Politische Inquisition beim 1. FC Kaiserslautern: Spieler Jannik Mause unter Kontaktschuldverdacht

Wie tief im Land der staatlich geförderten Denunziation die Angst vor Kontaktschuld sitzt und welches nie für möglich gehaltene Ausmaß an politischem McCarthyismus seitens eines linken Mainstreams und seiner gleichgeschalteten Mitläufer inzwischen erreicht ist, zeigt sich derzeit an der Farce um Jannik Mause, einen Spieler des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Diesem wurde in einer “Dokumentation” des linksextremen Zwangsgebührensenders “Westdeutscher Rundfunk” eine verdächtige Nähe zu einer angeblich rechtsextremen Person unterstellt, als Mause noch bei Alemannia Aachen spielte. Im Umfeld seines damaligen Vereins würden sich reihenweise “rechtsradikale Fans” tummeln, befand der WDR, und Mauses „Vergehen“ soll darin bestanden haben, gemeinsam mit fünf anderen Personen auf einem Privatfoto mit einem dieser “Rechtsextremen” bei einer Feier abgebildet gewesen zu sein. Schlimmer noch: Er soll sich sogar für einen Social-Media-Post der betreffenden Person bedankt haben, in dem sich diese wiederum für Mauses Einsatz bei Alemannia Aachen bedankt hatte.

Dass der Georg-Restle-Sender WDR bei dieser unappetitlichen linksfaschistischen Hetze ganz vorne mitmischt, ist nun wenig überraschend; bestürzend und erhellend zugleich hingegen war die Reaktion von Mauses aktuellem Verein und Arbeitgeber, dem 1. FCK: Statt auf derartige Anwürfe gar nicht erst einzugehen – oder sich wenigstens bedingungslos hinter seinen Spieler zu stellen und dessen Recht auf Privatsphäre und privaten Umgang zu wem auch immer zu betonen –, hielt man es auf dem Betzenberg für nötig, sich in einem ellenlangen Schwurbel-Posting in den sozialen Medien geradezu hysterisch zu rechtfertigen, um dem Verdacht zu begegnen, hier befände sich ein toxischer Meinungsverbrecher im Kader: „Wir haben nach Kenntnisnahme der Bilder und Informationen, die uns bis dato nicht bekannt waren, umgehend das Gespräch mit Jannik Mause gesucht. Ein rechtsextremes oder rassistisches Weltbild ist mit den Werten des 1. FC Kaiserslautern nicht zu vereinbaren“, heißt es darin. Nachdem diese wohlfeile Duftmarke abgesetzt war, ging es in den üblichen Phrasen weiter: Man habe das Thema „in einem ausführlichen Gespräch“ mit Mause „aufgearbeitet und festgestellt, dass Jannik Mause keinerlei rechtsextremes, rassistisches oder fremdenfeindliches Gedankengut in sich trägt“.

Job gerettet, Persilschein

Außer dem Foto und der Videosequenz sowie dem einen Kommentar gebe es keinerlei Kontakte oder Verbindungen von Mause zu Menschen aus dem “rechtsextremen Umfeld”, so der Verein nach Abschluss seines internen Entnazifizierungsverfahrens. Der Spieler, so der FCK, “bedauere” das Zustandekommen der Fotos und den Kommentar ausdrücklich. Puh! Job gerettet, Persilschein erteilt – und drohende Botschaft an etwaige sonstige Missetäter erfolgreich abgesetzt, sich künftig ja mit den Falschen abzugeben oder fotografieren zu lassen. Damit nicht genug: Ausdrücklich lobt der FCK auch noch die „kritischen Nachfragen“, die öffentlich auf diesen „Fall“ hingewiesen hätten: „Gesellschaftliches Engagement und ein kritischer Blick, auch auf den eigenen Verein, gehören für uns zu einer aufgeklärten Gesellschaft dazu und sollten selbstverständlich sein“, heißt es weiter. Natürlich darf zum Schluss nicht die übliche Einschränkung fehlen, dass man es dann aber doch für nicht akzeptabel halte, wenn – „bei aller verständlichen Emotionalität“ – nach Bekanntwerden eines Fotos eine Vorverurteilung von Personen vorgenommen werde, “Fake-News gestreut” und “Menschen pauschal abgestempelt“ würden. Dass man genau dieser Wahrnehmung selbst Vorschub leistete, hing den Vereinsapparatschiks offenbar zu hoch.

Wenn man sich dieser miesen Rufmordkampagne und Gesinnungsschnüffelei als Verein überhaupt annimmt, dann hätte diese Problematisierung jeglicher Vorverurteilung eigentlich an die Spitze der Stellungnahme des Vereins gehört und nicht ans Ende. Das also versteht die ARD-“Sportschau” offenbar unter der Fürsorgepflicht eines Vereins für die eigenen Angestellten, wenn sie schlagzeilt: “FCK verteidigt seinen Spieler“? Tatsächlich hat der FCK durch seine übereifrig-nervöse interne Überprüfung Mauses, spätestens jedoch mit der Veröffentlichung seines Statements, dieses Klima des Generalverdacht selbst verstärkt und damit seinen Beitrag geleistet, das gesamtgesellschaftliche Klima von Einschüchterung und Überwachung zu fördern. Statt sich vehement dagegen zu verwahren, dass ein beliebter Spieler wegen einer absoluten Nichtigkeit und haltloser Vorwürfe eines für seinen starken Linksdrall bekannten Fernsehsenders in die Schusslinie gerät und als mutmaßlich rechtsextrem denunziert wird, ohne dass es dafür auch nur den allergeringsten Beweis gibt, schwurbelt der FCK eine völlig unbegründete Rechtfertigung zusammen und lässt allenfalls verhalten Kritik anklingen.

