Politische Justiz: AfD-Fraktionsräume im bayerischen Landtag durchsucht

Die öffentliche Kriminalisierung und Einschüchterung der einzigen Realopposition in der deutschen Parteienlandschaft hat heute einen neuen Tiefpunkt erreicht: Polizei und Staatsanwaltschaft haben heute früh Räume der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag durchsucht. Sowohl der angebliche Tatvorwurf als auch der Personalaufwand der medienwirksamen Aktion zeugen von einer derart grotesken Unverhältnismäßigkeit, dass von der „Blindheit Justizias“ in diesem Land mittlerweile ebenso wenig mehr die Rede sein kann wie von Respekt vor demokratischen Institutionen und legitimer parlamentarischer Opposition. AfD-Fraktionschef Ulrich Singer protestierte in deutlichen Worten gegen die Durchsuchung und kündigte umgehende rechtliche Schritte an. Er verwies hierbei darauf, dass hier „rechtswidrig auch die Räume der durch Immunität geschützten Landtagsabgeordneten betreten“ worden seien.

Martialisches Aufgebot wegen lächerlicher Lappalie

Hintergrund der Aktion war, wie die „Passauer Neue Presse“ (PNP) schreibt, eine Strafanzeige des Landtagsamts gegen Unbekannt – wegen einer absolut lächerlichen Lappalie, die den Verdacht auf Verstoß gegen das Urheberrecht begründete: Mitglieder der Fraktion sollen in sozialen Netzwerken ein schon älteres Video geteilt haben, in dem Aussagen von Abgeordneten anderer Fraktionen in einer Landtagsdebatte „verfälscht, weil aus dem Zusammenhang gerissen” (so die PNP) wiedergegeben worden sein. An dem martialischen, natürlich möglichst medienwirksam durchgeführten Einsatz sollen rund zwei Dutzend Polizisten (!) und drei Staatsanwälte vor Ort beteiligt gewesen sein. Es seien, so die Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I, „mehrere Räume durchsucht und auch Beweismittel beschlagnahmt“ worden.

Nur zur Einordnung: wegen einer solchen abstrusen Petitesse werden gewaltige personelle Kapazitäten aufgeboten, während die Justiz mangels Personal und Strafverfolgungswillen der galoppierenden Gewalt in diesem Land, illegaler Migration und immer mehr schweren Straftaten kaum noch etwas entgegenzusetzen hat. Und wenn sie schon angebliche oder behauptete juristische Verfehlungen von gewählten Abgeordneten ins Visier nimmt, dann natürlich nicht etwa grüne Sympathisanten von Pädophilie oder grundordnungswidrige Forderungen nach Enteignungen und Aussetzung demokratischer Entscheidungsprozesse wegen des „Klima-Notstands“, sondern die AfD. Letztere in die Nähe der Verfassungsfeindlichkeit zu rücken genügt dem institutionellen Linksstaat nicht mehr – jetzt muss sie auch noch strafrechtlich ins Zwielicht gerückt werden. „Verfälscht, weil aus dem Zusammenhang gerissen” sind ironischerweise übrigens fast alle Zitate, mit denen die angebliche Menschenfeindlichkeit und „rechtsextreme“ Gesinnung der AfD bis heute scheinbar belegt werden, von Beatrix von der Storchs angeblicher Forderung nach einem Schießbefehl auf Flüchtlinge über Höckes „Mahnmal der Schande” bis hin zu Gaulands „Vogelschiss„-Metapher. Doch hier interessiert sich keiner für die Zusammenhänge.

Die Erosion des Rechtsstaats, die Dammbrüche und überschrittenen einstigen roten Linien häufen sich seit Corona zusehends: Razzien in Richterbüros, Missachtung der Unverletzlichkeit der Wohnung und nun sogar Polizeieinsätze gegen von der parlamentarischen Immunität geschützte Oppositionsabgeordnete innerhalb der eigenen Fraktionszimmer. In diesem Staat braucht keiner über die angebliche politische Steuerung der Justiz in Polen oder Ungarn zu jammern. Vor der eigenen Tür gibt es, was das anbelangt, mittlerweile mehr als genug Dreck zu kehren.