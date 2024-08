Politische Vernunft in Deutschland

Die Hauptaufgaben von Staat und Regierung liegen in der äußeren Sicherheit, inneren Sicherheit und Bereitstellung der Infrastruktur. Der Staat kommt seiner Aufgabe, den Bürgern Sicherheit im Inneren zu gewährleisten, kaum noch nach. Die Sicherheit, zu demonstrieren, ist dahin (Friedens- beziehungsweise Grundrechtedemos werden nicht mehr genehmigt wegen linker Gegendemos), wie auch die, sich zu versammeln (das „Festival der Vielfalt“ in Solingen wird beendet wegen Messermorden eines illegalen Einwanderers). Volksfeste wie Wahlkampfkundgebungen werden im Voraus abgesagt, und seine Meinung frei zu sagen (Diskriminierung der abweichenden Meinung, Verbot von “Compact”, Tatbestand der “Delegitimierung”) ist immer seltener gegeben. Die Regierung kann oder will diese Grundrechte – Demonstrations- und Versammlungsrecht, Meinungsfreiheit –, die jeder Bürger von Geburt an genießt, weder zusichern noch absichern.

Bürger beklagen das Fehlen der Sicherheit im öffentlichen Raum. Ein Gefühl der Unsicherheit und Unfreiheit macht sich breit. Wenn der Wuppertaler Polizeipräsident Markus Röhrl rät, jeder müsse mit sich „ausmachen, ob er beispielsweise zu Festivitäten geht, ob er zu Fußballspielen geht, ob er im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist“, dann gesteht er damit das Versagen von Staat und der Exekutive ein. Solingen ist überall. Die Unsicherheit ist überall.

Vor 2015 waren Migration und Integration untrennbar verbunden

Der Grund für dieses Staatsversagen liegt letztlich darin, daß die politische Vernunft im Begriff ist, vor der muslimischen Einwanderung endgültig zu scheitern. Und was würde ein tatsächliches Scheitern bedeuten? In seinem Buch „Muslimische Immigration und das Versagen der politischen Vernunft Europas“ gibt der Philosoph Rudolf Brandner die klare Antwort: „Dann löst die Gemeinschaft sich in Parallelgesellschaften auf und geht letztlich zugrunde“. Wesentliche Ursache der Probleme ist letztendlich die Masseneinwanderung aus Ländern mit islamisch geprägter Kultur, die die Regierung auch für Deutschland will (wobei sie dieses wahre Ziel als “Vielfalt und Buntheit” verbrämt), die Bürger dagegen nicht (da sie die Gesellschaft überfordert). Der in der Demokratie grundlegende „Consent of the Governed“ ist spätestens seit der Grenzöffnung 2015 immer weniger gegeben. Solange die Mehrheit der Politiker dies nicht wahrhaben will, werden sich die Auseinandersetzungen immer weiter verschärfen bis hin zu Unruhen, Kulturkampf und Bürgerkrieg – siehe Großbritannien nach Rotherham und Southport.

Vor 2015 wurde die Migration mit dem Ziel der Integration verknüpft. Migration war und beinhaltete also akkulturierende Zuwanderung, d.h. die Neuankömmlinge passten sich den kulturellen Gepflogenheiten des Aufnahmelandes an. Nun begannen parallel zwei Entwicklungen: Einerseits verstehen Migranten das Integrieren immer weniger als ihre Bringschuld, sondern nur noch als bequeme Holschuld. Dies geht einher mit der Identifizierung und Zuwendung zum strengen politischen Islam, der „jede Akkulturation als Sünde brandmarkt“ – mit der Implikation „Scharia statt Verfassung“. Damit verhalten sich viele Asylsuchende als invasive Zuwanderer. Andererseits verabschiedet sich der Staat mehr und mehr vom Ziel der Integration. Die Folge: Segregation, Nogo-Areas, Parallel- und Gegengesellschaften.

Zum Begriff der politischen Vernunft

Der Einzelne wird politisch, wenn er sich einer Gemeinschaft zuwendet, die den Bestand und die Weiterentwicklung ihrer Existenz als oberstes Ziel verfolgt. Politische Vernunft bezieht sich also auf das Wohl der Gemeinschaft. „Dem deutschen Volke“ steht oben am Reichstagsgebäude. „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen… werde“, lautet der Amtseid laut Artikel 56 Grundgesetz. Dazu schreibt Rudolf Brandner: „Politische Vernunft ist folglich reflexiv, also zurückbezogen auf das Wohl der Gemeinschaft, deren Politik sie ist. Dieses Wohl meint aber nicht nur materielle Lebensbedingungen, sondern die ganze Lebensart, Sitten und Gebräuche, Denk- und Empfindungsweisen, die ihr ethisches Selbstverständnis ausmachen. Ihr ‘In-der-Welt-sein’, könnte man mit Heidegger sagen.“

Somit ist es Sinn und Aufgabe der politischen Vernunft, den Migranten das eigene Selbstverständnis als Bildungsaufgabe zu vermitteln. Bei wenigen Migranten oder solchen aus ähnlichen, westlich-aufgeklärten Kulturkreisen mag dies gelingen; bei der Massenmigration aus muslimischen oder völlig andersartigen, rückständigen Kulturgemeinschaften hingegen misslingt dies.

