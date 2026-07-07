“Politische Einmischung in den Fußball“: Die verlogene Empörung über ein Trump-Telefonat

Mit den USA ist gestern Abend das letzte der drei Gastgeberländer der Nordamerika-WM im Achtelfinale ausgeschieden. Das US-Team verlor mit 1:4 gegen Belgien. In Europa und weltweit frohlockten die üblichen Ami-Hasser darüber besonders diebisch, weil sie im Resultat eine ausgleichende für das angeblich so skandalöse Verhalten Donald Trumps sahen, der mit seinem Protestanruf bei FIFA-Boss Infantino angeblich so “unsportlich“ und “skandalös“ in die sportliche Entscheidungsfindung eingegriffen habe. Die Aussetzung der Sperre für den US-Torjäger Folarin Balogun, der in der siegreichen Partie des US-Teams über Bosnien und Herzegowina im Sechzehntelfinale nach einem Foul die Rote Karte gesehen hatte, hatte bei den Fußballexperten in aller Welt Schnappatmung ausgelöst und die ohnmächtige, latente Wut auf Trump und die USA aus allen Poren triefen lassen – weil die „Begnadigung“ Baloguns wohl nach einem Telefonat Trumps mit FIFA-Boss Gianni Infantino erfolgte. Vor allem linke Medien auch in Deutschland sahen ihrerseits rot: „Einen der möglicherweise größten Skandale der Fußballgeschichte“ witterte hochdramatisch etwa die von pathologischem Trump-Hass zerfressene “Süddeutsche Zeitung“. „Trump macht die WM zur Shit Show“ oder „Der korrupte Orange Man zerstört den Geist des Sports“ lauteten weitere geschlagzeilte Stilblüten.

Doch auch hier muss man wieder einmal – vorausgesetzt, man recherchiert ein wenig und schlägt nicht gleich blinde um sich – nüchtern feststellen, dass wieder einmal mit zweierlei Maß gemessen wird, wie praktisch immer, wenn es darum geht, die USA und Donald Trump möglichst wirksam durch den Dreck zu ziehen. Kurz vor der WM war beispielsweise für Superstar Ronaldo eine laufende Sperre für zwei weitere Spiele in Bewährung umgewandelt worden – und zwar unter Anwendung der exakt gleichen Regel wie im Fall Balogun nach Artikel 27 des FIFA-Disziplinarreglements. Ronaldo war eigentlich wegen einer Roten Karte, die er für einen Ellbogencheck während eines Qualifikationsspiels gegen Irland erhielt, für drei Spiele gesperrt worden – musste dann davon aber nur ein Spiel „absitzen“. Wäre er nicht begnadigt worden, hätte er bei dieser WM die ersten beiden Spiele zuschauen müssen – womit sich die Chancen für Portugals Gegner drastisch erhöht hätten. Aber klar: Darüber hat sich keiner ereifert, denn schließlich traf es einen Superstar und weder die verhasste USA noch deren übler Präsident waren in irgendeiner Weise involviert gewesen.

Himmelschreiende Doppelmoral

Diese Bigotterie ist nur noch widerlich – vor allem wenn man einmal die berüchtigte Korruption im internationalen Fußball in den richtigen Maßstab setzt; dann wird nämlich eine angebliche Einflussnahme wegen einer Rotsperre, selbst wenn es sie gegeben hätte beziehungsweise wenn Trumps impulsiv-leidenschaftlicher Protest bei Infantino tatsächlich ausschlaggebend gewesen wäre, zur völligen Makulatur. Politische Einflussnahme auf den Fußball findet tatsächlich in ganz anderen Dimensionen statt – und das scheint erstaunlicherweise niemanden auf die Barrikaden zu treiben. Man denke nur 2018 an den Stimmenkauf für die Vergabe an Russland. Auch die biblische Korruption rund um die WM 2022 in Qatar wurde völlig ignoriert – gekaufte Vergabestimmen, Schmiergelder für den Stadionbau, Sklavenarbeit inklusive Toten, sogar den Eventkalender hat man eigens nach den Bedürfnissen des für eine Sommer-WM völlig ungeeigneten Wüstenstaats angepasst. Oder denken wir an den DFB, an die schwarzen Kassen beim „Sommermärchen“ 2006? Wolfgang Niersbach musste schließlich auch nicht von ungefähr gehen. Wer erinnert sich noch an die Bestechung 2010 durch Südafrika, die erst Jahre später – 2016 – aufgedeckt wurde? Oder an die schamlosen Bereicherungen beim Stadionbau 2014 in Brasilien? Oder an die FIFA-Gate 2015 mit mehr als 40 wegen Geldwäsche, Bestechung und Betrugs angeklagten Hauptangeklagten und einer Schadenssumme von mindestens 150 Millionen US-Dollar ? Warum mussten Sepp Blatter und Michel Platini ihre Funktionärsposten bei FIFA und UEFA räumen?

Niemanden hat all das sonderlich interessiert – doch jetzt, wo ein bekanntermaßen sportbegeisterter, heißsporniger und für seine unbeherrschte, aber authentische Art legendärer US-Präsident kurz die Beherrschung verliert und zum Hörer greift, steht die Welt Kopf wegen der Aussetzung einer Spielsperre? Man kann sich das alles nicht mehr ausdenken. Immerhin hat ein Anruf genügt, mit dem Trump die Doppelmoral des gesamten Fussballzirkus entlarvt hat.

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