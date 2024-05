Politik(er) gegen das Volk: Bevormunden, verbieten, relativieren

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schreibt auf X/Twitter: “Auch Erfinder können nichts daran ändern, dass wir zu viel Fleisch essen, zu viel reisen und zu viel konsumieren…”. Und er kommt zu dem üblichen Fazit: “Ohne Einschränkungen wird es nicht gehen…“. Ich kann inzwischen gar nicht mehr in Worte fassen, wie sehr mir diese (im harmlosesten Fall nur leicht) gestörten, unfähigen Apostel der rot- grünen Sekte mit ihren Bevormundungen und ihren Verbotsphantasien auf den Zeiger gehen. Von Lauterbach ist zwar nichts anderes gewohnt. Aber wenn sich etwa eine Ricarda Lang anmaßt, mir unter anderem erklären zu wollen, wie ich mich gesund ernähren soll, ist das der ultimative Hohn.

Lauterbach himself hatte ja schon bei Corona gezeigt, dass er sich selbst – und nur sich – unbedingt eine eigene längere Ausgangssperre auferlegen sollte. Jetzt macht er da weiter, wo er damals zu seinem Bedauern aufhören musste. Unter dem Vorwand der “Klimakrise”, wie schon in der Corona-Zeit, versuchen sie jetzt, erneut massiv in unsere Freiheitsrechte einzugreifen und unser Leben zu diktieren.

Alles Pharisäer

Sie selbst allerdings scheren sich einen Shit um ökologische Belange. Beispiele gibt es genug, ich brauche sie hier nicht nochmals aufzuzählen. Es sind allesamt Pharisäer… und sie halten sich für Halbgötter. Bekommt einer von ihnen mal eine Ohrfeige,

gibt’s gleich Sondersendungen und Krisensitzungen. Außer das Opfer ist ein AfD-ler – dann ist es natürlich kein Thema. Treffen hingegen wirkliche, grässliche und nicht selten tödliche Gewalttaten die einfachen Bürger, bleibt die Empörung aus, das geschieht dann überhaupt nichts mehr. Sowas gehört zur Tagesordnung.

Das beabsichtigte “Demokratiefördergesetz” von IM Faeser, wenn es durchgeht, sollte sich daher als allererstes einmal um Politiker kümmern, die vergessen haben, wer der eigentliche Souverän in einer Demokratie ist!