Für Brandner spielen neben der Anzahl der Zuwanderer (alle zwei Jahre wandert eine neue Millionenstadt) weitere fünf Faktoren eine Rolle.

Immer mehr Bottom-Top-Verlagerungen hoheitlicher Aufgaben

Erstens: Nach über 2000-jähriger Erfolgsgeschichte versagt die politische Vernunft der Europäer. Dies hat damit zu tun, „daß das geschichtliche und ethische Selbstverständnis unserer europäischen Welt im Zerfall begriffen ist – ihr also gewissermaßen Sinn, Ziel und Zweck politischen Handelns aus dem Blick geraten sind.“

Zweitens: Berlin gibt immer mehr hoheitliche Entscheidungen an supranationale Institutionen (EU, EUGH, WHO, UN, WEF, ..) ab. Diese sind nicht vom Bürger durch direkte Wahlen legitimiert und handeln weniger im nationalen Interesse. „An die Stelle der kulturgeschichtlich gebildeten Realsubjekte, etwa Völker oder Nationalstaaten, tritt dann das leere Allgemeinsubjekt der „Menschheit“ – in deren Namen politisch supranationale Institutionen meinen handeln zu können (oder zu müssen). Diese aber sind wiederum in den Händen von Partikularinteressen – vulgo Lobbys – und also nicht von gemeinschaftsbildender politischer Vernunft. Die Folge ist, daß die konkrete, geschichtlich gewachsene Realität menschlicher Gemeinschaften marginalisiert, entmündigt und zum Spielball partikulärer Machtinteressen wird.“ Diese Patikularinteressen vertreten wenige Organisationen respeltive Milliardäre von Big Tech und Big Data in undurchsichtigem Interagieren mit Regierungen.

Drittens: Zum Problem wird der Islam erst durch die Vielzahl der Zugewanderten, die nun die gemeinsame Lebenswelt mit kulturell vollkommen anders sozialisierten und empfindenden Menschen teilen sollen.

Moralismus als legitimierte Form von Hass

Viertens: Aufgrund seiner geschichtlichen Bildung hat jeder Kulturkreis eine andere politische Vernunft, wobei Andersartigkeit nicht irgendwie “besser” oder “schlechter” bedeutet. Würden in muslimische Staaten tausende Menschen mit genderideologische, woker oder LGBTQIA+-Mentalität zuwandern, dann würden sie von deren politischer Vernunft zurückgewiesen oder aber zur Akkulturation oder Assimilierung gezwungen. Die politische Vernunft von Deutschland hingegen erklärt sich dazu unfähig.

Fünftens: Der Nazi-Komplex mit dem absolut Bösen und dem panischen Bestreben, sich vor ihm zu retten, ist angstbesetzt: man könnte ja selbst rassistisch, antisemitisch oder sexistisch sein. Ein Entrinnen aus dem Nazi-Komplex bietet der Moralismus, dessen Gutsein überall und vor allem auf der politischen Rechten Nazis wittert und im „Kampf gegen Rechts“ bekriegt. Brandner: „Moralismus ist in der Moderne die legitimierte Form von Haß.“

Bleibt als Resumee: Zum einen ist Deutschland weder verpflichtet noch in der Lage, unbegrenzt Einwanderung zu bewältigen; deshalb ist diese zu stoppen und im Rahmen einer neuen Asyl-Gesetzgebung zu ordnen. Zum anderen gilt: „Entscheidend ist, zu erkennen, daß nicht der Islam die größte Gefahr für Europa ist, sondern der Verlust des eigenen kulturellen und geschichtlichen Selbstbewußtseins. Eine Akkulturation der Einwanderer kann nur gelingen, wenn es gelingt, die Gemeinschaftsbildung der aufnehmenden (europäischen) Kulturen zu erneuern. Dies aber kann unter den Bedingungen der Religion – sei es die christliche, jüdische oder islamische – nicht mehr geleistet werden. Allein die Erkenntniskultur der Philosophie, die von allen drei Religionen intensiv rezipiert wurde, kann den Weg ebnen zu einer Überwindung der Gegensätze.“

Gegen Ende appelliert Rudolf Brandner an die jüngere Generation der Muslime, an die bis ins 13. Jahrhundert wirkmächtigen großen Philosophen anzuknüpfen, um die „Exklusivität religiöser Identität“ und den damit verbundenen Fanatismus zu überwinden. Beides passt nicht in die heutige globalisierte Welt, die Menschen zusammenbringen und nicht trennen soll.