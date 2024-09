Politikerdämmerung: Das Vertrauen ist dahin

Sie können es wenden und drehen, wie sie wollen: Der anhaltende Vertrauensverlust in die Regierungsparteien über die letzten 10 Jahre hinweg ist riesig. Dasselbe gilt für so gut wie alle andere staatliche Einrichtungen, in besonderem Maße für die so geschimpften Regierungsmedien, aber auch für behördliche Instanzen, denen eine “IM Faeser” vorsteht,

deren ideologische Ausrichtung immer mehr Menschen, gerade im Osten Deutschlands, an düstere Zeiten von vor dem Mauerfall erinnert. Wo, bitte, soll hier das vielfach eingeforderte “Vertrauen” herkommen, wenn etwa

über die Rolle eines Bundeskanzlers Olaf Scholz im Warburg-/Cum-Ex-Skandal” weiterhin ein Mantel des Schweigens gebreitet und vieles verschleiert wird?

Wenn eine Frau von der Leyen trotz ihrer höchst dubiosen “Alleingänge” in den Milliardengeschäften mit den Pfizer-Impfstoffen (inklusive geschwärzter Verträge) wieder-“gewählt” wird?

Wenn “RKI- Files” jetzt zweifelsfrei belegen, dass in der politikgemachten Covid-Krise seitens der Politik gelogen, manipuliert und gelenkt wurde und trotzdem bis heute keine Aufarbeitung stattfindet?

Die öffentliche Sicherheit immer mehr zerfällt und irreguläre Einwanderung Mord und Totschlag, allen gegenteiligen Beteuerungen einer ohnmächtigen Politik, weiter an der Tagesordnung sind?

Moral und Integrität Fehlanzeige

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Was, bitte, soll da “Vertrauen” schaffen? Anstand, Moral, Integrität: Alles Fehlanzeige; nein: Sie gerieren sich im Gegenteil noch als Ankläger,

zeigen mit erhobenem Zeigefinger immer weiter auf andere. Und dann diese unfassbare fachliche Inkompetenz, die gänzlich fehlende Expertise in den Ministerien: Paketboten, Küchenhilfen, Kinderbuchautoren, Callcenter- Star, Langzeitstudent oder Studienabbrecher: Das mag ja alles “ehrenhaft” und ein Beweis dafür sein, dass jeder heute alles werden kann; aber müssen solche Gestalten, noch dazu in dieser Häufung, deshalb Spitzenpolitiker werden und Entscheidungen treffen, die uns alle betreffen?!?

Nochmals: das Vertrauen in die Politik ist vollkommen erodiert und der Zustand dieses Landes verschlechtert sich in allen Bereichen von Tag zu Tag. Wirtschaft, Wohlstand, innere Sicherheit, Bildung, Infrastruktur, Gesundheitswesen, gesellschaftliches Klima und vieles mehr: Das alles kann und darf so nicht weitergehen.

Die beste Demokratie aller Zeiten

Doch rund um die Uhr, 24/7, hört man allerorts nichts anderes mehr als vom “Kampf für die Demokratie”. Was wir hier in Wahrheit erleben ist ein Krieg der Ideologie gegen die Realität. Und jetzt, nach den Wahlergebnissen im Osten? Da sucht man verzweifelt nach bisher unvorstellbaren Koalitionen; selbst die “Brombeer“-Variante von CDU, BSW und Linken ist kein Tabu mehr. Und das alles nur, um “ihre Demokratie“ vor dem Wählerwillen zu retten. Ja, der Satz hat schon was: “Rettet die Demokratie vor dem Votum des Wählers”! Denn das ist ja schließlich die beste Demokratie, die wir je hatten

Wie gut, dass sie noch “funktioniert” – bis auf gelegentliche “Softwarefehler” zum passenden Zeitpunkt. Etwa dann zufällig, wenn es zufällig geht, Sperrminoritäten der AfD zu verhindern. Das stinkt zehn Kilometer gegen den Wind; aber selbst wenn es stimmte, das geht halt gar nicht. Sie halten uns wirklich alle für blöde. Oder hatten da vielleicht die “Omas gegen Rechts” ihre Hände im Spiel…?