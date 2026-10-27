Politische Justiz in Deutschland: Dachschäden und Hitlergrüße

Die deutsche Justiz hat mit einem weiteren grotesken Anti-AfD-Urteil ihre politische Schlagseite bewiesen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine Revision des Brandenburger AfD-Landtagsabgeordneten Wilko Möller gegen ein Urteil des Landgerichts Frankfurt (Oder) verworfen. Damit ist seine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 11.600 Euro vom Februar wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen rechtskräftig – und das wegen eines Wahlkampfplakats von 2024, auf dem die Staatsanwaltschaft und eine inquisitorische Linken-Abgeordnete mit Nazi-Pareidolie unbedingt einen Hitlergruß erkennen wollten. In Wahrheit war darauf nichts anderes zu sehen als eine fünfköpfige Familie, wobei die – noch dazu heterosexuellen – Eltern mit erhobenen Armen ein schützendes Dach über ihren Kindern bilden. Genau in dieser Geste – konkret: dem erhobenen rechten Arm des Vaters – soll aber der verdeckte, nur für das geschulte Auge von Nazi-Jägern erkennbare Hitlergruß verborgen sein. Dabei ist das Bild seit eh und je frei im Internet verfügbar, wird in Stockfoto-Dateien angeboten und wurde etwa seit vielen Jahren von amerikanischen und kanadischen Immobilienfirmen für Werbezwecke mit derselben Symbolik eines stilisierten schützenden Hausdachs verwendet. Für die brandenburgische AfD-Kampagne wurde es von der beauftragten Werbeagentur lediglich gespiegelt.

Der verantwortliche Grafiker war tatsächlich mit angeklagt, aber freigesprochen worden – allerdings nicht etwa aus rechtlichen Gründen, sondern weil seine Aussagen „nicht verwertbar“ seien, da er von den Ermittlern lediglich als Zeuge befragt und erst später als Beschuldigter geführt wurde, weshalb er nicht ordnungsgemäß über sein Schweigerecht informiert worden war. Die selektive Nazi-Pareidolie, die auch in diesem Fall zum Strafverfahren und zur nun letztlich rechtskräftigen Verurteilung führte, offenbart in erschreckendem Ausmaß, wie hierzulande inzwischen das Recht gebeugt und wie willkürlich gegen Politiker der einzigen Realopposition und mittlerweile stärksten Partei im Land ermittelt und geurteilt wird, während für identische “Tatbestände“ anders entschieden wird – weil eben keine objektiven Befunde, sondern projektive herbeihalluzinierte Sachverhalte und Zuschreibungen zugrunde gelegt werden. Man will partout sehen, was man sehen will – und scheinbare Beweise für das verinnerlichte Trugbild dingfest machen, man habe bei der AfD es mit einer Wiedergängerin des Nationalsozialismus zu tun. Dr. Ulrich Kutschera weist auf X zu Recht auf diese himmelschreiende Ungleichbehandlung des identischen Vorgangs durch eine politische Justiz hin:

In Gang gesetzt worden war diese Farce von einer Linken-Provinzpolitikerin und Kreisvorsitzenden namens Anja Kreisel, die 2024 als Musterbeispiel des ewigen deutschen Denunzianten den Staatsschutz via Instagram auf den Plan gerufen hatte mit der Behauptung, auf dem Plakat würden “zwei Erwachsene in einer Pose gezeigt, die Assoziationen zu verbotenen Gesten weckt und möglicherweise gegen § 86a StGB verstößt”. Polizei und Feuerwehr hatten die Plakate wenig später entfernt, nachdem der die Ermittlungen angerollt waren: Man sei allein aufgrund der Einschätzung der Staatsanwaltschaft, dass es sich um das Zeigen eines rechtswidrigen Kennzeichens handele, “verpflichtet” gewesen, “aktiv zu werden”. Dass die Hausdach-Symbolik mit ausgestreckten Armen – siehe oben – auch von der CDU und sogar den Grünen bereits auf Wahlplakaten verwendet worden war, war den Behörden in ihrem vorauseilendem Gehorsam dabei offenbar bekannt, ebenso wie auch die Tatsache, dass dieselbe Geste während des Corona-Wahns öffentlich allgegenwärtig war, als sie massenhaft für die zynisch-psychotische Propagandakampagne „Wir bleiben zuhause“ (unter staatlicher Orchestrierung!) genutzt wurde, mit der die Menschen dazu gebracht werden sollten, sich freudig ihrer politisch verhängten Selbsteinkerkerung zu fügen. Damals sollte mit der Geste also eine wahnhafte Virus-Paranoia befördert werden, während dieselbe Geste heute im Zuge einer wahnhaften Nazi-Paranoia verboten wird.

Notorische Volksverhetzung

Erneut zeigt sich: Wenn es um die AfD geht, ist jede denkbare – gerne auch retrospektive – Kriminalisierung des immer Dagewesenen und seit jeher von allen unverdächtig Verwendeten erlaubt. Da wird aus einem seit dem frühen 19. Jahrhundert nachweisbaren, vor und nach dem Dritten Reich in unpolitischem Zusammenhang vielfach gebrauchten Satz “Alles für Deutschland“ plötzlich eine angeblich jedem Historiker wohlbekannte SA-Parole, selbst Worte wie “Judaslohn“ aus dem Mund eines AfDlers sind plötzlich Beweis für Holocaustrelativierung – und was immer nach Nazi-Geste aussieht, wird vor den Kadi gebracht. Die wahnhafte Semiotik der “Antifaschisten“ droht potentiell jede heute völlig harmlose Geste oder Formulierung in den braunen Dunstkreis zu rücken, nur um die Daueranklage eines “gesicherten“ Rechtsextremismus der AfD, der sich durch Fakten und reale Bekenntnisse eben nicht erhärten und beweisen lässt, irgendwie aufrechtzuerhalten. Da die AfD inzwischen von einem Viertel bis guten Drittel der Deutschen gewählt wird, muss man angesichts dieser unseriösen propagandistischen Diffamierungen, die von höchster Stelle bis zum Bundeskanzler hinauf betrieben wird, von einer notorischen Volksverhetzung sprechen. So auch in diesem Fall: Für Mediennutzer, die die Hintergründe dieses Skandalurteils gegen Wiko Möller nicht kennen, bleibt hier nur hängen, dass ein “AfDler mal wieder wegen eines Hitlergrußes“ rechtskräftig verurteilt worden sei – und genau diese populistisch-verdummende Wirkung ist beabsichtigt.

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Der Sachverhalt wird fortan ins Repertoire der immer wieder propagierten Lügenerzählungen Eingang finden, neben der “Correctiv“-Potsdam-Märchenerzählung, der Unterstellung, die AfD wolle “Millionen Menschen mit Migrationshintergrund abschieben“ und plane “ethnische Säuberungen“, sie wolle “Behinderte ausgrenzen“ und “die Demokratie abschaffen“. Dass eine Justiz, die ständig über ihre Überlastung klagt und mit der Verfolgung wirklicher Kriminalität nicht mehr nachkommt, ihre Zeit und Steuergeld verschwendet, um die bösartige Umdichtung harmloser Gesten zum imaginären Hitlergruß zu besiegeln, den kein geistig gesunder Mensch auf dem inkriminierten Plakat erkennen würde, zeigt, dass inzwischen alle Staatsgewalten gleichgeschaltet ticken im selbstempfundenen Abwehrkampf gegen eine virtuelle Bedrohung – während gleichzeitig die Blindheit gegenüber den wahren Gefahren für diesen Staat und die freie Gesellschaft zunimmt. Die Immunabwehr dieser Republik ist massiv gestört.