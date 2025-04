Politischer Missbrauch des Bundeskunstpreises: Antifa-Aktivistin im Knast ausgezeichnet

Die Verleihung des Bundeskunstpreises 2025 an die inhaftierte Antifa-Aktivistin Hanna S., sorgt weiter für hitzige Debatten. Die junge Künstlerin, die an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg (HFBK) studiert, steht wegen mutmaßlicher Beteiligung an gewaltsamen Aktionen der sogenannten „Hammerbande“ vor Gericht, die wahllos vermeintliche “Rechte” mit Verletzungs- und Mordabsichten attackierte. Doch weil in diesem Land Hass und Gewalt der “Guten” nicht nur gesellschaftsfähig sind, sondern staatlich prämiert werden, wurde sie von einer Jury, sagenhafterweise bestehend aus Vertretern des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (!) sowie Vertretern einer durchweg linksideologisch durchsetzten Kunstszene, für ihre “künstlerische Arbeit” ausgezeichnet – mit einem Preisgeld von schlappen 30.000 Euro. Konkret wird damit eine Installation von Hanna S. prämiert, die sich mit “sozialer Ungleichheit” und “staatlicher Repression” auseinandersetzt, was von der Jury als „maßgeblich innovativ“ gelobt.

Offiziell soll natürlich nicht S.‘ kriminelles Engagement, sondern ihre “Leistungen als Künstlerin” gewürdigt werden. Doch es liegt natürlich auf der Hand, dass diese völlig nebensächlich sind. Es geht hier wieder mal um ein “Zeichen” der Solidarität – mit einer mutmaßlichen gewalttätigen Hassverbrecherin. Die Verharmlosung von politischer Gewalt und lupenreinem Linksfaschismus, die dieser unfassbaren Entscheidung in Wahrheit zugrundeliegen, ist in der Bunten Republik nämlich systemisch – und wird als Ausdruck “künstlerischer Freiheit” verteidigt.

Anklage wegen versuchten Mordes

Dafür ist die Kunst- und Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz in diesem Staat gerade noch gut: Um die jegliche Kategorien von Recht und Moral pervertierende Verherrlichung politischer Gewalttäter zu rechtfertigen – während sie dort, wofür sie eigentlich gedacht war, nämlich zum Schutz freier und kritischer Rede, ausgehöhlt und mit Füßen getreten wird. Selbst wenn diese Linksradikale zufällig auch noch eine so begnadete Künstlerin wäre, dass sie den Bundeskunstpreis verdient hätte (der früher, als die Uhren hierzulande noch normal tickten, an hohe Hürden und außerordentliche Leistungen geknüpft war), hätten ihre Machenschaften in jedem Fall eine Preisunwürdigkeit begründet. Jedenfalls solange sie unter Anklage steht und nicht eindeutig rechtlich freigesprochen ist (wozu es angesichts der Beweislage kaum kommen dürfte).

Denn Hanna S. soll laut Anklage persönlich an Angriffen beteiligt gewesen sein, die unter anderem einen versuchten Mord beinhalten. Die „Hammerbande“ um die von linken Kreisen ebenfalls zur Heldin stilisierte Lina Engel (der das Gericht “achtbare Motive” attestierte) wird von Ermittlungsbehörden mit einer Reihe von Übergriffen in Verbindung gebracht, bei denen Personen teils schwer verletzt wurden. Trotz dieser schwerwiegenden Vorwürfe betont die HFBK, dass die Auszeichnung ausschließlich auf der “künstlerischen Qualität der eingereichten Arbeiten” basiert – obwohl diese Arbeiten schon deshalb nicht von S.‘ politischem Gewaltaktivismus gar nicht zu separieren sind, weil sie letzteren ihre Prominenz verdankt und ohne diese Machenschaften höchstwahrscheinlich niemand je von dieser “Künstlerin” Notiz genommen hätte.

Implizite Gewaltverherrlichung

Die Entscheidung hat inzwischen eine Welle der Empörung ausgelöst. Der Journalist Alexander Wallasch schreibt auf seinem Blog, die Verleihung werfe Fragen zur Unschuldsvermutung auf: „Würde ein rechtsextremer Täter ähnlich behandelt?“. Auch auf Plattformen wie X wird die Entscheidung scharf kritisiert, wobei vielen Kommentatoren vor die implizite Gewaltverherrlichung und indirekte Billigung der Straftaten sprechen; dass eine im Knast sitzende mutmaßliche Gewalttäterin ausgezeichnet wird, solle bewusst Parallelen zu politischen Gefangenen aufzeigen, denen so “Mut gemacht” und die Solidarität der “Zivilgesellschaft” demonstriert werde. Alleine diese bewusste oder zumindest in Kauf genommene sublime Botschaft ist skandalös.

Das BMBF hingegen betont, dass die Jury unabhängig arbeitet; es verweist auf die Tradition der Kunst, “gesellschaftliche Konflikte zu thematisieren”. Kunst dürfe und müsse provozieren, erklärte die Kunstprofessorin Dr. Maria Schulz in einem gestrigen Interview mit der “Süddeutschen Zeitung”, und verglich den Fall mit früheren Kontroversen um Künstler wie Joseph Beuys, dessen “politisches Engagement” ebenfalls polarisiert habe. Aber sicher doch: Hanna S. spielt in einer Liga mit Beuys – und natürlich ist niemand sonst in der deutschen Kunstszene auf die Idee gekommen, soziale Konflikte künstlerisch provokant zu verarbeiten. Dazu brauchte es erst eine Vertreterin der Hammerbande.