnde Kenntnis der Geschichte, in der sie Panzer um ein Jahrhundert zu früh verortete, hatte Baerbock allerdings auch zuvor schon nicht davon abgehalten, Deutschland vehement zum „Kriegsstaat“ zu erklären – obwohl das Land trotz Ukraine-Obsession eben nicht im Krieg ist. Auch wenn diese Bundesregierung so tut, als wäre dies der Fall.

Bereits im Mai hatte Baerbock so vor „Kriegsmüdigkeit“ in Europa gewarnt und seither unablässig immer neue Waffenlieferungen für die Ukraine gefordert. Mit dem entsprechenden Material steht sie aber selbst auf Kriegsfuß – zumindest was technisches Mindestverständnis und Rhetorik anbelangt: Im Stile einer Vierzehnjährigen schwafelte sie im April im Bundestag von „Tier-Panzern“, über die ja nun alle Welt „am Abendbrot-Tisch“ spreche. Damit meinte sie die deutschen Panzer vom Typ Leopard, Puma, Gepard, Fuchs et cetera. Letzte Woche schwafelte sie dann bei „Anne Will” über die Errichtung eines „Reparatur-Stützpunktes” an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine: „Reparatur klingt jetzt irgendwie wie so eine Kleinigkeit, aber es ist ja nicht so, wie wenn man mit einem Auto zum TÜV fährt. Sondern es geht hier um hochmodernes Zeugs, wo man die Details – auch ich als Außenministerin – überhaupt nicht im Detail versteht.“ Als „Tier-Panzer” und „hochmodernes Zeugs” also bezeichnet die deutsche Außenministerin Waffen, die Deutschland blauäugig und fahrlässig massenhaft an die Ukraine liefert oder liefern will, auch auf die Gefahr hin, damit die Eskalation bis hin zum Dritten Weltkrieg voranzutreiben. Kritikern ihrer „feministischen Außenpolitik“ hielt sie im Bundestag tiefsinnig entgegen: „Das ist kein Gedöns!”.

Irrlichtern über die Weltbühne

Die erbarmungswürdigen Patzer dieser Frau ausgerechnet im höchsten diplomatischen Amt sind mittlerweile kaum mehr zu zählen. Bei ihrem Antrittsbesuch in Russland im Januar hatte Baerbock erklärt, dass in Deutschland „Fressefreiheit“ herrsche, in die es „keinliche“ staatliche Einmischung gäbe. In der Ukraine verhaspelte sie sich von „gefanzerten Paarzeugen“ – was ja noch lustig war, so wie ihre Klassiker aus Vor-Ministerin-Tagen, als sie von „Kobold“ statt Cobalt oder von den „Talisban“ in Afghanistan redete, oder bei einer Wahlkampfrede in klassischer Freudscher Fehlleistung enthusiastisch von der Bühne rief: „Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden!”

Ohne jede Allgemeinbildung oder Sachkenntnis irrlichtert Baerbock über die Weltbühne, zum Leidwesen ihrer ministeriellen PR-Strategen, Berater und Spitzenbeamten, die sich nachts schlaflos vor Sorge darüber im Bett wälzen dürften, in welche Fettnäpfchen ihre Dienstherrin als nächstes tritt beziehungsweise welchen neuen Peinlichkeiten sie aufwartet. Dass Annalena Baerbock aber nicht nur peinlich, sondern auch eine Zumutung für die Interessen Deutschlands ist, hatte sie bei mit ihren berüchtigten Sätzen bei der „Forum 2000”- Konferenz in Prag bewiesen, als sie erklärte, loyal zur Ukraine zu stehen, egal, „was meine deutschen Wähler denken.“ Unter den Fehlbesetzungen und geistigen Minderleistern, die die deutsche Politik im Allgemeinen und diese Ampelregierung im Besonderen dominieren, nimmt die Ex-Trampolinspringerin Baerbock, die nicht einmal ein Buch anständig plagiieren kann, definitiv eine herausragende Stellung ein.