Scharfmacher auf dem Betzenberg

Leider überrascht dieses Verhalten des einstmals legendären Heimatvereins Fritz Walters nicht wirklich – denn der FCK ist spätestens seit seiner wiederholten wirtschaftlichen Notrettung durch das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Kaiserslautern politisch dauerverseucht und verfilzt, von parteipolitischen Mandatsträgern infiltriert und gleichgeschaltet wie kaum ein anderer Ligaclub. Im Beirat des FCK sitzt mit dem gerade erst zum Innenstaatssekretär ernannten Daniel Stich ein ausgewiesener, zu Corona-Zeiten für die reibungslose Durchführung der Impfkampagne im Land verantwortlicher SPD-Scharfmacher und einstiger Malu-Dreyer-Domestike. Dass damals umgeimpfte Zuschauer in zwei eigens separierten Tribünenreihen, für jedermann sichtbar, ausgegrenzt und stigmatisiert wurden, lasteten kritische Insider vor allem Stichs Einflussnahme an.

Auch der mächtige Aufsichtsratsboss Reiner Keßler, Sohn des früheren Präsidenten Hubert Keßler, ist ein Funktionär ganz nach dem Geschmack des herrschenden Ambientes im besten Deutschlands aller Zeiten: Als Anfang des Jahres die Regierung – als Folge der inzwischen gerichtsfest festgestellten Potsdam-Lüge – zu Massenaufmärschen gegen die Opposition aufrief, ließ sich auch der FCK nicht lumpen und beteiligte sich mit anderen gleichgeschalteten Organen der sogenannten “Zivilgesellschaft” an der Großdemo “Marsch gegen Rechts“. Dies stand allerdings in aufschlussreicher Tradition: 2008, noch Jahre vor der AfD-Gründung, hatten die “Roten Teufel“ bereits die Schirmherrschaft des in Kusel stattfindenden Antifa-Festivals “Kein Bock auf Nazis“ übernommen. Die in Ampeldeutschland immer fulminanter auf die Spitze getriebene Spaltung im einstmals sozial verbindenden, versöhnenden Vereinssport reicht also auch in Kaiserslautern weit zurück und der Fall Mause bringt diese Entwicklung nochmals auf den Punkt.

Im Land der Meldestellen

Dass ein von aufmerksamen Gesinnungspetzern und Denunzianten ausgegrabenes Fotos bei einer privaten Feier und der per höflichem Mausklick entbotene Dank für ein Kompliment der „falschen“ Person bereits ausreichen, um Menschen unter “Naziverdacht” zu stellen, ist allerdings nicht Neues in diesem Land der wie Pilze aus dem Boden schießenden Meldestellen: Schon 2019 wurden Prominente – unter anderem Reinhold Beckmann, der prompt entschuldigend einknickte – öffentlich angeschwärzt, weil sie auf dem 65. Geburtstag des Ex-“Spiegel”-Redakteurs Matthias Matussek zu Gast waren; Matussek galt schon damals als finsterer Renegat des Feuilletons und böser Rechter. Im selben Jahr musste auch der verdienstvolle Chef der hessischen Filmförderung Hans-Jörg Bendig seinen Hut nehmen, nachdem er von einem linken Hobbyspitzel mit dem damaligen AfD-Chef Jörg Meuthen und dem Netzwerker Moritz Hunziker bei einem privaten Frankfurter Cafébesuch fotografiert worden war; hunderte systemtreue Kulturschaffende hatten daraufhin seine Absetzung gefordert. Und von den während Corona dann auf die Spitze getriebenen Verleumdungskampagnen und Hexenjagden gegen Ungeimpfte – Stichwort Joshua Kimmich – wollen wir hier gar nicht erst anfangen.

Es ist genau diese Duckmäuserei, die sich nun auch im Verhalten des FCK zeigt und die es dem Linkstaat erst möglich macht, seinen Würgegriff um diese erodierende Gesellschaft immer enger zu ziehen, das geistige Klima weiter zu vergiften und die Meinungsfreiheit immer mehr zu schleifen. Dabei kann Mause noch froh sein, dass sich der FCK nicht gleich präventiv von ihm getrennt hat, nach der in Deutschland ansonsten geltenden Devise “schuldig bei Verdacht“. Bei anderen Vereinen – zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt unter seinem damaligen linksradikalen Proletenpräsidenten Peter Fischer – hätte vermutlich bereits Mauses Trikot-Rückennummer 18 (Achtung, brauner Code!) in Verbindung mit den WDR-Anwürfen für einen Rausschmiss genügt. Inzwischen muss tatsächlich jede öffentliche Person peinlichst genau darauf achten, mit wem sie sich noch blicken oder gar ablichten lässt, mit wem sie redet und wen sie lediglich kennt, um nicht ins Zwielicht zu geraten. Dies sind Verhältnisse, wie man sie auf deutschem Boden nach 1945, im Osten nach 1990, eigentlich ja nie wieder haben wollte. Aber: “Nie wieder ist jetzt”.